We dromen allebei over vrouwen die boven de stad zweven en die in het bos dansen

Julie Cafmeyer is columnist.

Rond elf uur ’s avonds geraakte ik aan de praat met een man in de hal van mijn appartementsgebouw. Hij vroeg me wanneer ze de defecte lift zouden repareren. ‘Ik woon hier zelf niet,’ zei hij, ‘ik kom mijn moeder bezoeken, vandaag wordt ze 87.’ Ik zei dat er bepaalde onderdelen van de lift verroest waren, en dat die onderdelen in een fabriek ontroest werden. Geen idee hoelang het duurt. De man zuchtte, ging de trap op.

Ik zette mijn fiets in de stalling, ging ook de trap op. De deur op de tweede verdieping stond open, de man riep: ‘Komt u toch binnen!’ Op een lederen zetel zat een oude vrouw. Ze had grijze haren in een dotje, droeg een wollen trui met bloemenprint en een plooirok. Ze droeg geen panty, maar korte sokken. ‘Gelukkige verjaardag!’, zei ik. De vrouw bedankte me, vroeg me wat ik wilde drinken. Haar zoon gaf me een theekopje gevuld met bruiswater.

‘Kunt u nog makkelijk de trap op?’, vroeg ik de vrouw. ‘Wat bedoel je met ‘nog’?’, vroeg ze achterdochtig. ‘Nee gewoon, of u de trap op kunt?’, stamelde ik. ‘Wat moet ik anders? Ik maak twee keer per dag een wandeling. Wie goed oud wil worden, moet minstens twee keer per dag naar buiten.’ ‘U ziet er geweldig uit’, zei ik.

‘Op welke verdieping woont u?’, onderbrak de zoon ons. ‘Op de achtste.’ ‘En woont u daar alleen?’, vroeg hij. ‘Ja, alleen.’ De vrouw dacht even na en zei: ‘Als je alleen kan leven zie ik niet in waarom je nog een man in huis zou halen. Wie alleen is, heeft zoveel tijd! Sinds kort volg ik een cursus Russisch. Ik schilder ook, als hobby, ik heb nooit gewerkt. Wil je mijn schilderijen zien?’

De vrouw toonde me aquarellen van het Begijnhof in Brugge, het sprookjeshuis in het Rivierenhof en de Klaagmuur in Jeruzalem. Mijn blik dwaalde af naar schilderijen van vrouwen die eruitzagen als schimmen. Vrouwen met een kroon vormen een kring, dansen in het bos. Vrouwen gewapend met zwaarden zweven boven wolkenkrabbers.

‘Vanwaar kwam de inspiratie voor de schilderijen van de vrouwen?’, vroeg ik geboeid. ‘De beelden kwamen spontaan in me op.’ ‘Ik droom ook over vrouwen die boven de stad zweven en die in het bos dansen’, zei ik. De man keek naar de schilderijen. Alsof hij ze voor de eerste keer zag, zei hij: ‘Ik dacht dat je die vrouwen overtekende van bestaande prenten. Ik wist niet dat de beelden in je opkwamen!’ De vrouw zei: ‘Ja mijn zoon, het zijn beelden uit ons onderbewuste.’

Bij het afscheid zei de man me: ‘Vreemd toch? Toen ik u in de hal zag, vertelde iets in mij dat ik u moest binnenlaten.’ De vrouw lachte. Onderweg naar boven hield ik tussen de vijfde en zesde verdieping een korte pauze. Buiten adem greep ik naar de trapleuning. Ik stond ervan versteld hoeveel deuren zich voor mij openden.