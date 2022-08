We kunnen apenpokken bestrijden zonder hysterie of homofobie

Toen ik eind juli thuisbleef en naar de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) luisterde, die apenpokken uitriep tot een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang, vierden veel van mijn vrienden de Pride in Berlijn. De beslissing om een ​​noodsituatie af te kondigen, ongeveer twee maanden na een wereldwijde uitbraak, was de juiste. Maar het voelde veel te laat.

Als verslaggever van besmettelijke ziekten en als homoseksuele man ben ik steeds meer gefrustreerd geraakt door de wereldwijde reactie op apenpokken en de communicatie erover. Tot nu toe zijn er meer dan 25.000 gevallen bevestigd in landen die niet eerder door de ziekte waren getroffen. De besmette personen worden overwegend gevonden onder homomannen en onze seksuele netwerken. Vrienden van mij uit Madrid, Parijs, São Paulo en verderop in de straat hebben me verteld over hun infecties. Ze hadden pijn – apenpokken worden beschreven als ondraaglijk –, waren bang en hadden veel vragen.

Elke succesvolle reactie op een uitbraak moet op feiten zijn gebaseerd en de feiten zijn duidelijk. Van de gevallen die recentelijk aan de WHO zijn gemeld, zijn voor ongeveer driekwart gegevens over geslacht beschikbaar. Hiervan is ongeveer 99 procent man. Gegevens over seksuele geaardheid zijn beschikbaar voor slechts 7.500 gevallen, maar hiervan zijn 97,5 procent mannen die seks hebben met mannen.

Dit komt niet alleen omdat gevallen bij vrouwen of kinderen over het hoofd worden gezien. De Britse Health Security Agency heeft bijvoorbeeld het aantal uitgevoerde tests voor apenpokken gepubliceerd en hoeveel daarvan positief waren. Bij volwassen mannen was meer dan de helft van de tests positief. Veel minder vrouwen werden getest, maar slechts 2 procent van hen was positief en bij kinderen was 0,6 procent positief. Als in deze groepen veel gevallen worden gemist, zouden die percentages naar verwachting een stuk hoger zijn.

Stigmatisering

Maar op veel plaatsen lijken volksgezondheidsfunctionarissen zo onzeker over hoe ze op een niet-stigmatiserende manier over deze ziekte moeten praten dat ze er de voorkeur aan geven alleen in vage bewoordingen te spreken. Sommigen – of het nu uit zelfgenoegzaamheid, ongevoeligheid of homofobie is – lijken gewoon niet veel urgentie te zien. Anderen vermijden helemaal te vermelden dat mannen die seks hebben met mannen op dit moment verreweg het meest kwetsbaar zijn.

Een folder van twee pagina’s van de Duitse gezondheidsautoriteiten om het publiek te informeren over apenpokken maakt duidelijk dat verspreiding plaatsvindt in plaatsen zoals seksclubs. Maar de woorden ‘homo’ of ‘mannen die seks hebben met mannen’ worden niet één keer genoemd. In feite komt het woord ‘mannen’ helemaal niet voor. In Mexico, Brazilië en andere landen zijn gezondheidsfunctionarissen ook terughoudend om het risico te benadrukken voor mannen die intiem zijn met andere mannen.

Zelfs binnen mijn eigen gemeenschap hebben sommigen beweerd dat het homofoob was om te stellen dat de ziekte vooral mannen treft die seks hebben met mannen. Anderen waren gewoon bang om het stigma waar veel homomannen al mee te maken hebben te verergeren. Aan de andere kant van het spectrum verspreiden socialemedia-accounts die enorme aantallen volgers hebben gekregen tijdens de coronaviruspandemie valse informatie. Het resultaat is verwarring, waarbij sommige mensen ten onrechte denken dat ze een hoog risico lopen en anderen niet weten wat hun zeer reële risico is of hoe ze het kunnen verlagen.

Als verslaggever van infectieziekten heb ik gezien hoe dodelijk een stigma kan zijn. En als iemand die met hiv leeft, heb ik het lijden ervaren dat een stigma kan veroorzaken. Maar de oplossing is niet om te zwijgen of te doen alsof het risico van apenpokken in verschillende groepen hetzelfde is. De oplossing is om zorgvuldig woorden te kiezen, de gemeenschappen die het meeste risico lopen erbij te betrekken en te luisteren naar degenen die door deze ziekte zijn getroffen. Dat werk zal het verschil maken tussen volksgezondheid en homofobie door verwaarlozing.

