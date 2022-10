We moeten door de zure appel bijten en ondanks onze financiële problemen meer in asielopvang investeren

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zijn bijdrage verschijnt tweewekelijks.

Uiteraard willen we niet dat asielzoekers en hun kinderen op straat slapen. Het is hartverwarmend dat mensen spontaan gaan helpen. De miserie die zij proberen te verzachten, is echter geenszins het gevolg van een ‘asielcrisis’ zoals we alom lezen, maar een voorspelbaar gevolg van falend beleid.

Daarop werd al herhaaldelijk gewezen, deze week nog in een helder opiniestuk van Marc Bossuyt in De Standaard (18/10). Toch komt er maar geen beter asiel- en migratiebeleid. Het is ook duidelijk waarom. Dat beleid werd grotendeels uit handen van de democratisch verkozen nationale overheden genomen en overgeheveld naar de Europese regelgeving en de juristocratie. Onder de mensen die het nu voor het zeggen hebben blijken er nogal wat voorstanders van open grenzen te zijn.

De meeste politieke partijen laten betijen. Zij weten dat hun electoraat verdeeld is over hoe asiel en illegale migratie moeten worden aangepakt. Daarom lopen ze met een brede boog om die beleidskwestie heen. Bij ons zitten die partijen samen in de Vivaldi-regering. Premier De Croo wordt zo stilaan de koning van het ‘ik-kan-er-ook-niets-aan-doen’.

Commentatoren veinzen verontwaardiging als kinderen op straat slapen, alsof onze verantwoordelijkheid pas daar begint, bij het voorzien van voldoende opvang. De pijn van die ouders en kinderen is het resultaat van een lange reeks onverantwoordelijke beslissingen waarvoor we allemaal medeverantwoordelijk zijn: te weinig investeren in opvang in de regio; het bevorderen van asielaanvragen van mensen die geen recht hebben op asiel; het moedwillig opzetten van een te logge, te sterk gejuridiseerde asielprocedure, ook waar die perfect overbodig is; de opvangcapaciteit nodeloos belasten; op een schandelijke manier mislukken in het effectief uitzetten van afgewezen asielzoekers; het doelbewust bemoeilijken van een effectief terugkeerbeleid.

Op die manier wordt het asielrecht ondergraven en wordt het omgebouwd tot een kanaal voor illegale migratie. De opvangcrisis, de mensensmokkel, de verdrinkingsdoden, de miserie van vele mensen zijn daar het onvermijdelijke gevolg van.

Balkan-route

Dat migratiesysteem schept ook ruimte voor instrumentalisering: het gebruik van migranten als wapen. We zagen daar weer een schokkend voorbeeld van toen de groep naakte en mishandelde migranten werd gevonden aan de grens van Griekenland met Turkije. Waarschijnlijk een ‘speldenprikje’ in de spanningsvolle relatie tussen die twee landen.

Politico meldt dat de oostelijke EU-landen zich momenteel grote zorgen maken over intensere migratiebewegingen langs de Balkan-route. Tussen juni en september 2022 werden daar meer dan 100.000 illegale migranten gedetecteerd (waarschijnlijk gingen velen ongedetecteerd).

Die toename is blijkbaar het gevolg van het Servische visumbeleid. Om druk te zetten op de EU en/of om Poetin ter wille te zijn, stelt Servië geen visumvoorwaarden meer aan inwoners van onder meer Indië, Burundi, Cuba en Tunesië. Die kunnen dus makkelijk naar Belgrado vliegen en vandaar wordt hun niets in de weg gelegd om EU-landen te bereiken, integendeel. Het overschrijden van de grens is daarenboven relatief gemakkelijk omdat de EU aan Servië geen visumvereisten stelt. Poetin, net als de opengrenzenfanaten, is gelukkig met alles wat Europa ondermijnt. Indische luchtvaartmaatschappijen leggen inmiddels speciale chartervluchten in richting Belgrado, one way ticket.

Ook daar ligt een oorzaak van onze zogeheten asielcrisis. Alsook voor het eigenaardige verschijnsel dat België plots veel asielaanvragen van Burundezen krijgt (niet minder dan 1.500 tussen januari en oktober 2022).

Beeld Tim Dirven

We registreren in België en in tal van andere Europese landen weer een toename van het aantal asielaanvragen. De meeste asielzoekers komen niet rechtstreeks uit hun land van oorsprong, maar uit landen waar een aantal van hen al geruime tijd leeft. Die ‘doormigratie’ zwelt aan omdat ook in die landen verarming optreedt. Die toenemende migratiedruk komt boven op de bescherming die we Oekraïense vluchtelingen hebben beloofd.

Meer Oekraïners

We weten heel goed wat er moet gebeuren om tot een beter migratiebeleid te komen, maar weten eveneens dat dit er niet snel zal komen. Te veel van onze beleidsmakers, politici en opiniemakers zitten nog in de we-kunnen-er-niets-aan-doenfase. Dus moeten we voorlopig, op kosten van een bevolking die het al moeilijk heeft, toch nog meer investeren in opvang.

De oorlog in Oekraïne escaleert. Inmiddels werden daar bijna een miljoen woningen vernield. Toegang tot energie en water is er voor velen problematisch. Nog meer Oekraïners zullen vluchten. Waarschijnlijk zal ook hier doormigratie een rol spelen. Polen heeft bijna anderhalf miljoen Oekraïense vluchtelingen opgevangen, maar in Polen is de inflatie hoog en zijn de economische vooruitzichten bar slecht.

Willen we trouw zijn aan ons engagement ten opzichte van de Oekraïners en fatsoenlijk omgaan met asielzoekers, dan moeten we nu de gevolgen van slecht beleid dragen, door de zure appel bijten en ondanks onze financiële problemen meer in opvang investeren. Een echte oplossing is dat niet, verre van. De echte oplossing ligt in handen van de kiezer: stem in 2024 voor partijen die een doeltreffend asiel- en migratiebeleid voorstaan, laat degenen die politiek bedrijven om over belangrijke beleidskwesties te zwijgen of hun machteloosheid te etaleren ander werk zoeken.