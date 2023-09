We hebben geen ridders nodig die ons van kussende coaches komen verlossen, zei mijn vrouw

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

De eigenaar van ons huisje in de Pyreneeën heeft er een gewoonte van gemaakt de vogels te voederen in de nis van het keukenraam. Elke ochtend strooi ik er zonnebloempitten en wat pinda’s en zet ik de hor weer op z’n plaats, en dan begint het festijn. Soms met tientallen tegelijk komen de gorzen, vinken, groenlingen, zwartkopjes en boomklevers hun buikjes vullen. In het begin dacht ik dat de hor mij aan hun zicht onttrok, maar ze zijn het zo gewend dat er iemand vlakbij is dat ze er niet meer om geven. Ik praat gewoon voort met mijn vrouw, terwijl zij op armafstand hun gang blijven gaan. ’s Avonds, als ik het eten klaarmaak, is er nog een piekmoment. Dat is werkelijk onbetaalbaar. Het geritsel en het gekriep.

Geen ruziemaken, zeg ik streng, de groenten juliennesnijdend, en dan hoor ik in de andere kamer mijn vrouw grinniken.

De vrouwen zijn weer maar eens zwakker gemaakt, zei zij, nadat zij voorbij de zoveelste bijdrage over de kus van de Spaanse coach had gescrold. Wij zijn geen tere vogeltjes die beschermd moeten worden. Als iemand mij op de mond kust en ik ben daar niet mee gediend, zal ik dat zelf wel oplossen. Is dit nu vooruitstrevend? Het zijn de middeleeuwen! Er is geen enkel verschil met een moslimman die van zijn vrouw eist dat ze een boerka draagt en niet in haar eentje naar de dokter gaat: het is ongepaste bemoeienis. Hoe pretentieus en paternalistisch.

Bovendien, en dat is nog het ergste, maak je vrouwen die écht geweld worden aangedaan frontaal belachelijk. En tot slot: iedereen met een béétje een leven heeft in een moment van euforie al eens iemand net iets te vol op de mond gekust. Dat is niet erg, dat is plezierig, en als het niet plezierig is is het ook maar zo. Vooruit met de geit. We hebben geen ridders nodig die ons van kussende coaches komen verlossen. Wat denken de media te bereiken met het volhardend uitstallen van dit soort rommel?

De media hebben het ook niet gemakkelijk, zei ik.

Ze maken hun lezers korzelig, zei mijn vrouw − een paar kromgegroeide nepfeministes en een half dozijn domme napraters niet te na gesproken. Ze plaveien de weg naar meer onbegrip en onbegrepenheid, en dus naar een stembusgang die velen zal verdrieten. Wat ruikt daar zo?

Ik had op de dorpsmarkt twee mooie heken gekocht, die ik wat klungelig van hun ingewanden had ontdaan, want dat doet de visboer hier niet, en zij lagen elegant, zij aan zij, in de pan te garen. Ook het slaatje van zandwortelen, fijngesneden venkel en tomaten uit de serre was klaar, de gekookte aardappelschijven waren gezouten en gepeperd, de robuuste Catalaanse cabernet sauvignon had de tijd gekregen om aan de buitenlucht te wennen en de internetradio stond op La dolce vita op Musiq3 — zo was alle ongemak snel vergeten.