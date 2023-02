We moeten het probleem van de lerarenopleiding mee in het debat durven te betrekken

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Soms lijkt het onderwijs wel een slang die zichzelf in de staart bijt. Dat blijkt toch uit het lastige vraagstuk over de dalende kwaliteit van het onderwijs. Recent en baanbrekend onderzoek leert ons dat het nijpende lerarentekort de al fragiele kwaliteit nog meer onder druk zet. Dat is ook logisch: wie lessen mist omdat er niemand voor de klas staat, kan maar moeilijk vooruitgang boeken.

De kwaliteit van ons onderwijs gaat achteruit. En dat zou weleens aan de lerarenopleidingen kunnen liggen, blijkt uit een onderzoek van De Morgen. Het uitgebreide onderzoek leest u in het dossier van De Morgen.

Mede om dat lang voorspelde lerarentekort wat in te dijken, heeft men wat drempels in de lerarenopleiding verlaagd. Zo kon men tenminste vermijden dat te veel aspirant-leerkrachten vooraf of onderweg zouden afhaken. Het gevolg van die ingrepen is wel dat ook de minder sterke of alleszins minder op onderricht gerichte opleiding mee is gaan bijdragen aan de dalende kwaliteit van het onderwijs. Belangwekkend eigen onderzoek van deze krant toont aan hoe voor de cruciale vakken taal en wiskunde de focus op vakdidactiek – het leren aanleren van een vak, zeg maar, uiteraard cruciaal in de klas – erg varieert tussen hogescholen onderling. Betwistbare pedagogische inzichten over ‘nieuwe’ onderwijsprioriteiten gaan daarbij wellicht hand in hand met de pragmatische neiging om het niet al te moeilijk te maken.

Dit debat ligt erg gevoelig, en dat is begrijpelijk. De indruk zou kunnen ontstaan dat docenten in de lerarenopleiding het laten hangen of dat jonge generaties nieuw opgeleide leerkrachten ongeschikt zijn voor de job. Het is erg belangrijk om te beklemtonen dat dat niet het probleem is. Er zit nog altijd zeer veel talent, engagement en passie in het onderwijs, bij jong en oud.

Toch moeten we het probleem van de opleiding mee in het debat durven te betrekken. Taboes staan een oplossing alleen maar in de weg. Zo is er een reëel probleem met jonge, beginnende leerkrachten die onvoldoende voorbereid in het soms diepe water van een klas gegooid worden. Veel potentieel talent of engagement gaat zo snel verloren, zoals blijkt uit de zorgwekkend hoge uitstroomcijfers van jonge leerkrachten. Een krachtiger opleiding, met een krachtiger focus op de kernopdrachten, kan daarbij veel verhelpen.

Jonge leerkrachten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun opleiding robuust genoeg is om hen voldoende te ondersteunen in de soms lastige realiteit van een klas en om scholieren reëel vooruit te helpen. Dat is vandaag niet altijd het geval, ondanks of misschien wel juist door de nadruk op praktijklessen. Initiatieven om drempels of latten te verlagen, hoe goedbedoeld of zelfs onbewust ook, hebben een averechts effect bereikt.

De kwaliteitskwestie in het onderwijs is een probleem zonder eenvoudige oplossing. Maar hoe dan ook zal herstel van de positie van de leerkracht voor de klas cruciaal zijn in die probleemoplossing. Dat vergt – onder meer – een aantrekkelijkere loopbaan, minder administratieve druk, minder juridisering, meer ondersteuning van de kwaliteitsfocus vanuit de koepels en de inspectie én een weer aangescherpte opleiding. Dat kan. Het is niet omdat de slang nu in de staart bijt, dat ze dat eeuwig moet blijven doen.