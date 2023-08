We moeten defaitisme vermijden, maar de manier om dat te doen is niet door klimaatverandering en haar gevolgen te verzwijgen

Klimaatexperte Valerie Trouet is de auteur van Wat bomen ons vertellen en wetenschappelijk directrice van het Belgisch Klimaatcentrum in Ukkel. Haar column verschijnt vierwekelijks.

Het zal weinigen ontgaan zijn dat de klimaatextremen deze zomer elkaar in een razend tempo opvolgen. Deze week alleen al werd een winterse hittegolf in het Andesgebergte gevolgd door storm Hans, een dambreuk en overstromingen in Scandinavië en door orkaan Dora die een wildvuur aanwakkerde in Hawaï, waardoor het dorp Lahaina van de kaart werd geveegd.

Het zal weinigen ontgaan zijn, omdat de media uitgebreid berichten over die klimaatextremen en hun impact. Dat stemt ons wetenschappers blij. Wel, blij is natuurlijk een groot woord in deze context. Maar na decennialang in het ijle geroepen te hebben is het goed om te zien dat er eindelijk aandacht aan het klimaat wordt besteed. Cassandra no more. Zou je denken.

Maar blijkbaar is niet iedereen even opgezet met de berichtgeving rond wereldwijde klimaatextremen. Hoe meer de klimaatextremen en de media-aandacht errond zich deze zomer opdringen, hoe luider de stemmen die moord en brand schreeuwen. Of in dit geval: alarmisme en defaitisme. De alarmerende berichtgeving rond klimaatextremen zou leiden tot defaitisme, het opgeven van hoop en dus van handelen.

Als wetenschapper zijn noch aantijgingen van alarmisme, noch gevoelens van defaitisme me vreemd. “Tell me about dispair, yours, and I will tell you mine”, schreef de Amerikaanse poëte Mary Oliver zo wondermooi. Maar laat me over één ding heel duidelijk zijn: het is niet de klimaatverandering zelf die leidt tot klimaatangst en defaitisme, het is het idee dat we er niets – of veel te weinig – aan doen.

Klimaatangst en defaitisme zijn de overtreffende trap van een gevoel van machteloosheid, van een gebrek aan controle, een voorbarige verslagenheid die er ons van weerhoudt om actie te ondernemen. Ik ben het er volmondig mee eens dat we koste wat het kost defaitisme moeten vermijden, maar de manier om dat te doen is niet door klimaatverandering en haar gevolgen te verzwijgen. Wel door te werken aan dat gevoel van machteloosheid, door de klimaatkoe bij de horens te vatten en ook daarover te berichten.

Wat dat betreft zie ik nog werk aan de winkel. Want ja, in 2022 was onze wereldwijde CO2-uitstoot de allerhoogste ooit. Maar tegelijk zou onze uitstoot nog veel grotesker zijn zonder de inspanningen die we al geleverd hebben. Sinds het Parijsakkoord in 2015 is de transitie weg van fossiele brandstoffen langzaam – veel te langzaam – maar zeker ingezet. Daardoor hebben we niet alleen een stevige dosis uitstoot en luchtvervuiling vermeden, maar ook nog drastischere, nog fatalere klimaatextremen dan diegenen die we deze zomer meemaken.

Uit de coronapandemie hebben we geleerd hoe moeilijk het is om dit soort vermeden verliezen, menselijke zowel als economische, duidelijk en vatbaar te maken. Bovendien bestaat de transitieberg uit een opeenstapeling van molshopen, van incrementele aanpassingen die samen tot vooruitgang leiden. Maar die individuele, kleinschalige oplossingen, van lokale wetgeving tot PLA, een nieuw soort bioplastic ontwikkeld door twee Belgische wetenschappers, brengen zelden sexy nieuws.

Bovendien brengen zulke stapsgewijze oplossingen stapsgewijs nieuws, wat op zijn beurt de omvang en de vooruitgang van de achterliggende transitie kan verhullen. Door de bomen zie je dan het bos niet meer, door de molshopen de berg niet meer. In haar recente column in The Guardian zegt schrijfster Rebecca Solnit terecht dat de klimaattransitie, zoals zo veel verandering, niet lineair is, maar exponentieel.

Laat ons dus zeker berichten over de exponentiële groei in de transitie, naast de exponentiële groei in records en verliezen door klimaatverandering. Maar vooral, laat ons onze politieke daadkracht, ons vernuft, ons natuurlijk kapitaal en onze maatschappelijke wil inzetten om samen de exponentiële groei in de transitie aan te wakkeren. Zó versla je defaitisme.