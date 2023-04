Wat zegt het over onze tijd dat een extreem fenomeen als chemsex voor een groeiende groep normaal wordt?

Journalist Jana Antonissen en auteur/theatermaker Julie Cafmeyer vertellen beurtelings over het leven.

“Waarom een familie stichten als je ook een orgie kunt houden?”, klinkt het enigszins lethargisch in mijn oor op deze druilerige vrijdagavond. Ik staar in de ogen van de naakte jongeman die voor mij achter het raam zit, maar we maken geen contact. Door de lichte contactlenzen met gigantische pupillen die hij draagt, lijkt hij dwars door me heen te kijken. Op een braakliggend terrein in Anderlecht sta ik, samen met een dertigtal anderen, om een sjofele chalet waarin een door allerlei chemicaliën aangestuwd seksfeest plaatsvindt.

Drugs noch seks zijn echt; dit is tenslotte theater. Toch dompelen de per koptelefoon beluisterde bekentenissen, technobeats en bevragingen me moeiteloos onder in de bevreemdende, maar kennelijk ook bevrijdende wereld van chemsex; gedrogeerde groepsseksmarathons die vooral onder homo’s in opmars zijn.

Kort nadat een ambulance een van de performers uit Dries Verhoevens The Narcosexuals heeft afgevoerd, zet de vriend die me vergezelt zijn koptelefoon af. “Confronterend”, fluistert hij, net als alle andere bekenden die ik hier al tegen het lijf liep. Dan blijft zijn blik haken aan de in elkaar verstrengelde lichamen, badend in een neon­roze schijn, een gelukzalige grijns om de lippen. “Maar het geeft me toch ook weer zin.”

Dat snap ik.

Weinig zo spannend als groepsseks, toch? Bij zowat elk onderzoek naar seksuele fantasieën staan groepsscenario’s – trio’s, kwartetjes en orgieën – met stip op één. Desalniettemin wordt er afkeurend, om niet te zeggen hysterisch gereageerd wanneer iemand ervoor uitkomt dergelijke fantasieën in realiteit om te zetten. Ik moet bijvoorbeeld denken aan Esmee Schenck de Jong, een Nederlandse debutante die in Omdat mijn lichaam het wil haar seksuele exploten optekende. Na jarenlang worstelen met een bipolaire stoornis stapte ze onlangs uit het leven. Stuitend veel mensen toeterden vervolgens triomfantelijk op sociale media dat “zo’n leven” duidelijk niet gelukkig maakt.

In een interview zegt Verhoeven dat hij met zijn voorstelling wil doen nadenken over “het bronstige beest in onszelf; het beest dat niet altijd, of misschien wel nooit het hok verlaat”. Interessanter dan chemsex te veroordelen is volgens mij de vraag wat het over onze tijd zegt dat zo’n extreem fenomeen voor een groeiende groep normaal wordt. Misschien is het uiteindelijk ook gewoon een groteske uitvergroting van een bredere maatschappelijke evolutie. Want de hang naar hedonisme lijkt vandaag groter dan ooit, en lang niet alleen onder homo’s. In grootsteden waar het dagelijkse leven almaar duurder, competitiever en emotioneel eenzamer wordt, leven veel twintigers en dertigers van uitspatting naar uitspatting. Door de week hard werken om in het weekend nog harder te knallen.

Raven op de rand van de vulkaan om de vulkaan te vergeten, of toch even.

Constructief is dat niet, gezond evenmin. Maar zoals de Narcosexuals ons later in Anderlecht nog vragen: “Waarom zou ik tachtig willen worden?”