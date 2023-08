We leven in een wereldwijde natuurlijke habitat, niet in een afgesloten biotoop. Lucht is een gedeelde ruimte

Ben Nemery en Patrick Develtere zijn verbonden aan de KU Leuven en betrokken bij het internationale netwerk RESPIRA.

De laatste maanden heeft iedereen, zelf of via familie of vrienden, wel met ademhalingsproblemen te maken gehad. Corona en andere luchtweginfecties, zoals griep en RSV: ademhalingsproblemen waren all over the place, het beheerste de publieke opinie, bezette de ziekenhuisbedden, er waren geneesmiddelen te kort… Veel mensen, van kleine kinderen tot volwassenen, hebben ook last van opstoten van allergie die in sommige gevallen astma-aanvallen veroorzaken. Veel oudere mensen onder ons hebben chronisch obstructief longlijden (COPD).

We hebben de mond vol van de manier waarop de mens en de economie stap voor stap de natuurlijke omgeving vernietigen. Hoelang zullen we nog voldoende en gezond kunnen ademen? Zoals vissen niet beseffen dat ze in het water leven, hebben de meesten onder ons er geen benul van dat ze ook leven en overleven dankzij gezonde lucht.

Gelukkig zien we in Europa, ook in België, de laatste decennia een verbetering van de luchtkwaliteit. Niettemin mat de VMM (de Vlaamse Milieumaatschappij) in 2021 voor bijna alle vervuilende stoffen weer een toename van de concentraties in de lucht ten opzichte van 2020. We noteren een stijging in de concentraties van onder meer fijnstof (PM2,5), stikstofdioxide (NO 2 ), zwarte koolstof (dieselroet), benzo(a)pyreen (dat vrijkomt bij hout- en tabaksrook) en koolstofmonoxide (CO).

Luchtwegaandoeningen, zoals astma, nemen de laatste decennia significant toe. Momenteel zou ongeveer 6 procent van de Belgische bevolking ouder dan 15 jaar vorig jaar astmacrisissen gekend hebben. Verminderde longfunctie en toename van het gebruik van inhalatoren zien we trouwens eveneens bij de schoolgaande jeugd. 15 procent van de kinderen zou astma hebben. En ook ‘peuterastma’ verontrust meer en meer jonge ouders.

Hoe komt dat? Er is geen eenduidige verklaring, maar al jaren doen verschillende hypotheses de ronde. Sommige zijn twijfelachtig, zoals de bewering dat luchtwegaandoeningen een bijwerking van bepaalde vaccinaties kunnen zijn. Sommige zijn voer voor discussie, zoals de toename of afname van de kwaliteit van de buitenlucht. Andere worden wel ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Er zijn eerst en vooral exogene factoren. Urbanisatie en veranderende levensstijl, bijvoorbeeld. We leven en werken meer en meer binnen en worden binnenshuis ten gevolge van minder ventilatie meer blootgesteld aan luchtverontreiniging, schimmels, huisstofmijt, dampen, rook en chemicaliën. Overdreven hygiëne maakt ons ook minder immuun. En sigarettenrook treft niet alleen de rokers zelf maar eveneens hun omgeving. Astma en andere allergieën worden ook vaak geassocieerd met erfelijke aanleg, maar deze is natuurlijk de laatste decennia niet veranderd. Dat is wel zo voor de toename van overgewicht en obesitas die ook gelinkt worden met luchtwegaandoeningen.

Sommigen spreken van een “globale astma epidemie” of “luchtwegenepidemie”.

Niet alleen bij ons

Corona heeft ons tot het besef gebracht dat we ons niet kunnen afzonderen. Geen enkele gemeenschap, streek, land of economie leeft in zijn eigen min of meer gezonde stolp en ademt er de lucht van in. We leven in een wereldwijde natuurlijke habitat, niet in een afgesloten biotoop. Lucht is een gedeelde ruimte.

