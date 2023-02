We beschieten ons eigen niet-weten met raketten, zodat we het eindelijk zullen weten

Jeroen Olyslaegers is columnist.

Het niet-weten zou gevaarlijk kunnen zijn. De Verenigde Staten hebben nu al minstens vier niet-geïdentificeerde objecten uit de hogere sferen neergehaald en de Chinezen zeggen dat er ook boven hen iets zomaar zweeft. De twee grootmachten weten niet wat die dingen zijn. Aanstellers, roept gij, nog nauwelijks wakker, dat zijn natuurlijk ufo’s. Maar wacht even, die vliegende schotels, en al die mysterieuze sigaren en driehoeken zijn toch oneindig superieur aan wat wij hebben? Zoveel getuigen hebben verklaard dat ze razendsnel bewegen. Kan zoiets zomaar uit de lucht worden geschoten? Weet ge wat het is? Ge weet het niet. Niemand weet het, hoewel we doen alsof. Wij zijn een ongeduldige soort van niet-weters die altijd maar willen weten. De data die we kunnen bestuderen volstaan nooit. Er moeten altijd zo snel mogelijk conclusies aan worden verbonden. We beschieten dus ons eigen niet-weten met raketten, zodat we het eindelijk zullen weten. Verloren moeite. Niks blijft, ook het weten niet.

