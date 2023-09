We waden door de mensenmassa en de soep die het geluid in het Sportpaleis altijd is

Frederik De Backer is columnist.

Ze heeft nog snel wat e-mails te beantwoorden, maar dat is niet erg, ik broed op mijn volgende zet. We spelen dit al jaren. Daar komt eindelijk de serveerster. “Wat mag het zijn?” Ik grijp het woord. “Voor mij een plat watertje alstublieft, en voor mijn aanstaande ex-vrouw…” Die barst in lachen uit. Een heerlijke, vettige lach.

Voor haar een gin-tonic en dan nog wat gelul over of het tonic zero is, beantwoord met gelul over hoe de kaart nog een oude kaart is. Ik dacht dat dit Antwerpen was, zeker nu de evenaar er daadwerkelijk doorheen lijkt te lopen. Men kan mijn slakkenspoor volgen van de auto naar het terras.

Ze heeft een meeting met een cliënt verplaatst voor deze onnozelheid. Onze vriendschap is gestoeld op timemanagement. We zien elkaar een drietal keer per jaar, doorgaans gebogen over een snelle lunch, in het verleden zelfs een handvol keren over een klavier. ‘Coworking’. Jezus. Maar ze neemt me erbij en mijn dank is groot.

Ergens onder haar agenda ligt een mooie band verscholen.

De serveerster brengt de drankjes en ik kijk streng naar de vriendin. “Eén’n, hè!” De lach smoort haar riposte. Thirty – love. In Sint-Niklaas waren we ooit zodanig aan elkaar gewaagd dat de serveerster ons “echt een tof koppel” noemde. Haar lach klaterde nooit luider.

Ze vraagt me wat mij tegenwoordig gelukkig maakt. Ik wring mijn T-shirt uit terwijl in mijn hoofd de waslijst wordt overlopen. Aan muziek moet niet worden getwijfeld, “en afspreken met vrienden”. We gaan straks naar een optreden. De tickets had ze lang voor ze me meevroeg. Timemanagement.

Dat is het met er altijd zijn. Je bent er altijd.

We trekken naar een Italiaans restaurant maar belanden in dat van de broer van een van mijn vele ex-drummers. Bij haar eet ik altijd dingen die ik nooit eet en altijd zijn ze beter dan wat ik altijd eet. De broer, die ik nog net zo genegen ben als toen ik twintig jaar geleden voor repetities vaak nog snel even vroeg hoe het op school ging, rekent ons enkel het hoofdgerecht aan.

Op de parking kiest ze een paar schoenen uit de kleerkast die haar kofferbak is en toont me de krassen op het koetswerk die ze aan de paaltjes van het paleis heeft overgehouden. Ooit duikt ze op in Het journaal. We waden door de mensenmassa en de soep die het geluid in het Sportpaleis altijd is. We lachen en zingen en zweten en ik kus haar schouder tijdens dat ene nummer dat keer op keer haar hart breekt.

De rit naar het station is al even oorverdovend. Ik ken haar liedjes niet, dramatisch en romantisch als die telkens zijn. Zij zingt, ik ben drijfnat, doodop. Ik denk aan wie ik intussen een ex moet noemen, die mijn blik nooit meer zal beantwoorden zoals ze altijd deed. En draai mijn hoofd naar het raampje.