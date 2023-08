‘We dreigen in een perfecte storm terecht te komen’: stijgende rente kan ons land flink pijn doen

Door de rentestijgingen dreigt ons land in 2031 jaarlijks twintig miljard euro rente te moeten betalen op de staatsschuld. Dat blijkt uit een studie van de Nationale Bank. ‘We zullen moeten besparen, beter vroeg dan laat’, zegt KBC-econoom Johan Van Gompel.

Waarom hebben die rentestijgingen zo’n grote impact op onze staatsschuld?

“Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats geeft ons land elk jaar meer uit dan het binnenkrijgt. Dat begrotingstekort moet gefinancierd worden door de uitgifte van nieuwe schulden, waarop die hogere rente een direct effect zal hebben: ons land leent dan tegen die hogere rente.

“Anderzijds zijn er ook schulden die aangegaan zijn voor een bepaalde termijn en die op vervaldatum komen. De overheid zal die schulden niet afbetalen, maar herfinancieren. En dat zal ook tegen die nieuwe rente gebeuren. Gelukkig heeft het Agentschap van de Schuld de afgelopen jaren van de lage rente gebruikgemaakt om de gemiddelde looptijd van onze schulden te verlengen. Daardoor zullen er niet zo snel veel op vervaldatum komen.”

Dat betekent dus dat we niet voor de volledige 500 miljard euro aan staatsschuld de hogere rentes moeten betalen.

“Dat klopt. De impliciete rentevoet – de gemiddelde rente op de volledige schuld – ligt nu op 1,73 procent. Maar die zal de volgende jaren ook omhoog kruipen als de rente zo hoog blijft. En daardoor zullen we geleidelijk aan steeds meer betalen voor de rente op de staatsschuld.

“De beleidsrente zal volgend jaar misschien wel weer een beetje dalen, maar naar 0 procent zal die niet meer gaan. Dat is de situatie die we de voorbije jaren gekend hebben en die een omgekeerd sneeuwbaleffect heeft teweeggebracht: de overheidsschuld daalde bijna automatisch (van 112 procent van het bbp in 2020 naar 105 procent vorig jaar, DT) door de hoge inflatie en de lage rente. Daar zullen we op de korte termijn zeker niet meer op moeten rekenen.”

Wat zijn de gevolgen?

“Hoe hoger die rente, hoe meer ze onze overheidsfinanciën zal belasten. Bovendien hebben we in België al te maken met een structureel primair tekort (tekort met uitzondering van de rente-uitgaven, DT) door de hoge uitgaven aan de sociale zekerheid en door de vergrijzing. We zullen met andere woorden moeten besparen, beter vroeg dan laat.

“Maar ook zullen we maatregelen moeten nemen om bedrijven te laten investeren en innoveren. Het is dus niet alleen knippen in de uitgaven. Als de economische groei toeneemt en er meer mensen aan het werk zijn, heeft de overheid ook meer belastinginkomsten en minder sociale uitgaven en dus een kleiner tekort. Als je de economische groei en de overheidsschuld in ons land tegen elkaar afzet, dan zie je dat die nauw met elkaar samenhangen.”

Moeten we van die overheidsschuld dan echt wakker liggen? De kredietrating van ons land is nog altijd zeer goed.

“Daarin speelt mee dat de private sector wél gezond is. Nadat bedrijven de afgelopen jaren steeds meer schulden hadden opgebouwd, is dat nu niet meer het geval. En de Belgische bevolking heeft een groot financieel vermogen (volgens een studie van Crédit Suisse zijn we de rijksten van de wereld, DT). Voor de markten is dat belangrijk, omdat ze zien dat de overheid nog wel capaciteit heeft om meer te belasten als de nood hoog is. Het zorgt voor een zekere mate van veiligheid.

“Maar toch zijn er kleine signalen die wijzen op zenuwachtigheid van de markten. Het ratingbureau Fitch heeft onze rating niet aangepast, maar wel op een negatieve outlook gezet, en de rentespread (verschil in rente, DT) en opzichte van al onze buurlanden is opgelopen.

“Zolang we geen nieuwe schokken te verwerken krijgen, zal dat niet zoveel gevolgen hebben. Maar als we volgend jaar na de verkiezingen langere tijd zonder regering zouden zitten en er een nieuwe schok komt, dan zal het alle hens aan dek zijn. We hebben in België minder dan in andere landen een buffer om dat op te vangen. Dan dreigen we in een perfecte storm terecht te komen.”