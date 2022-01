‘We hebben het voor een groot stuk zelf in de hand’: lezers over snel stijgende energiefacturen

Niet vanzelfsprekend

Ons maandelijks voorschot steeg van 39,71 euro naar 93,55 per maand, met tussenin nog een afrekening van 271 euro. Mijn partner en ik proberen energie te besparen door geen grote energievreters te gebruiken zoals de afwasmachine en geen licht te laten branden waar dat niet nodig is. We verwarmen met stookolie. Die afrekening blijft gelukkig binnen de perken, ook doordat ons huurappartement vorig jaar beter werd geïsoleerd. Hoezeer de duurdere energieprijzen op onze financiën wegen, zal wellicht de volgende maanden pas echt duidelijk worden. Wij zetten ons vooral schrap voor de jaarafrekening. Nu zoeken we vooral naar manieren om energie te besparen die echt het verschil kunnen maken, wat niet vanzelfsprekend is in een gezin dat veel thuis werkt.

MichielLeen (35) uit Antwerpen

Zelf in de hand

Wij hebben een elektriciteitsverbruik op jaarbasis van ongeveer 850 kWh en voor aardgas ongeveer 1.000 m3. En dit is voor een gezin van vier. Onze facturen zijn dus prima betaalbaar, maar we hebben dan ook heel wat stappen gezet. Isoleren, pelletkachel, zonnepanelen, alleen led-verlichting, enkel A+++-toestellen, zuinige douchekop en enkel kort douchen. Al deze investeringen lonen. En voor de mensen die zich afvragen of we in de kou zitten: neen, ’s avonds is het een gezellige 23°C in de leefruimte en 20°C in de slaapkamers. We hebben het dus voor een groot stuk zelf in de hand.

JoostVan Cauwenbergh (51) uit Tienen

Impact op levenskwaliteit

Ondanks de kleine oppervlakte van mijn appartement, 40 m2, is mijn factuur van 70 naar 180 euro gestegen. Om de kosten te drukken heb ik de thermostaat verlaagd naar 19°C. Dat is soms erg koud, maar dan doe ik een extra trui aan. Ik heb ook al mijn lampen vervangen door led-exemplaren. Ook douch ik zo kort mogelijk. Om wat te sparen heb ik ook een paar streamingabonnementen opgezegd en ik denk twee keer na voor ik iets buitenshuis ga eten of drinken. Het heeft dus toch wel een impact op mijn levenskwaliteit. Als alleenstaande bediende met een voltijdse job is dit natuurlijk jammer. Ik doe ondertussen mijn best en kijk uit naar de warmere dagen.

JulieV.E. (34) uit Brugge

Bang hart

Bij de vernieuwing van ons contract heeft Eneco, zonder dat ik het merkte, ons aardgascontract veranderd van vast naar variabel. Iets later kreeg ik de boodschap dat ik best mijn voorschot verhoogde van 62 naar 250 euro. Via de prijsvergelijking kwam Engie uiteindelijk als beste uit de bus, met een vast tarief van 95 euro per maand. Toch blijf ik nu met een bang hart de afrekening afwachten. We wonen met vijf in een vrijstaande woning en proberen nu zo veel mogelijk onze pelletkachels te gebruiken. In andere ruimtes is de thermostaat afgesteld op 18,5°C. We dragen dikke truien en gebruiken dekens. Gezien we drie schoolgaande kinderen hebben, draaien we elke euro om. Ook de winkelkar is al gevoelig duurder geworden. We zitten nog niet in de problemen, maar ik ben er wel bang van.

AnVan Acker (53) uit Lubbeek

Zaken achterwege laten

Onze factuur zal stijgen van 112 euro naar een huidig voorstel van 205 euro. We zullen bepaalde zaken achterwege laten, maar welke zijn nog niet uitgemaakt. Gelukkig zijn de isolatiewerken achter de rug. We hopen daar toch een gunstig effect van te zien.

JohanDe Mild (62) Duffel

Voorschot verdubbeld

De voorschotten op mijn energiefacturen per maand zijn verdubbeld. Als alleenstaande weduwnaar in een vrijstaande woning op het platteland is dit een zware financiële dobber, want 25 procent van het huishoudbudget gaat nu naar energie.

GuyVicca (70) Averbode

Gouden keuze

Omdat ik in de zomer van 2020 een vast energiecontract afsloot voor drie jaar kan ik nog even op beide oren slapen. Toen werd het ook niet echt aangeraden, maar nu blijkt dit de ‘gouden keuze’ te zijn geweest. Bovendien heb ik in 2018 zonnepanelen laten plaatsen en kan ik nog tot 2025 genieten van de terugdraaiende teller. Ondanks de prijs van het ‘prosumententarief’ is dat nog altijd een voordelige keuze. Ons gezin bestaat uit twee personen en we kunnen de maandelijkse factuur voor gas en elektriciteit beperken tot 95 euro per maand. We hebben dan ook de nodige renovatie- en isolatiewerken uitgevoerd en we letten ook op het sluimerverbruik van onze toestellen. Ook investeren we in energiezuinige toestellen en verlichten we enkel met led-lampen.

KrisVandamme (52) Oostvleteren

Verwarming af

Na het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier schakelde ik noodgedwongen over op een andere leverancier, nadat ik de vergelijkingstest van de VREG invulde. Maar bij de eerste afrekening verdubbelden de voorschotten al ruim. De vergelijkingstest is duidelijk niet aangepast aan de nieuwe marktsituatie. Mijn factuur steeg van 90 euro per maand (tot augustus 2021) naar 280 euro. En er is geen garantie dat het niet verder zal stijgen. Ik woon alleen in een redelijk geïsoleerde kleine woning. Vroeger verwarmde ik tot ongeveer 19°C, nu staat de verwarming zoveel mogelijk af. Alleen ’s avonds als ik thuiskom, verwarm ik nog tot 16°C. Ik draag nu thermisch ondergoed en ik gebruik een deken.

Edwinghysebrechts (49) Kruibeke