Luchtvervuiling neemt sterk toe in lage- en middeninkomenslanden. Meer dan 90 procent van de aan luchtvervuiling toe te wijzen sterfgevallen in de wereld hebben in die landen plaats. De oorzaken zijn op vele plaatsen zelfs zichtbaar: gebruik van vuile brandstoffen, massale import van “onze” vuile voertuigen, industriële en artisanale activiteiten midden in woonwijken, veel opwaaiend stof door droogte, slecht afvalbeheer dat een beroep doet op openbare verbranding, minder of geen handhaving door regelgevende overheid, vervuiling binnenshuis door verbranding van biomassa zoals hout, houtskool of steenkool.

De ligging van een regio kan ook een grote rol spelen. Afrika, bijvoorbeeld, kent de hoogste uitstoot van woestijnstof. Het continent genereert ongeveer een derde van de wereldwijde aerosolpartikels die vrijkomen uit het verbranden van biomassa en ondergaat een proces van zeer polluerende maar snelle industriële groei.

In rijke landen sterft bijna niemand nog omwille van een astmacrisis, maar elders is dat wel het geval. Dood door ademnood en verstikking dus. 80 procent van de meer dan 450.000 door astma veroorzaakte sterfgevallen vinden in het globale Zuiden plaats. De 250 à 300 miljoen astmalijders, en de even grote groep mensen met andere chronische longproblemen, bevinden zich voor het overgrote deel ook in het globale Zuiden. Dat is verbijsterend, omdat chronische luchtwegproblemen, zoals astma, in Afrika en in andere ontwikkelingsgebieden vaak ondergediagnostiseerd, verkeerd (als tuberculose) gediagnostiseerd en onderbehandeld zijn.

Al 20 jaar geleden publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een rapport over de preventie en de controle van chronische respiratoire aandoeningen in lage- en middeninkomenslanden in Afrika. Maar dat heeft tot nu toe niet veel opgeleverd. Een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is de sterfte door niet-overdraagbare ziektes met 30 procent te laten dalen tegen 2030. Men denkt dan vooral aan diabetes en hart- en vaatziekten. Vaak vergeet men dat het ook gaat over chronische respiratoire ziektes die nog veel meer mensen treffen. De ambitie moet dus zijn om aangepaste strategieën te vinden om respiratoire ziektes te voorkomen en te bestrijden, en dat op een kostenefficiënte manier.

Dergelijke doelstelling vergt inspanningen van vele overheden, lokaal, nationaal en internationaal. Als we de luchtverontreiniging willen doen dalen, zal dat implicaties hebben voor het transport, de landbouw, de industrie en zelfs de gezondheidsdiensten. Om een treffend voorbeeld te geven van dat laatste: in vele landen in het globale Zuiden worden, net zoals hier, alle medische materialen (spuiten, doeken, medische handschoenen...) na gebruik verbrand. Maar indien de verbrandingsoven midden in het ziekenhuisperceel staat, de ramen en deuren openstaan om te verluchten en te verkoelen, komen toxische stoffen systematisch terecht bij de al verzwakte patiënten of pasgeboren baby’s. Daarenboven weten niet alle verpleegkundigen, dokters en andere gezondheidswerkers wat respiratoire aandoeningen zijn. Een patiënt in ademnood heeft gewoon geen kracht om naar het meest nabije dispensarium te stappen. En als men al in een kliniek raakt, heeft de gezondheidswerker vaak geen spirometers om de ademnood te meten, geen geneesmiddelen, laat staan zuurstof, om er iets aan te doen. Een grote studie in 25 landen concludeerde onlangs nog dat, bij meer dan 450.000 mensen bij wie er astma was gediagnosticeerd, bijna 45 procent geen adequate (corticosteroïde) behandeling kreeg of kon krijgen.

