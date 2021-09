We schrijven het met grote tegenzin, maar misschien moet de coronapas toch ingevoerd worden

Ook ons land stevent toch weer af op een vierde coronabesmettingsgolf in het najaar, zo voorspelt viroloog Steven Van Gucht. De Sciensano-woordvoerder is niet de meest apocalyptische of meest gewaagde voorspeller in het gild van covidexperts. Als hij al somber klinkt, houden we er best rekening mee dat er onheil op komst is.

Natuurlijk is de situatie anders dan voorheen. De succesvolle vaccinatiecampagne beschermt vele landgenoten, de meest kwetsbaren voorop. Wie toch nog ernstig ziek wordt, kan bovendien beter behandeld worden, zodat het aantal overlijdens flink ingeperkt kan worden. Maar dan nog houdt Covid-19, met zijn uiterst besmettelijke deltavariant, voldoende potentiële slachtoffers in het vizier om een hoop ellende te veroorzaken en het stressniveau in de ziekenhuizen weer naar riskante hoogte te brengen.

Dit is geen pleidooi om maar weer te beginnen met het opnieuw invoeren van veiligheidsmaatregelen, amper een dag nadat ze zo goed als allemaal zijn ingetrokken. Dit is een pleidooi om zo’n onnodige en onzalige herhaling van zetten te vermijden.

Dat is mogelijk. Vooral dankzij de vaccins hebben we ons epidemiologische lot weer in eigen handen. Maar dan moet er dus wel wat gebeuren. En het gebeurt beter snel, willen we die volgende golf tijdig breken.

Vooral in Brussel moet er wat gebeuren. De vaccinatiegraad in de hoofdstad blijft achterophinken. Ook de grootste optimist zal intussen wel inzien dat we dat gat niet gaan dichtrijden door een vaccinatiebus te parkeren bij de Action in Molenbeek. Meer is nodig, meer is mogelijk.

Nu de scholen weer open zijn, is het niet zo erg moeilijk om grote groepen jongeren bij elkaar te brengen. Juist in die groep valt nog veel winst te boeken. Een algemene vaccinatiecampagne via de school, vrijwillig maar met voldoende aandrang, ligt voor de hand. We doen het voor pakweg polio, de mazelen of het HP-virus, dus waarom niet voor een virus dat nu al bijna twee jaar de hele wereld de stuipen op het lijf jaagt? Via de jongeren op school kunnen wellicht ook hun ouders bereikt worden. Tel uit je winst.

Er is meer. We schrijven het met grote tegenzin, maar misschien moet de coronapas toch maar ingevoerd worden als stok om de vaccinatie nog sneller vooruit te jagen. De inbreuk op de privacy is vanzelfsprekend, maar van alle mogelijke inperkingen in de strijd tegen het coronavirus is dit waarschijnlijk nog de minst kwalijke. Het is alleszins effectiever dan nog maar eens een graai te doen in het lockdowngamma en het is minder ingrijpend dan een algemene verplichte vaccinatie.

Het vaccin of het virus: een andere keus is er niet. Wie kiest voor het vaccin, mag in zijn vrijheid niet beperkt worden door wie zijn vrijheid gebruikt om de foute keuze te maken.