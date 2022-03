‘We moeten Poetin aanvallen op zijn zwakste punt’: 15 stemmen die u de oorlog in Oekraïne helpen begrijpen

Kiev is al dagen het middelpunt van gevechten tussen het Russische leger en Oekraïense militairen en burgers. De stad is doodstil, merkte onze journaliste Joanie de Rijke, die sinds eergisteren in Kiev is. ‘Er hangt hier een heel bevreemdende sfeer. Dit is normaal zo’n levendige stad, maar nu hoor en zie je niks.’

Oorlogspuin in Kiev. Beeld AP

Welke conclusies kunnen we tot nu toe trekken over de oorlog in Oekraïne? Professor internationale politiek Jonathan Holslag (VUB) overschouwde na vier dagen oorlog de situatie in tien punten. ‘Nucleaire afschrikking door Rusland is een scenario waar we rekening mee moeten houden.’

Paul Krugman is columnist bij The New York Times en Nobelprijshouder economie. ‘We hebben de middelen om een enorme financiële druk uit te oefenen op Poetins regime. Maar hebben we ook de wil? Dat is de hamvraag’, schrijft hij in een opiniestuk.

Al in 2018 voorspelde hij dat er oorlog zat aan te komen. Nu het zover is, waarschuwt onderzoeker Koert Debeuf (VUB, Oxford University) ervoor dat die mogelijk niet beperkt blijft tot Oekraïne. ‘We moeten Rusland en China echt proberen te begrijpen.’

Koert Debeuf. Beeld Thomas Sweertvaegher

Toen Rusland in 2014 de Krim annexeerde, was de Nederlandse Fleur de Weerd correspondent in Oekraïne. Het Westen was destijds nog verrast dat Poetin zo ver ging en dat is dit keer anders, ziet ze. Al blijft het gissen naar Poetins beweegredenen. ‘Eén ding weet ik zeker: hij is erop uit om in Europa verdeeldheid te zaaien.’

President Vladimir Poetin heeft aan de bevelhebbers van het Russische leger de opdracht gegeven om het nucleaire arsenaal op scherp te stellen. De kerndreiging is nog nooit zo reëel geweest, zegt professor internationale politiek Tom Sauer (UAntwerpen): ‘En die analyse dateert van voor deze oorlog.’

Volgens voormalig NAVO-topman Jamie Shea zal het defensiebondgenootschap vanaf nu weer permanente troepen moeten vestigen op haar oostflank. ‘Helaas ontstaat een nieuwe verdeeldheid die zal lijken op die van de Koude Oorlog.’

Russisch president Vladimir Poetin. Beeld AP

‘Poetins inval in Oekraïne legt de zwakte van Europa bloot.’ Dat zegt de Nederlandse auteur Geert Mak (75), die de complexe geschiedenis van ons continent in twee bestsellers heeft gegoten: ‘In Europa’ en ‘Grote Verwachtingen’. ‘Wij worden steeds meer het slachtoffer van onze verdeeldheid. Als Europa wil overleven, moet het sterker en onafhankelijker worden, zowel economisch als militair.’

Nu de strijd in Oekraïne is losgebarsten, dringt de vraag zich steeds meer op: wat als Rusland straks de gaskraan volledig dichtdraait? ‘Dat zou een economische oorlogsverklaring zonder weerga zijn aan Europa’, zegt Thijs Van de Graaf, professor internationale politiek aan de UGent en auteur van Global Energy Politics. Net daarom ziet hij het niet zover komen.

‘De bloedige Russische invasie in Oekraïne escaleert en internationaliseert gevaarlijk snel’, schrijft De Morgen-journalist Maarten Rabaey in het standpunt. ‘Zolang Poetin niet tot duurzame dialoog bereid is moeten we hem blijven beoordelen op zijn agressieve daden’

Maarten Rabaey. Beeld Tim Dirven

De slag om Kiev woedt volop. Rusland-correspondent Tom Vennink was op 25 februari onderweg naar Oekraïne om verslag te doen. ‘Vorige week zat ik nog koffie te drinken met een vriend in Kiev’, zei hij toen in een gesprek met ons.

‘Oorlog voelde voorbijgestreefd, niet meer van deze tijd’, schrijft journalist Jana Antonissen in haar column voor de Morgen. ‘Te veel mensen op deze wereld kennen niet de luxe om oorlog af te doen als anachronistisch artefact.’

Vladimir Poetin heeft de stap gezet waar Madeleine Albright in deze bijdrage voor The New York Times enkel voor kon vrezen. De voorwaardelijke wijs is tegenwoordige tijd geworden, maar haar boodschap blijft actueel: ‘Poetin hoort te weten dat een tweede Koude Oorlog slecht kan aflopen voor Rusland.’

Ivan Krastev is voorzitter van het Centre for Liberal Strategies in Sofia, verbonden aan het Weense Institut für die Wissenschaften vom Menschen. ‘Jammer genoeg heerst er een soort zelfzuchtig ontkenningsmechanisme in westerse hoofdsteden dat ons verhindert het vanzelfsprekende te zien’, schrijft hij voor De Morgen.

Als Oost-Europa-kenner ziet emeritus professor Katlijn Malfliet (67, KU Leuven) in dit conflict niet minder dan de reïncarnatie van Ruslands status als grootmacht. Maar ze is ook een volbloed pacifist. ‘Ik stoor me aan de oorlogszuchtige taal van collega’s.’

