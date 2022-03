Jeroen Van Horenbeek is journalist.

“For God’s sake, this man cannot remain in power.” Het waren zaterdagavond de laatste woorden van Amerikaans president Joe Biden in Warschau. De laatste woorden van een zorgvuldig opgebouwde toespraak van een half uur, aan het eind van zijn driedaags bezoek aan Europa. “In godsnaam, deze man kan niet aan de macht blijven.”

Op het eerste gezicht leek Biden op te roepen tot de afzetting van Russisch president Vladimir Poetin, de ‘man’ die intussen een maand geleden de bloederige invasie in Oekraïne begon. Maar de entourage van Biden kon dat na afloop van zijn toespraak niet snel genoeg ontkennen. Wat zijn bedoeling ook was, de woorden van Biden tonen de enorme uitdaging waar het Westen voor staat de komende weken en maanden. Misschien jaren.

Enerzijds moet men proberen om Poetin internationaal zo veel mogelijk te isoleren, door hem resoluut te blijven benoemen als een moorddadige dictator die nergens voor terugschrikt. Wat hij ook is. Dit lijkt de beste manier om westerse landen die de sociaal-economische weerbots voelen van de sancties die zijn afgekondigd tegen Rusland verenigd te houden. En om China onder druk te zetten om geen militaire steun te verlenen aan een pariastaat.

Anderzijds moet het Westen erop toezien dat men Poetin geen voorwendsel geeft om deze historische crisis nog verder op de spits te drijven. Het gaat hier om een tegenstander die over nucleaire wapens beschikt. Een escalatie tussen het Westen en Rusland zou kunnen leiden tot niets meer of minder dan een Derde Wereldoorlog en een ongeziene planetaire vernietiging.

Meteen de reden waarom de NAVO terecht geen gehoor geeft aan de begrijpelijke smeekbedes van Oekraïens president Volodymyr Zelensky om een zogenaamde no-flyzone in te stellen boven zijn land. Dit zou in de praktijk neerkomen op een openlijke luchtoorlog met Rusland.

Biden noemde Poetin eerder deze maand al een “oorlogsmisdadiger”. Ook toen werd het gewicht van die uitspraak snel afgezwakt door zijn entourage, maar iets zegt ons dat die beschuldiging Poetin zijn koude kleren niet raakte. Poetin is een dictator die zijn rivalen systematisch laat vermoorden, liefst met gif, en die al eerder grootsteden zoals Grozny en Aleppo tot puin liet bombarderen. Openlijk dreigen met zijn eigen afzetting, dat is wellicht wat anders voor een paranoïde machtsmonster zoals Poetin. Dan kunnen zijn alarmlampen wel gaan branden.

De tektonische platen van onze wereld zijn in beweging. Niets staat vast en helaas lijkt niets meer zeker. Of misschien toch één ding: het zal buitengewoon veel diplomatieke kunde en koelbloedigheid vereisen om deze crisis te doen eindigen met een regimewissel in Rusland.