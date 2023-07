We eten dagelijks ggo’s, ook wie voor bio kiest

Met het EU-voorstel over het gebruik van crispr (stuk­je DNA met kor­te, steeds de­zelf­de reek­sen ba­sen, red.), laait het debat rond genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) op. Kenis en anderen (DM 7/7) stellen dat ggo’s ongemerkt op ons bord zouden belanden. Wel, ggo’s liggen nú al op ons bord.

Verbeecke en anderen (DM 10/7) duiden dat DNA spontaan verandert. Zo bekeken zijn alle gewassen ggo’s: planten waarvan het DNA is veranderd. De EU houdt er evenwel een specifiekere definitie op na. De term ggo is voor organismen waarvan het DNA werd aangepast op een manier die niet in de natuur voorkomt.

Transgene gewassen hebben relatief grote veranderingen in hun DNA. Het voorstel verandert niets aan hun status. Het huidige debat gaat niet over deze gewassen.

Al decennia lang wordt het DNA van gewassen veranderd via mutatieveredeling. Volgens de EU-definitie zijn deze gewassen ggo’s. Ze vallen echter niet onder de ggo-regelgeving. Deze ggo’s zijn volledig veilig bevonden, dragen geen label, eten we dagelijks, en zijn toegelaten in de biolandbouw.

Omdat crispr in een labo gebeurt, zijn de gewassen die eruit voortkomen ggo’s volgens de EU. Anderzijds zijn de DNA-veranderingen identiek als deze in de natuur, dus zou je die gewassen evengoed geen ggo’s kunnen noemen. Deze semantische discussie staat los van de vaststelling dat crispr veilig is en kan bijdragen aan een duurzame landbouw.

Het toelaten van crispr is uiteraard maar één van de vele schakels om de landbouw te verduurzamen. Als consument kunnen we onder andere bijdragen door meer seizoensgebonden en plantaardig te eten.

De bangmakerij rond ggo’s remt een duurzame voedselvoorziening af. Hoog tijd dus om die misleidende term ‘ggo’ af te schudden, en de diversiteit aan DNA op ons bord te omarmen.