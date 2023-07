We reizen steeds meer, maar kunnen we nog wel reizen?

Anton Jäger is historicus van het politieke denken aan het Leuvense Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Zijn column verschijnt tweewekelijks op woensdag.

“Ik heb altijd een hekel gehad aan reizen.” Tachtig jaar na datum blijft het een van de meest iconische openingszinnen in de literatuurgeschiedenis. De Franse antropoloog Claude Lévi-Strauss (1908-2009) tekende ze op in 1955, in zijn klassieker Het trieste der tropen.

Het boek deed verslag van een reeks Latijns-Amerikaanse reizen die hij na een vlucht uit nazi-Europa ondernam. Daarin zette hij zijn visie op de wetenschap van de mens uiteen: hoe familiebanden en gebruiken verschilden van beschaving tot beschaving, maar hoe ze ook opvallende gelijkenissen vertoonden. Elke samenleving vormde een schaakbord met eigen combinaties; uit die opstellingen kon men de algemene regels van het menselijke spel afleiden.

Ondanks zijn afkeer was reizen dus een pijnlijke noodzaak voor Lévi-Strauss. De antropologie berustte als discipline op een schokeffect, die vreemdheid of zogenaamde alteriteit veronderstelde. Alleen zo kon het vertrouwde in het vreemde, en het vreemde in het vertrouwde worden gepeild.

Die ervaring van het vreemde is niet alleen het voorrecht van antropologen. Het betreft misschien een van de voornaamste redenen voor het reizen tout court, en elke reiziger met zijn ‘koffer vol dromen’ waant zich al snel amateur-antropoloog. Belgisch sinoloog Pierre Ryckmans (1935-2014) stelde ooit dat het plezier van zijn eerste Chinese reis een ervaring van radicale vervreemding was: het land verscheen als “absolute Ander”, waar “alles verschilde maar toch even geldig leek”. Tot zijn grote genoegen voelde hij zich “een maand lang een volslagen idioot”.

Vandaag lijkt het reizen die belofte allerminst waar te maken. Drie jaar na de coronapandemie boekt de globale toeristische sector ongeziene winsten. Tegelijk gaan overal stemmen op over de toenemende onmogelijkheid van de ervaring die Leys ooit beschreef. We reizen steeds meer maar steeds minder graag. Goedkope vluchten, een groeiende toerisme-industrie en digitale bereikbaarheid hebben de wereld verkleind tot een veelzijdig maar steeds eenkleuriger dorp. Van Barcelona tot Caïro gaan stemmen op over de nefaste effecten van toerisme.

Alternatieve vakantiegangers die betreden paden verlaten, lijken enkel een spiegelbeeld van de ingesmeerde massatoerist. De klimaatverandering creëert ook mogelijke conflicten tussen reizigers en de plaatselijke bevolking: schaars water kan tenslotte zowel zwembaden vullen als planten bewateren. Is het misschien een idee om het reizen zelf af te raden?

Dat is althans het argument van Agnew Callard, filosofe aan de universiteit van Chicago. Volgens haar is reizen overroepen: we komen niet als betere mensen terug, en lokale samenlevingen zien de reizigers alleen maar met wroeging tegemoet. “Waarom geven we toch zo’n aura aan reizen,” stelt ze, “terwijl een vakantie slechts het nastreven van onveranderlijke verandering is, een omhelzing van het niets?”

Callards argument kan snel elitair overkomen — een restant van een tijd waarin enkel de adel zich de Italiaanse tour kon permitteren. Toch resoneert haar stuk met een breder gedeeld gevoel. Enerzijds dient vakantie vooral als vrijetijdsbesteding voor overwerkte westerlingen met hogere lonen. Daarmee moesten reisbestemmingen steeds sterker heringericht worden voor hersenloze ontspanning. Anderzijds bevorderde het economisch klimaat ook toerisme, vooral nadat vele zuidelijke landen hun droom van industriële ontwikkeling opgaven in de jaren 1980. In de plaats opteerden ze voor een op buitenlanders afgestemde diensteneconomie.

Dat zorgt ook voor de nodige frustratie. “We weigeren om de Europese kelner te worden”, stelde de Griekse premier begin jaren 2010 nog. Portugal zette ooit een programma op om Noord-Europese bejaarden aan te trekken. En in Italië, ooit een industriële wereldleider, heeft de recente omslag naar een ‘dienaarseconomie’ zwaar ontwrichtende gevolgen. Anderzijds werken toeristen homogenisering in de hand: alle luchthavens lijken op elkaar, elke Club Med is een replica van de volgende. Hier geen ervaring van het vreemde, maar eerder een veilige, exotischere versie van hetzelfde.

Callard mag dan een punt hebben over de malaise van het hedendaagse reizen. Tegelijk duidt haar crisis vooral op ontwikkelingen die de laatste veertig jaar zijn geëscaleerd. Reizen vergt ware diversiteit en onafhankelijkheid — en gastvrijheid is enkel mogelijk voor gastheren die niet afhangen van de inkomsten van de gast. Om weer echt te kunnen reizen, moet de westerse toerist misschien naar een rechtvaardigere internationale orde streven, want pas dan zal de vreemdeling weer echt vreemd kunnen worden.