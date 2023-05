We willen maar niet inzien dat ons lichaam een gedoneerd orgaan aan het afstoten is

Frederik De Backer is columnist.

Er moet een moment zijn geweest, misschien zelfs een korte poos, tussen het uitbreken van de industriële revolutie en vandaag, waarop het economische en het menselijke overlapten. Een allerminiemst deelverzamelinkje, de ruimte tussen twee schakels in de ketting die de slaaf aan de galei bindt, waar nog lucht voor adem is.

Je verwacht geen mededogen aan de weefgetouwen van de 19de eeuw of in sweatshops vandaag, waar van geluk mag worden gesproken wanneer de straf voor de pluisresten die na een werkdag van vijftien uur aan vingers kleven, blijft beperkt tot ontslag. Maar je verwacht het hier.

We zien onszelf nooit als beesten omdat niet wij de beestachtigheden begaan. Niet wij slachten het vlees op ons bord, niet wij hebben dat kind overreden waar nooit iets aan de verkeerssituatie is gedaan. Wij kijken alleen maar even, bieden dove oren aan dat het toch erg is hè, en staan toe wat ons niet hindert.

Omdat vandaag in het verschiet lag, stonden afgelopen weekend plots dingen in de krant die zich doorgaans niet zo ver buiten Boons werk wagen: ‘Aldi-medewerkster na twaalf jaar dienst ontslagen voor het eten van een wrap van 2,79 euro’, ‘Colruyt-medewerker ontslagen omdat hij twee bananen eet’ en, omdat voor die klasse een vuist nooit uitgemept is, ‘Topman Carrefour eist lagere lonen in supermarkten’. Ondertussen blijft het bij Delhaize rommelen, en verdomme terecht.

Waarom is het nooit genoeg? Wat mist deze samenleving dat ze nooit verzadigd is, dat ze altijd moet blijven zoeken naar iets wat ze nog niet, of niet genoeg, heeft? En als er nooit genoeg geld is, is geld dan wel wat ze moet blijven nastreven? Waarom ziet niemand aan de top dat in?

Waarom blijven we akkoord gaan met het idee dat voortdurende concurrentie iets goeds is, dat een prijzenoorlog iets positiefs is? Kunnen er niet gewoon vijf, tien, hoeveel supermarktketens ook, zijn zonder dat ze moeten blijven strijden voor hun voortbestaan? Hun een garantie bieden dat ze niet naar de kloten gaan als ze niet elke laatste cent uit hun wraps, hun bananen en hun personeel hebben geknepen?

Dat is absurd, en waanzinnig, en ronduit ongezond. Dat is toch voor níémand leuk? Als zo’n baas of CEO ietwat evenwichtig is, kan hij hier toch niet de minste voldoening uit halen? En als dat inderdaad niet het geval is, waarom laat hij zich daar dan toch toe verplichten?

We willen maar niet inzien dat ons lichaam een gedoneerd orgaan aan het afstoten is. We leven in een maatschappij die vastzit in een koortsdroom. Dat dit systeem móét, dat het gewoon niet anders kan.

Ik pleit niet voor extremen zoals het communisme of wat voor allesomvattend kader dan ook, hoogstens voor het afzwakken van de extremen waarin we zijn vergleden. Voor mate. Ik ben het beu constant kwaad te moeten zijn. Om een wrap, een banaan in godsnaam.

Dat moet stoppen.

We kunnen dat.