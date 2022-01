We kunnen wel degelijk allemaal slachtoffer worden, ook wie gelooft dat zijn of haar lichaam sterk genoeg is om dat virus aan te kunnen

Cathy Galle is journalist.

Stand van zaken na twee schooldagen. Dochterlief zat al drie uur in de studie wegens afwezige leerkrachten. Voor de komende dagen staan opnieuw enkele uren studie op het programma. Twee klasgenoten zijn besmet, enkele andere voelden zich niet lekker. Tot daar een kleine blik op ‘het leven zoals het is in coronatijden’ in een klas van een doorsnee middelbare school.

Zelf zijn we al lang gestopt met ons zorgen te maken over leerachterstand. Daarover beginnen te wanhopen heeft geen enkele zin. De scholen, en met hen vele ouders, zitten in een soort van overlevingsmodus. We moeten hier met z’n allen door zien te raken en er de moed in blijven houden.

Dan is het verdomd lastig om zien hoe anderen er volledig hun voeten aan vegen. Of wat te denken van een Facebookgroep waarin tips worden uitgewisseld over horecazaken, events en recreatiegelegenheden die ‘wakker’ zijn. Waar het met andere woorden niet zo nauw steekt en waar die vervelende ‘vodjes’ of ‘Covid Schaap Tickets’ niet hoeven. O ja, de uitbaters en hun personeel doen wel alsof ze iets scannen als een klant binnenkomt, maar dat hoeft dus niet per se een geldige QR-code te zijn. De gesloten facebookgroep verzamelde sinds de oprichting ervan begin november al 10.000 leden, and counting.

We willen nog aannemen dat een deel van die leden het gewoon geinig vindt. Gewoon eens wil lachen. En niet meteen van plan is een dergelijk etablissement te gaan bezoeken. Maar het feit dat lijsten van zaken die het niet al te nauw nemen op Facebook prijken, is veelzeggend. Het is namelijk niet de eerste keer dat onderzoekjes door journalisten uitwijzen dat de coronaregels in sommige horecazaken dode letter blijven. Volgens de politieke verantwoordelijken én Horeca Vlaanderen ging het dan om enkele rotte appels.

Een uitleg die nu nogal magertjes klinkt. Uit cijfers van de FOD Volksgezondheid blijkt namelijk dat tussen november en december 26 procent van de gecontroleerde horecazaken een proces-verbaal kreeg voor het niet naleven van de coronaregels. Dat zijn wel erg veel ‘rotte appels’.

Dit is niet het moment voor frivoliteiten. Volgens experts wereldwijd wordt het nog enkele maanden lastig. Want er komt, ‘dankzij’ de omikronvariant, een berg besmettingen op ons af. We zullen er hopelijk veel minder zwaar ziek van worden of aan sterven, maar velen zullen wel nog in het ziekenhuis belanden. En als die vol liggen, kan ook wie een hartaanval of verkeersongeval krijgt verstoken blijven van zorg.

We kunnen dus wel degelijk allemaal slachtoffer worden, ook wie gelooft dat zijn of haar lichaam sterk genoeg is om dat virus aan te kunnen, en al wie zich niet aan de regels wil houden. Dat horecazaken die er de kantjes van aflopen daar eens goed over nadenken. Ze dragen hier een grote verantwoordelijkheid.