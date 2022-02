‘We geraken niet eens op de wachtlijst om op de wachtlijst te staan’: jongeren met psychologische problemen moeten té lang wachten op hulp

De verontwaardiging van vandaag waait morgen weer over. Zal het anders zijn bij de Pano-reportage over de nood aan psychische hulp bij onze jongeren? Voor de betrokkenen waait het sowieso nooit over. Tot het te laat is.

Toen onze oudste dochter zes was, riep ze “dat ze niet wou leven in deze drukke wereld”. Restje peuterpuberteit, dachten we, maar al snel bleek dat ze het meende en donkere gedachten had. Slik. Anderhalf jaar na onze hulpvraag konden wij bij een psycholoog terecht. De eerste in een rij. Daarna volgde een hele zoektocht naar steun én een diagnose die na jaren viel (autisme, ADD en helaas vorig jaar depressie).

De Pano-uitzending zorgde voor een dilemma bij ons thuis: kijken of niet? Kijken won het pleit. Dat zoveel anderen hetzelfde meemaken als je eigen kind: het zou troost kunnen bieden, als het niet zo hartverscheurend was. Tijd voor wat collectieve woede - om te transformeren tot liefde voor onze jongeren.

Trieste kampioen

We zijn in België al jarenlang koplopers in ‘zelfdoding bij jongeren’. Die cijfers zijn het topje van de ijsberg. Zoveel jongeren gaan door de hel, zoekend naar hulp en zichzelf. Tegelijk zeggen experten dat je met vroege detectie al heel wat latere hulpvragen kan counteren. Voorkomen dat een jongere in een diep gat valt, dat willen we toch allemaal?

Blijkbaar niet écht. Hulpverleners zitten met de handen in het haar, ouders, broers en zussen worden meegesleurd in de neerwaartse spiraal van de jongere die worstelt. Tegelijk staat iedereen erop te kijken. Stilte kan ook oorverdovend zijn.

Niemand kan écht begrijpen waar je doorheen gaat wanneer je tiener aangeeft dat ze niet meer wil leven. Wij hadden ‘geluk’ omdat ze al sinds haar achtste door een psycholoog en kinderpsychiater werd opgevolgd. We zagen vroege tekenen. Alleen is zo’n wekelijkse sessie in crisis niet voldoende. Je raakt verstrikt in een kluwen van systemen, punten, pijlers (GON, kindergeld) en lotingen (inschrijving school-internaat). Voor thuiszorg geraken we zelfs niet op de wachtlijst om op de wachtlijst te staan. “Er is een aanmeldingsstop, probeer binnen 9 tot 12 maand nog eens”, krijg je te horen.

Ja, er is in België en Vlaanderen hulp voorhanden. Tegelijk moet je een doctoraat hebben om je weg daarnaartoe te vinden. Zo moest ik voor één aanvraag mijn tanden stukbijten op een document van 15 pagina’s met ontelbare bijlagen. Pas een jaar later kreeg ik een reactie. Het kind zelf zien? Niet nodig! De arts zou oordelen op basis van de papieren van een jaar geleden. Is de situatie intussen gewijzigd? Dien een nieuw dossier in! Zo bekruipt je het gevoel dat wie je dossier behandelt, jou bekijkt als een profiteur omdat je een kleine tegemoetkoming zoekt ter compensatie van de tsunami van maandelijkse kosten.

Wij zochten onze toevlucht tot privéhulpverlening - terwijl ik besef dat dit ook niet voor iedereen kan. Elke ouder doet sowieso wat hij of zij kan. Je bespaart dan wel op jezelf, op aankopen, schrapt je vakantie - alles om je kind uit de nood te helpen. Even doorbijten! Maar wat als dat ‘even’ jaren doorgaat, tot je zelf verzuipt?

Intussen gaat je kind onderuit, terwijl je erop kijkt. School lukt niet meer, de leefwereld van je dochter wordt beperkt tot de vierkante meters van haar kamer. Wij hadden het ‘geluk’ dat het tij keerde na bijna jaar een thuis, doorgedreven therapie, haar GON én uiteindelijk een andere context met een auti-school. Al blijft het een fragiel evenwicht. Iedereen denkt dat we er geraakt zijn, want de dochter zit in theorie vier nachten per week op internaat. In realiteit vangen we haar de helft van die nachten halsoverkop thuis op omdat ze overprikkeld is. De nachten dat ze wél op internaat slaapt, moeten we haar ’s nachts vaak geruststellen omdat ze een paniekaanval heeft waar ze niet uit geraakt. Maar dat ziet niemand. We zwijgen. En bijten weer even door.

Collectief schuldig verzuim

Het maakt me stilaan moedeloos als ik dan al die verhalen aanhoor, zoals die van Pano. Ja, corona heeft de toestand op de spits gedreven. Maar het drama van onze geestelijke gezondheidszorg is niet nieuw. We drinken onze koffie en gaan over naar de orde van de dag. Collectief schuldig verzuim. Kop in het zand.

Volgens Pano krijgt naar schatting één op twee jongeren de hulp niet die hij of zij nodig heeft. Morgen zijn we dat vergeten. We zetten onze jongeren, de toekomst van onze samenleving, bij het huisvuil. Kruipen we samen onder een steen en gaan we ons schamen?

Of is het nu écht tijd voor actie? Beste overheid en politiek: maak hier eindelijk werk van. Onze jongeren verdienen het op te groeien in een wereld die écht om hen geeft. Ook als er geen Warmste Week of Rode Neuzen Dag is.