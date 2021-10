Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Ik denk deze dagen vaak aan Tom Lenaerts. Ik weet niet of hij de béste vriend is van Bart De Pauw maar hij symboliseert die vriend wel in de ogen van vele mensen, en daar is het me nu even om te doen. De ramptoerist in mij kon het niet laten om af en toe het liveblog te scannen over de rechtszaak tegen De Pauw. Bij elk nieuw ranzig detail dacht ik: wat denkt Tom Lenaerts nu? Wat is vriendschap? Wat zou ik doen als blijkt dat een goeie vriend een geniepige klootzak is, of erger nog: ‘een zielige man’, zoals het Openbaar Ministerie woensdag zei?

Zelf ben ik allerminst een geweldige vriend. Ik weet dat ik er op een van de moeilijkste momenten in het leven van een van mijn allerbeste vrienden niet of onvoldoende voor hem ben geweest – uit onhandigheid, ongemak, gemakzucht? Een kleine publieke boetedoening, tevens de eerste keer dat hij dit zelf van mij hoort, als hij deze column leest. (In onze vriendschap was zwijgen altijd al belangrijker dan spreken, maak ik mezelf graag wijs.) Toch heb ik nooit aan ons getwijfeld, alleen maar aan mezelf. Elke waardevolle vriendschap bevat immers een geheim ingrediënt X dat de boel bij elkaar houdt in mindere tijden. Soms is X een of meerdere sleutelmomenten des levens die je met elkaar deelde. Soms is X niets meer dan een knipoog, of een telefoontje op het juiste moment. X is de lijm, de schokdemper, de verzoener, het fundament, de reddingsboei die elke vriendschap nodig heeft wanneer ze op de proef wordt gesteld. Maar X kan niet alles redden.

Ik doe mijn best. Deze dagen staat de hotline open voor een maat die is verwikkeld in een verdrietige liefdesbreuk, en nog een ander worstelt met de gezondheid – als je een keer de vijftig bent gepasseerd begint alles en iedereen langzaam kapot te gaan, zo lijkt het soms. Ik denk steeds vaker aan mijn vader, van wie ik mij niet kan herinneren dat hij vrienden hád. Ik probeer te leren om mijn vriendschappen te koesteren. Er lijkt mij niks vreselijker dan te eindigen zonder.

Maar Ivo, wat zou je doen als je beste vriend een moord beging? Dat is gek genoeg misschien wel een eenvoudigere kwestie. Iedereen is tot een verschrikkelijke daad in staat. Wat mij lastig lijkt voor een vriend van Bart De Pauw is dat hij geen moordenaar is maar een stalker – daar lijkt het toch op. Het gaat om een geniepig gedragspatroon dat zich ontwikkelde over een periode van jaren. Natuurlijk draait deze zaak in de eerste plaats om de vrouwen die hij het leven zuur maakte maar de aard van het misdrijf – dat gedragspatroon – raakt in feite aan iedereen die hem vertrouwde, iedereen die ooit iets kwetsbaar met hem heeft gedeeld. Niemand is wie hij of zij lijkt te zijn, maar er zijn grenzen. En vertrouwen is de kern van elke vriendschap. Vertrouwen is wat in leven wordt gehouden door ingrediënt X.

Toch gun ik in principe iedereen een maat die in de rechtbank al dan niet figuurlijk naast je staat en je de verstandige woorden in het oor fluistert die je van een beste vriend op zulke momenten liever niet wil horen – totdat je hem er dankbaar voor bent.