We vrezen dat minister Demir het nog niet begrepen heeft. Met symptoombestrijding redden we het niet

Cathy Galle is journalist.

Voor het eerst in anderhalf jaar slaagt een andere crisis erin op de voorgrond te treden. De zondvloed die grote delen van ons land teisterde, legt corona even het zwijgen op. Premier Alexander De Croo stelde het geplande Overlegcomité met een week uit. Helemaal terecht. Verschillende leden van die vergadering hebben andere katten te geselen. Zoals het coördineren van reddingsacties en hulpverlening in de getroffen gemeenten.

De ravage en de schade zijn enorm. Hele dorpen en zelfs een deel van de stad Luik werden ontruimd, mensen lieten het leven, huizen stortten in en burgers zagen hun hebben en houden veranderen in één grote modderpoel. Sommigen kropen zelfs in paniek op hun dak in de hoop snel gered te worden.

De watersnood brengt ons meteen weer met beide benen op de grond, na een langdurig verblijf op de planeet corona. Er zijn nog andere dossiers die heel urgent onze aandacht vereisen. De klimaatverandering, om maar iets te noemen. We kunnen onszelf natuurlijk blijven wijsmaken dat er weinig aan de hand is, want dat het vroeger ook weleens overstroomde. We kunnen ons koppig blijven verzetten tegen moeilijke ingrepen die de klimaatverandering nog ietwat binnen bepaalde perken kunnen houden. Maar waar we ondertussen wel allemaal van overtuigd moeten zijn, is dat er net door die klimaatverandering aan extreem weer de komende jaren steeds minder te ontsnappen valt. Of je nu in Canada, Praag of pakweg Luik woont.

Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) trok donderdag naar het Limburgse Moelingen om de toestand ter plaatse te bekijken. Ze benadrukte daar nog eens dat ze vorig jaar 50 miljoen euro vrijgemaakt had om in Vlaanderen op strategische plaatsen nog meer wachtbekkens en waterbuffers aan te leggen.

We vrezen dat minister Demir het nog niet helemaal begrepen heeft. Natuurlijk zijn zulke ingrepen nodig. Maar met symptoombestrijding alleen gaan we het al lang niet meer redden. Eerder deze week reageerde diezelfde minister nog eerder lauwtjes op de ambitieuze klimaatplannen die de Europese Commissie voorstelde. Daar snappen ze wel dat het nu het moment is om door te pakken. Maar de minister wilde de voorstellen eerst gedetailleerd laten onderzoeken op hun impact voor Vlaanderen, want ze zou niet willen “dat mensen de indruk krijgen dat het klimaat ons alleen maar geld kost”. In de plaats van met regenlaarzen en oliejekker naar de ravage te kijken, mag de minister gerust wat minder op de rem gaan staan als het er echt op aan komt.

Het klimaatdebat is eventgedreven, zeiden twee klimaatwetenschappers onlangs nog in deze krant. Als tornado’s in Tsjechië en extreme hittegolven in Canada nog niet genoeg waren om de ogen te openen, kunnen we alleen maar hopen dat een zondvloed in de eigen achtertuin dat wel doet.