Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Overal gingen sirenes af en lichtten de gsm’s op: ‘Er kunnen stroomonderbrekingen optreden, tenzij u actie onderneemt’, zo was de boodschap. Het zinnetje, verspreid via 27 miljoen mobiele telefoons in Californië, had een spectaculair effect: in een oogwenk daalde het elektriciteitsverbruik met 2.600 megawattuur.

Dat scheelde een slok op de borrel en het was nodig ook, al moet een en ander niet overdreven worden: op een gewone dag verbruikt men daar 52 gigawattuur. Maar toch. Als de hoogspanningsmasten ontploffen, en bijna was het zover, helpt elke vermindering.

Al weken zucht men aan de West Coast onder het geweld van de bekende koperen ploert met temperaturen in de zogenaamde triple digits: het is er overal warmer dan 100 graden Fahrenheit. Dat zijn omgerekend bijna 38 graden Celsius, en dikwijls is het nog veel warmer.

Ongeveer ten einde raad stuurde de gouverneur een sms’je uit aan allen, en wat niemand eigenlijk verwachtte: de truc werkte.

Of de suggestieve en dwingende boodschap een volgende keer ook zal werken, is nog de vraag. De pavlovreactie werkt alleen bij een paar diersoorten, veel mensen gaan bij een veelvuldige herhaling van die boodschap vinden dat de buurman zijn airco moet afzetten of zijn zwembad moet dempen, en zij niet.

We kunnen blijven dromen van een betere wereld, maar die wordt bewoond door schier onverbeterlijke mensen.

De kracht van de dreigende boodschap is hier dan ook het eenmalige karakter ervan: men vraagt om slechts even op de rem te gaan staan, niet om voor altijd de lichtknop om te draaien. Wat het ook zij: duidelijk moet het zijn, we blijven simpele zielen.

Uit recent internationaal onderzoek rond voedingslabels blijkt bijvoorbeeld dat een waarschuwing veel beter werkt dan een nutriscore: als er ‘Bevat veel vet!’ of ‘Suikerbom!’ op de verpakking staat, dan vinden wij het product veel sneller ongezond dan bij het aflezen van een lettercode. Hoe concreter, hoe beter.

In die zin zijn recente doemberichten over een nakende oorlogseconomie en de vergelijking van de staat van ons land met die van Griekenland in illo tempore schoolvoorbeelden van hoe het niet moet: nietszeggend en vaag. Bangmakerij en profileringsdrang. En tegelijk levensgevaarlijk: paniekvoetbal is alleen aan te raden voor hen die naar de tweede klasse willen zakken.

Concrete actie is het enige wat telt, al dan niet per sms. Kijk naar de supermarkten: Albert Heijn is gestart met een spaaractie die Krab-bij-Kas heet. Alle beetjes helpen.

Ik heb al zeven zegels, nog drie te gaan.