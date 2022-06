We vergeten dat het hout van onze kist al gezaagd is en lekker ligt te drogen in de zon, na een tweede laagje vernis

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Dat succes, in de woorden van Winston Churchill, het vermogen is om van nederlaag naar nederlaag te gaan zonder je enthousiasme te verliezen, gaat ook op voor het leven zelf. Ik wil uw zaterdagse zonovergoten leesmoment bij een kopje koffie in de koele ochtendzon niet vergallen, maar zo is het wel.

‘De mens is op weg naar zijn laatste verblijf’, lees ik vervolgens in een mooi verhaal van Filip Rogiers in het altijd bijzonder leesbare, maar bijzonder weinig gelezen tijdschrift Dietsche Warande en Belfort dat ondanks alles aan zijn 167ste jaargang toe is.

Volhouden is een deugd, niet alleen voor tijdschriften.

Het is een citaat uit het boek Prediker.

Drie eeuwen voor Christus wisten ze dat allemaal blijkbaar al, maar men kan het niet genoeg herhalen in deze doofstomme tijden waar we op elke slak zoveel zout leggen dat we er een collectieve niercrisis aan overhouden.

Iedereen lijdt aan myopie, ook de mensen die geen extra lenzen nodig hebben. Wat een gezeur, wat een gezaag, wat een zelfbeklag. Wie naar elke hond die blaft een steen werpt, geraakt nooit van zijn erf.

Ondertussen vergeten we dat het hout van onze kist al gezaagd is en lekker ligt te drogen in de zon, na een tweede laagje vernis.

We lijden aan normopathie, lees ik daarna in weer een ander periodiek, want met die corona doe je niet veel anders meer, tussen het blafhoesten door.

De dodelijke cultus van het opgelegde normaal.

Doe gewoon.

Elke afwijking van de zelfopgelegde norm wordt als bedreigend ervaren, elke gevoeligheid weggezet als aanstellerij en mag vervolgens gratuit en superieur belachelijk gemaakt worden.

Dat hebben we weer eens goed gezegd, zie! Hèhè, dat lucht op, kijk eens hoe normaal ik ben. Kijk daar: een man in een jurk!

De aandachtige lezer zal merken dat ik wat chagrijniger ben dan gewoonlijk. Ik kan dat uitleggen: mijn eigen slak met zout. Eigenlijk zou ik op dit eigenste moment in de Alpen moeten rondrijden, met een superieure glimlach om de lippen, genietend van het landschap op mijn elektrische, zij het gehuurde koersfiets.

Dat gaat niet, wegens blafhoest en corona (zie hoger). Slechte timing, meer is het niet. Ik ging niet op weg naar mijn laatste verblijf, maar naar een huis met uitzicht en zwembad, vrienden, gitaren en liters rosé. Niemand die normaal denkt te moeten doen, iedereen wordt op tijd en stond belachelijk gemaakt. Maar we wachten wel op elkaar op de top van de berg.

Na zo’n weekend ziet de wereld er beter uit. Minder gezeur, minder gezaag, minder zelfbeklag.

Doe maar ongewoon.