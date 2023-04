We moeten geen geld afpakken van de politiek, maar wel betere besteding afdwingen

Dave Sinardet is professor politieke wetenschappen (VUB). Zijn column verschijnt tweewekelijks op maandag.

De afgelopen dagen hebben mij opgezadeld met een ongevallig gevoel. Nogal wiedes, denkt u nu, in de politieke wereld kwam er heel wat wanstaltigheid boven water. Juist, maar behalve met het bedroevende pensioengefoefel zelf, zit ik evenzeer gewrongen met de maatschappelijke omgang daarmee.

De terechte verontwaardiging helde naar mijn gevoel te veel over in een populistische veralgemening die ‘dé politiek’ herleidt tot een graaimachine. Zo lijkt elke euro die er naartoe gaat er sowieso één te veel.

Nochtans hebben politici wel degelijk een vitale rol te spelen in onze samenleving. Een democratie kent geen prijs en mag dus wel wat kosten. In plaats van elke euro om te draaien, moeten we ons afvragen hoe we meer waar kunnen krijgen voor ons geld.

Want daar knelt het schoentje wel degelijk. Op heel wat vlakken vervult het politieke bedrijf zijn democratische opdracht niet optimaal, om het zacht uit te drukken. Maar laat ons belastingmanna nu net een manier zijn om de politiek een meer gewenste richting uit te sturen.

Zo is een van de manifeste problemen in ons systeem de verstoorde machtsbalans tussen parlementen en partijen, ten voordele van die laatsten.

Minder geld naar de volksvertegenwoordiging laten vloeien gaat daaraan niet verhelpen, integendeel, maar we kunnen er wel voor zorgen dat het daar blijft. Nu worden heel wat fractiemiddelen en medewerkers die bestemd zijn voor onze parlementen afgeleid naar de partijkassen. Een massale transfer die kan worden stilgelegd met strengere regels, controles en sancties.

Dat verkozenen een deel van hun loon afstaan is nog zo’n vorm van verdoken partijfinanciering. Natuurlijk mag iedereen zijn inkomen naar believen besteden, of het nu is aan snelle auto’s of aan politieke partijen. Maar die afdrachten zijn zo in het systeem ingesleten (vaak houdt het parlement ze automatisch af om ze zelf door te storten naar de partij) dat ze al zijn ingecalculeerd in de hoogte van het parlementaire loon. Dat kan dus best lager, bijvoorbeeld door de aberrante onbelaste onkostenvergoeding te doen sneuvelen, maar dan wel gekoppeld aan het uitdrukkelijke signaal dat partijen daarvan moeten afblijven.

Zo wordt alvast financieel een transparante grens getrokken tussen parlement en partij. En wordt in dezelfde beweging de wel zeer riante partijfinanciering de facto afgebouwd. Pas op, dat is al evenmin een doel op zich. Ook politieke partijen zijn een onmisbare schakel in de democratie en worden voor die cruciale taak het best gefinancierd met publieke middelen, zodat ze die onafhankelijk van private belangen kunnen vervullen. De praktijk toont echter dat we ze daarin sterker moeten sturen, in plaats van ze een grote zak geld te geven waarmee ze dan hun ding doen.

Want dan blijken ze zich onder meer te ontpoppen tot vastgoedmagnaten of beleggingsvehikels. Of jaarlijks miljoenen euro’s door te storten aan een Amerikaanse multinational als Meta, in de vorm van advertenties op sociale media, alvast één terrein waarop de Belgische politiek aan de Europese top staat. Uiteraard hoort ook het bereiken van de bevolking tot hun takenpakket maar de hoeveelheid en de manier waarop roept vragen op. Of kan iemand echt beweren dat politieke posts op sociale media een onmisbare bijdrage vormen aan de inhoudelijke ideeënstrijd? De voorbije decennia verschoven partijen massa’s middelen van hun studiedienst naar hun communicatieploeg. Ook veel partijvoorzitters zelf geven schoorvoetend toe dat dit aan het ontsporen is, zo bleek toen ze afgelopen weekend in discussie gingen met het burgerpanel van ‘We need to talk’, dat zich over een hervorming van de partijfinanciering buigt.

Partijen hoeven dus niet noodzakelijk (veel) minder publiek geld te krijgen, maar we moeten er wel sterker op toezien dat ze er een democratische meerwaarde mee realiseren. Dat betekent dat we hun middelen ook tijdelijk moeten kunnen verminderen als ze een van hun belangrijke publieke opdrachten níét inwilligen. Het tijdig vormen van een regering bijvoorbeeld.

Hoe kunnen politici daar eigenlijk tegen zijn? In hun beleid blijken ze immers sterk te geloven in de kracht van financiële prikkels om maatschappelijke doelen te realiseren. Zoals bij werklozen: hun recht op een uitkering houdt ook de plicht in om binnen een redelijke termijn weer werk te vinden, zo niet daalt die uitkering. Is het dan niet even logisch dat het recht op partijfinanciering een plicht inhoudt om binnen een aanvaardbare periode na verkiezingen het land weer te besturen, op straffe van een gelijkaardige daling van de toelagen?

Aangezien de kans helaas klein is dat onze regeringsvormingen effectief versnellen, is met dit voorstel ook meteen iedereen bediend die ondanks mijn betoog over maatschappelijke meerwaarde alsnog wil dat de politiek gewoon geld inlevert.