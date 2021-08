We mogen ons niet miskijken op wat Jaak of Mohamed roepen op het internet

Mohamed Ouaamari is auteur van Groetjes uit Vlaanderen. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Geef toe: ook u bent een compleet ander mens op sociale media. Wij spelen allemaal een rolletje online. Zo vlot als de woorden uit mijn vingers stromen, zo moeilijk ze over mijn tong rollen in het dagelijkse leven. In mijn schrijfsels, tweets en Instagram-posts lijk ik de verpersoonlijking van zelfverzekerdheid. Tongue in cheek. Vlotte jongen met scherpe woorden. Terwijl ik in het echte leven een sul ben, die al zijn moed bijeen moet rapen om de ober te laten weten dat ik het verkeerde gerecht heb gekregen. Wanneer ik verontwaardigd ben in het online universum, ben ik slechts een zeer luide variant van mezelf die in het echte leven niet bestaat.

Dat is ook een van de conclusies van een studie uitgevoerd door onderzoekers William Brady en Molly Crockett aan Yale University. Vorige week publiceerde de universiteit een artikel waarin uitgelegd wordt hoe sociale media, in deze studie Twitter, ons leren om bozer te zijn dan in het echt. Het team ontwikkelde machine learning software (ik weet ook niet wat ik mij hierbij moet voorstellen) die meer dan 12 miljoen tweets van meer dan zevenduizend gebruikers analyseerde. Wat blijkt? Verontwaardiging verkoopt. Mensen die een boos bericht beloond zien worden met likes en shares, zullen in de toekomst vaker boos en verontwaardigd tweeten. Twitter, en bij uitbreiding de sociale media, beloont ons boos gedrag. En wij genieten met volle teugen van alle likes.

Niets nieuws dus. Iedereen weet dat sociale media het slechtste en het beste van de mens naar boven halen en dat mensen in de realiteit gematigder zijn. Een geruststellende gedachte, zeker op dagen als vandaag wanneer mensen de afschuwelijkste dingen schrijven over radeloze Afghanen die op de vlucht slaan.

Gedreven door likes spuien ze haat over mensen wier leven in enkele dagen tijd nog onzekerder is geworden. Vrouwen die hun baby’s wegsturen uit wanhoop en vrees voor een uitzichtloze toekomst. Jonge mannen die zich vastklampen aan het stalen landingsgestel van het vliegtuig als laatste strohalm. Men lult over vluchtelingen alsof het toeristen zijn die op een blauwe maandag beslissen even op vakantie te gaan.

Internethelden hebben het inlevingsvermogen van een amoebe. Velen van hen kunnen het zich niet voorstellen hoe het is om hun eigen thuis en dorp te verlaten. Het zijn van die types die wanneer ze toch even van onder de kerktoren komen, bestemmingen verkiezen waar ze hun eigen taal kunnen spreken, eigen kranten kunnen lezen en herkenbare gerechten eten. “Waarom vechten ze niet voor hun land? Lafaards!” Wel Jaak738492, jij stond in maart 2020 in de Colruyt met drie paletten wc-papier in je kar. Wat weet jij over moed?

We mogen ons dus niet miskijken op wat Jaak of Mohamed roepen op het internet. In het echte leven zijn zij hoogstwaarschijnlijk redelijke mensen. Het echte gevaar schuilt in politici die zo obsessief bezig zijn met hun reputatie en imago dat ze hun beleid afstemmen op wat er geroepen wordt op Twitter.

En ja, hier ben ik verontwaardigd over.