Slecht geventileerde keukentjes

Ook de huisvesting speelt een belangrijke rol. In landen met een tropisch klimaat kookte men heel vaak buitenshuis, in openlucht, op een vuurtje met houtskool. Nu kookt men meer en meer in slecht geventileerde keukentjes, vaak nog steeds met houtskool en in aanwezigheid van moeders en kinderen. Huizen, hutten, woonbarakken en industriële sites lopen dooreen. Afval wordt op straat verbrand. Uit Europa geïmporteerde, zwaar verontreinigende, afgedankte dieselwagens, -bussen en -vrachtwagens, braken hun zwarte rook uit. Metalen nodig voor onze moderne technologie (batterijen, chips) worden – soms door kinderen – opgedolven in artisanale mijnen, in zeer ongezonde omstandigheden met mogelijk silicosis (ernstige en progressieve longziekte, red.) als gevolg en grotere kans op tbc en andere longaandoeningen. Beroepsmatige longschade komt er ook door slechte luchtkwaliteit in de maakindustrie, de bouw, de pesticiden in de landbouw, het letterlijk adembenemende transport, verkoopposten langs de weg en de alomtegenwoordige overlevingseconomie. Heel vaak associëren of verwarren mensen (ook bij ons) luchtvervuiling met slechte geuren, rook zien sommigen als een wondermiddel om malariamuggen te verdrijven of astmatici worden spirituele problemen toegedicht. Of ze worden gezien als kwalijke tbc-lijders die beter uitgestoten worden.

In elk van deze levens- en werkdomeinen zijn ademhalingsproblemen als de spreekwoordelijke kanaries die de mijnwerkers alarmeerden wanneer er gevaarlijke gassen in de schachten waren. Het zijn indicatoren dat er schade aan onze luchtwegen is door ongezonde lucht.

Lucht is even belangrijk als water

Wij zijn ervan overtuigd dat alleen een gezamenlijke inspanning van diverse overheden (die zorgen voor adequate regelgeving), stadsplanners en architecten (die de ruimtelijke organisatie van menselijke activiteiten mee bepalen), gezondheidswerkers (die in staat zijn om ziektes te detecteren en te behandelen), vrouwenorganisaties (die aan gezondheidseducatie doen), mutualiteiten (die aan preventie doen), academici (die interdisciplinaire en toegepaste oplossingen zoeken), sociale partners (die voor een gezonde werkomgeving zorgen), ingenieurs (die, onder andere, detectie-apps en minder vervuilende motoren kunnen ontwikkelen) en media (die aan algemene sensibilisering doen) ervoor zal kunnen zorgen dat de dramatische toename van chronisch respiratoire aandoeningen op de radar van iedereen komt.

Vooral in lage en middeninkomenslanden is er een algemeen gebrek aan bewustzijn van de gevolgen van luchtverontreiniging. Dat heeft zeker ook te maken met de zware installatie en onderhoudskosten van meetstations die luchtkwaliteit monitoren. Nieuwe sensorsystemen die ook gebruikmaken van AI en onderzoeken die gebruikmaken van burgerparticipatie (zoals de Curieuze Neuzen) kunnen goedkopere alternatieven zijn. Vraag blijft natuurlijk nog altijd wat men doet met de resultaten.

Jaren hebben we gedacht dat een goede gezondheid hier en in het globale Zuiden afhangt van een beperkt aantal condities. Proper water stond (niet onterecht) bovenaan. Ook voldoende en evenwichtige voeding kreeg en krijgt veel aandacht. Net zoals een gezonde huisvesting. Bij ons groeit stilaan het collectief bewustzijn dat ook gezonde lucht essentieel is. Dat is minder het geval in het globale Zuiden. Maar ook daar sterven jaarlijks driemaal meer mensen aan luchtverontreiniging dan aan aids, tbc en malaria samen. Ook daar zijn de luchtwegen de belangrijkste wegen.

Mee ondertekend door Katrien Pype, Sofie Pollin, Nick Rahier, Pleuntje Jellema, Ihsane Gryesh, en Han Verschure (KU Leuven / RESPIRA).