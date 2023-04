We kunnen seksueel geweld enkel tegengaan als we beseffen dat we met z’n allen een groot probleem hebben

Aya Sabi is auteur van Half leven. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Op 15 mei 2021 vond er een groepsaanranding plaats in Gent. Het slachtoffer was een 14-jarig meisje dat met een van de jongens uit de groep had afgesproken. Toen ze eenmaal ­arriveerde, dook haar 18-jarige ex op. De andere jongens (onder wie ook minderjarigen) filmden hoe het meisje door haar ex betast werd. Die beelden werden verspreid. Het meisje stapte vier dagen later uit het leven.

In 2021 telden Zorgcentra na Seksueel Geweld maandelijks 193 meldingen. Dat betekent dat er dagelijks gemiddeld 6 meldingen worden gedaan. Een recordaantal, want in 2020 kwamen er maandelijks nog ‘maar’ 86 meldingen binnen van slachtoffers van seksueel geweld.

Nood aan een gesprek? Praten helpt, dat kan bij Tele-Onthaal: bel 106 of ga naar de website tele-onthaal.be. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be. 1712: professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling.

Die cijfers zijn hallucinant, omdat we weten dat de groep die geen melding doet van seksueel geweld veel groter is dan de groep die dat wel doet. Slechts 7 procent zou hulp zoeken na een incident. In een meerderheid van de gevallen gaat het over daders die verwant zijn aan het slachtoffer. Ik denk dat ik zeker niet overdrijf als ik zeg dat elke vrouw een slachtoffer is of een slachtoffer kent.

Wat er gebeurd is met het meisje in Gent is tragisch. De rechtbank vond echter dat er geen oorzakelijk verband kon vastgesteld worden tussen de groepsaanranding en de zelfdoding van het slachtoffer. Dat is erg opmerkelijk. De meerderjarige mannen uit de groep werden ­enkel terechtgesteld voor de groepsaanranding. De uitspraak van de rechter: celstraffen tussen de achttien en dertig maanden, waarvan drie maanden effectief.

Mijn rationele zelf vertelt me dat zwaardere straffen niet noodzakelijk voor minder seksuele agressie zullen zorgen, maar drie maanden? Dat verdict zegt me dat we geen respect hebben voor onze meisjes of voor hun leven.

Die seksuele agressie zou niet mogen plaatsvinden in een tijd waarin alles mogelijk is op seksueel vlak, waarin de porno-industrie alle mogelijke fetisjen en fantasieën bevredigt. Mensen zouden toch op vele manieren aan hun seksuele behoefte kunnen voldoen en ­verkrachting zou daarom ‘onnodig’ zijn.

Dat klopt niet: verkrachting gaat over pijn, over macht, over geweld, over iets hardhandig opeisen omdat je het niet krijgt. Of de blootstelling aan gewelddadige pornografie leidt tot meer seksuele agressie is onderwerp van veel tegenstrijdig wetenschappelijk onderzoek. Sommige getuigenissen van voormalige sekswerkers zijn helaas niet zo ­tegenstrijdig. Een gevecht in de gemiddelde film is geacteerd, de seksuele agressie die die vrouwen ervaren tijdens het filmen van gewelddadige pornografie is wél echt.

Naast een onrealistisch beeld van intimiteit voeden die extremen de extremen waardoor de grenzen steeds meer opschuiven. Er zijn nog veel andere factoren die bijdragen aan onze verkrachtingscultuur. Wat ik vooral wil zeggen is dat we seksueel geweld enkel kunnen tegengaan als we beseffen dat we met z’n allen een groot probleem hebben.

We kunnen niet alleen maar verontwaardigd zijn omdat de straffen bij dit incident ‘te licht’ waren, omdat het slachtoffer stierf, omdat er beeldmateriaal is of omdat het om minderjarigen gaat. We moeten streven naar een samenleving waarin de relatie met seks gezonder is. Hoe voorkomen we zulke incidenten in de toekomst?