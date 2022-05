We beseffen te weinig dat de rechten die verworven zijn, ook te allen tijde weer afgenomen kunnen worden

Katrin Swartenbroux is journalist.

Dit is waarom het soms ongezellig wordt op café. Wanneer we zeggen dat we ons zorgen maken, over de wereld, over de vibe shift zoals we dat zijn gaan noemen, hebben we het niet enkel over een betere toekomst die steeds verder weg lijkt, maar ook over een angstaanjagend verleden dat steeds dichterbij komt.

“Ach dat is toch al lang niet meer zo”, klinkt het dan, vergezeld met een handgebaar alsof wat onze gedachten teistert slechts een schim is, een nachtmerrie die nasluimert en weggewuifd kan worden.

Ik neem het hen zelfs niet kwalijk. Wanneer je je rechten steeds verankerd hebt geweten met je identiteit, besef je niet dat dat wat je verworven hebt, je ook te allen tijde weer afgenomen kan worden. En dus klasseer je racistische, seksistische, homofobe en transfobe uitspraken als niets meer dan ranzige toogpraat. Berusting, tot plots: de ontnuchtering.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof is van plan de rechterlijke uitspraken die een federaal recht op abortus in de Verenigde Staten garanderen te vernietigen. Het thema teruggeven aan de politiek, luidt het bij zij die tussen de letters van de legislatuur geen levens zien. Vrouwenlevens, welteverstaan. Een rapport (2018) van de WHO en het Guttmacher Institute toont dat de abortuscijfers in landen waar de procedure legaal is vergelijkbaar zijn met die in landen waar het illegaal is. Maar daar waar het illegaal is kosten onveilig uitgevoerde abortussen zo’n 30.000 vrouwenlevens per jaar. Denken dat het verbieden van abortus abortus zal stoppen, is bovendien een vreemde flex voor een bestuur dat steeds declameert dat een wapenverbod het wapengeweld niet zal doen decimeren.

De woorden die ik altijd heb ingeslikt om de gezelligheid te bewaren, vormen een krop in mijn keel. Ik ben boos, ik ben bang, maar ik ben verdomme niet verbaasd.

Het ontmantelen van het recht op abortus stond al decennialang in de steigers, je moest er enkel de pancartes tijdens de presidentsverkiezingen voor ontcijferen. En hoewel de slag nu lijkt thuisgehaald, is de strijd zelfs nog niet gestreden. De kans is groot dat deze uitbreiding van de staatsmacht zich ook zal uitstrekken tot stemrecht, transrechten en huwelijksgelijkheid en je hoeft er de toogpraat maar op na te gaan om te beseffen dat de sentimenten hierachter ook al lang onze stamkroeg bereikt hebben.

“Vergeet nooit dat er alleen een politieke, economische of religieuze crisis nodig is om de rechten (van vrouwen) in twijfel te trekken. Deze rechten worden nooit verworven. Je zult je hele leven waakzaam moeten blijven”, aldus Simone de Beauvoir.

Dit is exact waarom de lgbtqia+-gemeenschap de afgelopen jaren om hulp riep, waarom zwarte mensen op straat blijven komen en waarom activisten hun tijd nuttiger willen besteden dan in panelgesprekken over semantiek te zetelen. Waarom het soms ongezellig wordt op café.

Een nachtmerrie kan niet worden weggewuifd, je kan er enkel aan ontsnappen door je ogen te openen. Wakker te worden, weet je wel. Het enige woord dat je tegenwoordig écht niet meer mag zeggen. Zelfs niet aan de toog.