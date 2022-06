We moeten het zeggen zoals het is: Rusland is fascistisch

Fascisme als idee werd nooit verslagen. Als cultus van de irrationaliteit en het geweld kon het nooit met argumenten overwonnen worden. Zolang nazi-Duitsland sterk leek, werden Europeanen en anderen ertoe verleid. Het werd pas verslagen op het slagveld van de Tweede Wereldoorlog.

Nu is het terug – en deze keer is het land dat een fascistische oorlog uitvecht Rusland. Als Rusland zou winnen, dan zullen fascisten in de hele wereld tevreden zijn.

We dwalen als we onze angst voor het fascisme beperken tot een bepaald beeld van Hitler en de Holocaust. Het fascisme had zijn wortels in Italië, was populair in Roemenië – waar de fascisten orthodoxe christenen waren die droomden van zuiverend geweld - en had aanhangers in heel Europa (en Amerika). In al zijn variëteiten draaide het om de triomf van de wil over de rede.

Net daarom valt fascisme zo moeilijk te definiëren. Mensen zijn het – vaak hevig – oneens over wat fascisme precies is. Maar het hedendaagse Rusland beantwoordt aan de meeste criteria die wetenschappers meestal naar voren schuiven. Het heeft een cultus rond één leider, Vladimir Poetin. Het heeft een cultus van de doden, georganiseerd rond de Tweede Wereldoorlog. Het heeft een mythe van een gouden tijd van imperiale grootheid in het verleden die hersteld moet worden middels een oorlog van helend geweld – de moorddadige oorlog in Oekraïne.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Oekraïne het voorwerp van een fascistische oorlog is. De verovering van het land was het voornaamste doel van Hitler in 1941. Hitler vond de Sovjet-Unie, die toen heerste over Oekraïne, een Joodse staat. Hij had de intentie het Sovjet-bewind in te ruilen voor het zijne en zich meester te maken van de vruchtbare landbouwgrond van Oekraïne. De Sovjet-Unie zou uitgehongerd worden, en Duitsland zou uitgroeien tot een wereldrijk. Hij ging ervan uit dat dat allemaal vlot zou gaan, omdat de Sovjet-Unie in zijn geest een kunstmatige constructie was en de Oekraïners een gekoloniseerd volk waren.

De gelijkenissen met Poetins oorlog zijn opvallend. Het Kremlin definieert Oekraïne als een kunstmatige staat, waarvan de Joodse president bewijst dat ze niet echt is. Na de eliminatie van een kleine elite, zo gaat de gedachtegang, zal de massa met plezier Russische overheersing omarmen. Vandaag is het Rusland dat de wereld Oekraïens voedsel ontzegt, waardoor hongersnood in het Zuiden dreigt.

Velen zijn terughoudend om het huidige Rusland als fascistisch te beschouwen omdat Stalins Sovjet-Unie zichzelf omschreef als antifascistisch. Maar daarmee is nog niet duidelijk wat fascisme precies is, en dat is bijzonder verwarrend. Met de hulp van de Amerikanen, de Britten en andere bondgenoten versloeg de Sovjet-Unie in 1945 nazi-Duitsland en zijn bondgenoten. Maar zijn verzet tegen het fascisme was allesbehalve consequent.

Voor de machtsgreep van Hitler in 1933 behandelden de Sovjets fascisten als gewoon een kapitalistische vijand. Communistische partijen in Europa moesten alle andere partijen behandelen als de vijand. Die aanpak werkte de opgang van Hitler net in de hand: ook al waren ze met meer dan de nazi’s, toch slaagden de Duitse communisten en socialisten er niet in samen te werken. Na dat fiasco paste Stalin zijn beleid aan en eiste hij dat Europese communistische partijen coalities vormden om de fascisten tegen te werken.

Dat duurde niet lang. In 1939 sloot de Sovjet-Unie zich als de facto bondgenoot aan bij nazi-Duitsland, en de twee machten vielen samen Polen binnen. Nazi-speeches werden afgedrukt in de Sovjet-pers, nazi-officieren bewonderden de efficiëntie van de Sovjets bij massadeportaties.

Mythe van Russische onschuld

De Russen van vandaag spreken niet over dat feit, omdat wetten over de omgang met het verleden ordonneren dat het een misdrijf is dat te doen. De Tweede Wereldoorlog is een element in Poetins historische mythe van Russische onschuld en teloorgegane grootheid – Rusland moet kunnen bogen op een monopolie aangaande slachtofferschap en triomf. Het elementaire gegeven dat Stalin mee aan de basis van de Tweede Wereldoorlog lag door samen te spannen met Hitler moet onzegbaar en ondenkbaar zijn.

Stalins flexibele omgang met het fascisme is cruciaal om het huidige Rusland te begrijpen. Onder Stalin deed het fascisme er eerst niet toe, om vervolgens fout te zijn, tot het oké was, tot – toen Hitler Stalin bedroog en Duitsland de Sovjet-Unie binnenviel – het weer fout was. Maar niemand omschreef ooit wat het precies betekende. Het was een doos waarin je alles kon steken. Communisten stonden terecht als fascisten bij schijnprocessen. Tijdens de Koude Oorlog waren de Amerikanen en de Britten fascisten. En ‘antifascisme’ verhinderde Stalin niet om de Joden te viseren bij zijn laatste zuivering. En het verhinderde zijn opvolgers niet om Israël te associëren met nazi-Duitsland.

