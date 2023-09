Frederik De Backer is columnist.

“’k Zan agaa a bloed nekke trekken, domee gommen a’ derrèk mieër weet’n, noh. Ge meegd’ a do ne second op dij taufel leggen.” Gedwee doe ik wat mijn huisarts gebiedt. De man pleit al negenendertig jaar voor een onafhankelijk Liedekerke en separatisten heb je te volgen, anders worden ze kwaad. Dan gaan ze dreigen en vervaarlijk met vlaggen zwaaien.

Liedekerke maakt officieel deel uit van het Pajottenland, maar de inwoners denken dat ze in de Denderstreek wonen omdat die rivier hun westergrens aait. Wat ze zijn voelen ze zich niet en wat ze zich voelen zijn ze niet, en dus rest slechts de onafhankelijkheid.

“Dij wieëke Mallorcaun’n emmen elle veneir goed in ’t zak laute’ zett’n”, sakkert hij terwijl hij, als om zijn ongenoegen kracht bij te zetten, de naald nog net niet door mijn arm heen duwt. Hij doelt op het nieuws dat de nieuwe deelregering van de Balearen de verplichting het Catalaans machtig te zijn in de medische sector heeft geschrapt om het personeelstekort te bedwingen, tot nog grotere woede van de immer vertoornde onafhankelijkheidsstrijders aldaar en overal ter wereld. Ik duw een watje tegen het prikgaatje aan en sta op, waarna hij vervolgt: “Bè mauë zoo dij’ vlieger nē opgegaun emmen! Ie’ es ’t Likerks of niks!”

Nu gaat hij zelf op de tafel liggen. De ontreddering is hem te machtig geworden. Tot voor kort was medisch personeel op Ibiza, Mallorca en Menorca bij wet verplicht het lokale dialect van het Catalaans op C1-niveau te beheersen. Dat houdt in dat men een literaire roman in dat dialect moet kunnen lezen. “’t Es een skanne da’ ‘Klaproeëz’n op ’t slagveldj’ en ‘De zwètten brooëdegom’ valeiven nē in ’t Likerks zèn ooëtgegeven…” prevelt hij terwijl hij drie kalmeerpillen uit een plastiekje drukt. Ik werp voorzichtig tegen dat ik weleens een woordje Liedekerks in mijn stukjes smokkel, maar stuit slechts op “Wie leest er ie’ na ‘De Mèrgen’?! Dij vooël’ sosse’vod!”

Ik dep hem het voorhoofd. Maar, vraag ik hem, vindt een waar medicus het dan niet nobeler, niet oneindig veel belangrijker iemand in welke taal dan ook te helpen dan zich koppig vast te klampen aan deze of gene vlag?

Ik hoor iets knappen, alsof iemand een tak breekt in een belendende kamer. Mijn dokters dooraderde ogen draaien alle kanten uit, bloed stroomt uit zijn oren, schuim uit zijn mond, andere vochten uit andere holtes. Zijn hele lichaam schokt terwijl hij langzaam van de tafel opstijgt; brullend als tienduizend leeuwen zweeft hij naar het plafond toe.

Verstijfd van angst aanschouw ik het tafereel, tot ik kan uitbrengen dat het medisch personeel er ook een financiële bonus krijgt. Meteen ploft mijn geneesheer op de tafel neer en zegt, weer bij zinnen en in vlekkeloos AN: “Uitstekende maatregel.”