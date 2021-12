We botsen tegen de muur van de radicale onzekerheid. Onvermijdelijk?

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

In onzekere tijden hebben mensen nood aan perspectief. Ze willen weten wanneer ze weer vrij en ongedwongen kunnen doen wat ze vroeger deden. Het is ook de wens van de horeca, de evenementensector en van het bedrijfsleven in het algemeen. Die wens wordt meestal aan de politici gepresenteerd: geef ons een perspectief, lieve politici, een leidraad voor een terugkeer naar het normale leven. Dan kunnen we beginnen te plannen en voorzieningen treffen. Weg met de jojopolitiek waarin de regels voortdurend veranderen.

Maar de politiek kan die wens niet bevredigen. In België niet, nergens. Tot grote ergernis van velen.

De politiek kan de verzuchting voor perspectief in deze onzekere coronatijden niet inlossen. Om dit te begrijpen dacht ik onmiddellijk aan het onderscheid tussen risico en onzekerheid zoals Frank Knight, een Chicago-professor economie, dit formuleerde honderd jaar geleden in zijn boek Risk, Uncertainty and Profit.

Een risicosituatie ontstaat wanneer je niet weet wat er in de toekomst zal gebeuren – maar je kunt er wel de wetten van de waarschijnlijkheid op loslaten. Zo weten we met relatief grote zekerheid dat de Belgische mannen van 65 jaar gemiddeld tot hun 83ste levensjaar zullen blijven leven. Voor de Belgische vrouwen is dit hun 86ste levensjaar. Dat geeft enig houvast en perspectief voor 65-jarige mannen en vrouwen die met pensioen gaan. Ze kunnen plannen wat ze zullen doen tijdens die pensioenjaren. Ze moeten wel in hun achterhoofd houden dat de helft van hen dit voorspelde levensjaar niet zal halen en de andere helft langer zal leven. In risicosituaties hebben we dus een perspectief voor de toekomst, zij het dat er altijd verassingen (positieve en negatieve) zullen zijn.

Onzekerheid zoals Knight het formuleerde is van een heel andere natuur. Onzekerheid ontstaat in situaties waarin we niet weten wat er in de toekomst zal gebeuren (zoals in risicosituaties). Bovendien kunnen we er geen wetten van de waarschijnlijkheid op loslaten om onze onwetendheid te verzachten. We tasten volledig in het duister. Daarom wordt dit soms ‘radicale onzekerheid’ genoemd.

Voorbeelden zijn er genoeg. Een meteorietinslag of een kernoorlog, die kunnen het leven op aarde vernietigen. Hoe waarschijnlijk is dit in de volgende honderd jaar? Geen mens weet het. Het kan zeker gebeuren maar we hebben geen benul van de waarschijnlijkheid dat dit gebeurt. Vandaar dat de meeste mensen met dit soort onzekerheid geen rekening houden in hun dagelijkse leven.

Gemuteerde virussen

Sommige vormen van onzekerheid zijn pregnanter. Neem de onzekerheid die we vandaag kennen met de covidepidemie. Dat het virus aan mutaties onderhevig is weten de virologen. Maar ze kunnen niet voorspellen of, hoe en wanneer gemuteerde virussen ons leven verder in gevaar zullen brengen. Zo kunnen ze geen tijdslijn opstellen van de toekomstige ontwikkeling van de epidemie. Ze kunnen dus ook geen perspectief bieden aan de mensen. En de politici evenmin. De verzuchting van de mensen voor meer perspectief moet onvermijdelijk botsen tegen de muur van de radicale onzekerheid.

Maar dat betekent geenszins dat er niets gedaan kan worden om de impact van die epidemie af te zwakken. Politieke actie is hier van grote betekenis. Om resultaat te boeken moet vooreerst een andere dimensie van de onzekerheid die zo’n epidemie veroorzaakt erkend worden, en dat is het collectieve karakter ervan.

Het eigene van een epidemie is dat ze besmettelijk is. Als een individu zich niet of onvoldoende beschermt tegen de ziekte, dan verhoogt dat individu niet alleen de kans om zelf ziek te worden maar ook de kans dat anderen ziek worden. Economen noemen dit een extern effect van het individuele gedrag. Dat probleem kan niet opgelost worden door de mensen aan te manen hun individuele verantwoordelijkheid op te nemen. Er zal altijd een groep mensen zijn die dat niet doet en dus de rest van de gemeenschap in gevaar brengt. Die mensen creëren een collectief kwaad (het omgekeerde van een collectief goed), namelijk een te grote verspreiding van het virus die het leven van vele anderen in gevaar brengt.

De politiek moet het collectief goed vrijwaren en moet ingrijpen door diegenen die weigeren zich te beschermen ertoe te dwingen dit te doen. Dit kan ofwel direct door gedwongen vaccinatie ofwel door indirecte methodes. Mijn voorkeur gaat naar een systeem waarbij vaccinweigeraars een hogere bijdrage tot de ziekteverzekering betalen. Zo worden ze gedwongen te betalen voor de gezondheidsschade die ze berokkenen aan de rest van de gemeenschap. En zo geeft de politiek aan de vele anderen perspectief voor een snellere terugkeer naar het rijk van de vrijheid.