Het antifascisme van de Sovjet-Unie was met andere woorden een verhaal van wij tegen hen. Dat is geen antwoord op het fascisme. Fascistisch beleid vertrekt tenslotte, zoals de nazidenker Carl Schmitt zei, van de definiëring van een vijand. Aangezien het Sovjet-antifascisme gewoon betekende dat je een vijand identificeerde, bood het het fascisme een opening om Rusland weer binnen te komen.

In het Rusland van de 21ste eeuw werd ‘antifascisme’ simpelweg het recht van een Russische leider om nationale vijanden te benoemen. Echte Russische fascisten, zoals Aleksandr Doegin en Aleksandr Prochanov, kregen aandacht in de massamedia. En Poetin zelf beroept zich op het werk van Ivan Iljin, een Russische fascist uit het interbellum. Voor de president is een ‘fascist’ of een ‘nazi’ gewoon iemand die zich tegen hem of zijn plannen om Oekraïne te verwoesten verzet. Oekraïners zijn ‘nazi’s’ omdat ze niet vinden dat ze Russen zijn en tegenwerken.

Timothy Snyder. Beeld @EmoryUniversity/Twitter.com

Een tijdreiziger vanuit de jaren dertig zou er geen enkele moeite mee hebben het Poetin-regime als fascistisch te bestempelen. Het symbool Z, de bijeenkomsten, de propaganda, oorlog als een zuiverende geweldsdaad en de massagraven rond Oekraïense steden maken dat maar al te duidelijk. De oorlog tegen Oekraïne betekent niet alleen een terugkeer naar het traditionele fascistische slagveld, maar ook een terugkeer naar de traditionele fascistische taal en praktijken. Andere volkeren zijn er om gekoloniseerd te worden. Rusland is onschuldig vanwege zijn roemrijk verleden. Het bestaan van Oekraïne is een internationale samenzwering. Oorlog is het antwoord.

Omdat Poetin spreekt over fascisten als de vijand, lijkt het misschien moeilijk te vatten dat hij zelf een fascist is. Maar in Ruslands oorlog tegen Oekraïne betekent ‘nazi’ gewoon ‘onmenselijke vijand’ – iemand die Russen mogen doden. Haatdragende taal gericht tegen Oekraïners maakt het nog wat makkelijker om ze te vermoorden, zoals we zien in Boetsja, Marioepol en elk deel van Oekraïne dat door de Russen bezet is. Massagraven zijn geen bijkomstigheid van oorlog, maar een verwacht gevolg van een fascistische vernietigingsoorlog.

Fascisten die andere mensen fascistisch noemen: het is fascisme in zijn extreme onlogische vorm als cultus van de redeloosheid. Het is het ultieme punt waarop haatdragende taal de werkelijkheid omkeert en propaganda alles bepaalt. Het is waar de wil hoog uittorent boven de gedachte. Anderen fascisten noemen terwijl je zelf een fascist bent, is poetinisme ten voeten uit. Jason Stanley, een Amerikaanse filosoof, noemt het ‘ondermijnende propaganda’. Ik noem het ‘schizofascisme’. De Oekraïners hebben de elegantste formulering. Zij noemen het ‘ruscisme’.

Tot het bittere einde

We begrijpen meer over het fascisme dan we in de jaren dertig deden. We weten nu waar het toe leidde. We moeten fascisme herkennen, want dan weten we tenminste waar we mee te maken hebben.

Maar het herkennen betekent nog niet dat je er gedane zaken mee maakt. Fascisme is geen standpunt in een discussie, maar een cultus van de wil die op fictie drijft. Het gaat over de mystiek van een man die de wereld met geweld heelt, en het wordt tot het bittere einde ondersteund door propaganda. Het kan alleen bestreden worden door de zwakheid van de leider aan te tonen. De fascistische leider moet verslagen worden, wat betekent dat zij die het fascisme bestrijden al het nodige moeten doen om hem te verslaan. Pas dan stuiken de mythes in elkaar.

Net zoals in de jaren dertig is de democratie in verval in de wereld en wenden fascisten zich naar hun buren om oorlog te maken. Als Rusland zegeviert in Oekraïne, dan is dat niet alleen de gewelddadige verwoesting van een democratie, al is dat op zich erg genoeg. Het zal ook elders democratieën demoraliseren. Voor de oorlog in Oekraïne waren de vrienden van Rusland – Marine Le Pen, Viktor Orbán, Tucker Carlson – al vijanden van de democratie. Fascistische overwinningen op het slagveld zouden bevestigen dat de sterkste het recht aan zijn zijde heeft, dat rede iets voor mislukkelingen is, en dat democratieën eraan moeten.

Als Oekraïne zich niet verzet had, dan was dit een duistere lente geweest voor democraten overal in de wereld. Als Oekraïne niet wint, dan moeten we decennialange duisternis verwachten.

© 2022 The New York Times Company