Aya Sabi is columnist en auteur van Verkruimeld land. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Sinds de coronacrisis spreken we voor het eerst van een ‘pasjesmaatschappij’. Het afgelopen weekend hebben meer dan 30.000 mensen in Brussel gedemonstreerd tegen de (verplichte) vaccinatie en de coronapas. Op sommige borden stond ‘My body, my choice’, op weer andere protestborden kon je ‘Vrijheid!’ lezen. De leus die ze scandeerden: ‘Pasjesmaatschappij, nooit!’

We hebben altijd in een pasjesmaatschappij geleefd. Er wordt gesproken over de uitholling van onze democratie en mensenrechten door zo’n pas die je toegang geeft tot restaurants of bioscopen. De basis van onze democratie bestaat echter uit een pas die bepaalt wie bestaansrecht heeft en wie niet, wie toegang heeft tot basale mensenrechten en wie niet. De verontwaardiging komt wat mij betreft wel héél erg laat. Gebruik een nieuw woord en mensen denken dat er een nieuwe ontwikkeling is. Tijdens de betoging liepen er mensen uit minderheidsgroepen mee met extreemrechts. Misschien denken deze mensen dat ze mogen blijven als extreemrechts ooit aan de macht komt en zij kunnen bewijzen dat ze aanwezig waren op de coronabetoging. Maar hoe bewijs je zoiets? Een QR-code zou misschien wel handig zijn.

Ik kan de kritiek op het coronabeleid begrijpen. Mensen zijn boos, ze zijn verward, er wordt iedere keer iets anders gedaan, de beperkingen lijken ook zo willekeurig. Er was vooral in de beginperiode een groot gebrek aan duidelijke communicatie. En belangrijk: mensen zijn het beu. We dachten dat het twee weken zou duren, we zitten ondertussen al aan twee jaar. De situatie waarin we nu echter zitten, is er een van misinformatie. Paradoxaal aangezien de democratisering van kennis waarschijnlijk nog nooit zo hoog is geweest, maar we zijn van een overdaad aan informatie naar een overdaad aan misinformatie gegaan. Op sociale media doen er berichten de ronde waarin mensen het feit dat ze niet op restaurant kunnen, vergelijken met de Holocaust, en de QR-code vergelijken met de Jodenster.

Er is misschien geen beter klimaat voor complottheorieën. Wat de politiek zegt, is niet leuk. Wat de wetenschap zegt, is ingewikkeld en niet eenduidig. Mensen willen een pasklaar antwoord. Geen percentages, geen foutmarges, geen vals-positieven, geen twijfel. Dan is zo’n antivaxfilmpje wel makkelijker om te bekijken, makkelijker ook om te geloven omdat het inspeelt op de frustraties die er zijn, makkelijker om te delen. Zo’n antivaxboodschap is echter schadelijk, omdat ze niet enkel zorgt voor individuele sterfgevallen bij mensen die het met een vaccinatie misschien wél hadden overleefd. Belangrijker: het zorgt voor onverschilligheid ten opzichte van de maatregelen, de voorzorgen, de verschillende manieren om misschien wel sneller uit de crisis te komen en het biedt ruimte voor mutaties en nieuwe varianten. Zo komen we in een vicieuze cirkel terecht. Er is scepticisme, er is wanhoop en dit leidt naar nog minder goede vooruitzichten, nog meer onverschilligheid.