Ja, apenpokken kunnen iedereen besmetten. Ja, dit virus kan zich op verschillende manieren verspreiden, onder meer door het aanraken van een voorwerp dat door een geïnfecteerde persoon is behandeld of zelfs door een langdurig persoonlijk gesprek. Maar dat is niet wat experts zien als de primaire verspreidingswijze voor deze uitbraak. Voorlopig lijkt het virus nogal slecht in het gebruik van minder intieme transmissieroutes. Zelfs nauwe huishoudelijke contacten van mensen die apenpokken hebben, zijn zelden besmet geraakt. In plaats daarvan lijkt het virus zich voornamelijk te verspreiden door zeer nauw en langdurig contact tijdens seksuele ontmoetingen, en het doet dit overweldigend in gemeenschappen van mannen die seks hebben met mannen.

Om zich te verspreiden maken virussen gebruik van de verbindingen tussen mensen. Hoe meer verbindingen er zijn, hoe groter de kans dat een virus een nieuwe host vindt om te infecteren. Apenpokken zijn niet erg efficiënt in het overbrengen van mens op mens. Het virus veroorzaakt al tientallen jaren ziekte en sterfgevallen in sommige Afrikaanse landen, waar dieren het virus bij zich dragen, maar is in het Westen grotendeels onder de radar gebleven. Toen het virus in het verleden plaatsen als Singapore, Israël en het Verenigd Koninkrijk bereikte, leidde het zelden tot nieuwe gevallen. De meeste mensen hebben onvoldoende huid-op-huidcontacten om het virus over te dragen. Maar mannen die veel mannelijke seksuele partners hebben zijn kwetsbaarder. We hebben dit gezien bij enkele andere pathogenen (ziekmakers), zoals MRSA en resistente shigella. Nu zien we het met apenpokken.

Veranderend genoom

De wereld moet de dreiging van apenpokken serieus nemen. Ongeveer 7 procent van de gevallen heeft tot nu toe geleid tot een ziekenhuisopname, meestal voor pijnbehandeling, en verschillende landen hebben sterfgevallen als gevolg van de ziekte gemeld. Zelfs bij veel patiënten die nooit in het ziekenhuis zijn opgenomen, veroorzaakt het virus immens lijden.

Bovendien hebben pokkenvirussen zich in de loop van de tijd aangepast aan tal van soorten, en terwijl het apenpokkenvirus blijft circuleren, kan het op onvoorspelbare manieren evolueren. Onderzoekers hebben al tekenen gemeld dat het genoom van het virus verandert. In het ergste geval kunnen apenpokken meer overdraagbaar en dodelijker worden. En zelfs als er niets verandert, kan het virus toch zijn weg vinden naar andere dicht verbonden netwerken waar het zich kan verspreiden.

Om de uitbraak onder controle te houden, moeten degenen die het meest vatbaar zijn voor infectie informatie hebben waarmee ze beslissingen kunnen nemen om gezond te blijven totdat er voldoende vaccindoses beschikbaar zijn. Dat omvat praten over het verminderen van het aantal seksuele partners, het creëren van ‘pods’ van sekspartners (waar mensen seksuele activiteit binnen een groep houden) en andere strategieën om het risico te verminderen. Het betekent communiceren dat wetenschappers nog niet weten hoe goed één dosis van het vaccin – of zelfs twee – mensen zal beschermen, een cruciale kennislacune die snel moet worden aangepakt. En het betekent ook het bestrijden van verkeerde informatie over het virus dat wijd en zijd circuleert op sociale media.

Hulpverleners op het gebied van de volksgezondheid moeten ervoor zorgen dat de productie van vaccins en medicijnen wordt opgevoerd en dat ze snel worden gedistribueerd naar degenen die ze het meest nodig hebben, vooral in de landen die al lang door deze ziekte zijn getroffen. En we moeten hier duidelijk en eerlijk over praten.

De focus op homomannen en onze seksuele netwerken houden brengt een risico met zich mee, vooral in die landen en gemeenschappen waar homomannen worden gediscrimineerd en vervolgd. Een deel van de reactie van de volksgezondheid moet uitkijken voor pogingen om deze gezondheidscrisis te gebruiken als voorwendsel voor stigmatisering en discriminatie.

Tegenwoordig verspreidt dit virus zich in landen die nog niet eerder zijn getroffen, voornamelijk in mijn gemeenschap, en we moeten onze inspanningen daar concentreren. Praten over duizenden kinderen die besmet zijn of miljoenen gevallen is niet hoe de ziekte zich nu manifesteert. Maar, hoe onwaarschijnlijk ook, het is een mogelijke toekomst. De manier om dit te voorkomen is door deze ziekte te bestrijden, niet elkaar.

