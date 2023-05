We moeten dankbaar zijn met dit weer. Het kan écht zoveel erger

Er moet me iets van het hart. Ik vind écht dat er door een deel van de bevolking, media én andere weersvoorspellers onterecht veel geklaagd wordt over het ‘slechte’ weer. Voor een deel wordt dat ingegeven door andere weersvoorspellers die blijkbaar de noodzaak zien om mee te heulen met de massa in plaats van te nuanceren. Om populair te willen zijn? Omdat de baas dat wil vanwege klantentevredenheid? Schrik om klanten te verliezen? Want op zich valt het allemaal heel erg mee. En lijkt het écht wel alsof men ons probeert aan te praten dat we reden hebben tot klagen. Het is natter dan normaal, ja. Maar is dat dan ‘slecht’? Wie bepaalt wat slecht en goed weer is? Voor wie of wat?

Waarom is een hittegolf die honderden mensenlevens kost ‘goed weer’ waarover iedereen op radio en tv enthousiast doet, en is fris en nat groeizaam weer ‘slecht’? Omdat we niet kunnen fietsen? Omdat ons communiefeest in het water valt?

Het kan écht zoveel erger. En het zal in de toekomst vaak zóveel erger worden. We moeten dankbaar zijn met dit weer. Ook al is het misschien moeilijk om een fietstochtje in te plannen. Of viel een familiefeest in het water. Dat zijn wat mij betreft allemaal luxe-dingetjes in een veel te verwende samenleving.

De media hebben hierin een groot aandeel. Vorige week nog stond op VRT NWS dat het eindelijk officieel de eerste lentedag was... omdat het 20°C was. Wat een onzin! Zoiets bestaat niet, een ‘officiële lentedag’. Laat staan dat het daarvoor 20°C moet zijn. Het was de eerste ‘warme dag’ ja, wat later dan normaal door een samenloop van factoren. Maar dat paste niet in de klaagzang die al maandenlang door de luidsprekers galmt. Nee, het was eindelijk lente!

Terwijl we ook in maart en april al prachtige dagen hebben gekend. Ik begrijp dat velen een kort geheugen hebben, maar paaszondag moet iedereen zich toch nog kunnen herinneren? Of zondag 30 april? Ondertussen hebben we zelfs al een keer meer dan 25°C gehad.

Verloren mei?

En dan kwam Het Laatste Nieuws deze week met een bericht met de titel ‘Is mei ook al verloren?’ Hoezo ‘ook’? Wat is er dan nog al verloren? Is alles wat we gehad hebben ‘slecht’ geweest? Wat met de voorbije dagen bijvoorbeeld? En de droge, warme perioden die we ook in de komende wisselvallige dagen gaan kunnen beleven? Wat is het doel van al deze negativiteit? Wie heeft daar wat mee te winnen?

België staat slechts op de zeventiende plaats in de rangschikking van gelukkigste landen. Voor een groot deel komt dat blijkbaar doordat we ons laten aanpraten dat we het slecht hebben. Crisis hier, slecht weer daar, ... Het is maar zelden goed.

Terwijl we hier op zowat het meest veilige welvarende plekje van deze prachtige planeet wonen. Zonder hittegolven met wekenlang 40°C en meer (voorlopig), zonder compleet verdorde landschappen en mislukte oogsten (voorlopig), zonder alles vernietigende orkanen, ...

Nee, we maken er een sport van om te vergelijken met jaren dat het warmer en zonniger was, om vervolgens te kunnen klagen. Klagen om onze rijkdom en veiligheid.

Bij elk weertype heb je winnaars en verliezers. De terrasjes zullen heus wel weer vollopen en de graslanden zullen heus wel weer gehooid kunnen worden.

Blij met de regenmachine

Nee, ik weiger mee te werken aan de grote slechtweershow. Ik zal steeds tegengas blijven geven tegen alles en iedereen die zonder nuances negativiteit over het weer probeert te verspreiden.

Als het alle dagen zonnig en warm was zouden we de zon niet meer zo erg weten te waarderen als de volgende keer dat ze weer door de wolken breekt.

En vooral... alles zou dood gaan, ook wij. We moeten blij zijn dat de regenmachine nog werkt. En dat het in mei nog niet standaard 25°C is. Kijk eens hoe prachtig lentefris onze natuur erbij staat. Daar kan je ook van genieten als het regent, zoals de vogeltjes dat doen.