Wat wordt de volgende rode lijn die overschreden zal worden: geen opvang voor kinderen ouder dan 12?

“Ik wil niet achter de feiten aanlopen.” Je vraagt je af hoe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) die woorden uit haar strot krijgt, wanneer ze beslist om alleenstaande mannelijke asielzoekers uit te sluiten van de federale asielopvang. Deze onwettige en onmenselijke beslissing is, alweer, niets anders dan de feiten blind achternalopen.

Ten eerste waren er sinds dinsdag al geen vrije plaatsen meer in de reguliere asielcentra. De beslissing van De Moor is dus geenszins vooruitziend, maar ingegeven door een acute nood, een falende voorbereiding op de komende maanden en de te verwachten boemerang van de Tunesië-deal. Vluchtelingenorganisaties waarschuwden al geruime tijd voor deze nakende situatie, maar De Moor wachtte liever tot ze de feiten moest achternalopen.

Ten tweede maakt De Moor hiermee een – onwettige – systematische beleidsregel van wat al maandenlang een – onwettige – feitelijke praktijk was. Vluchtelingenwerk Vlaanderen rapporteert dagelijks over mannen die zich niet mogen aanmelden bij Fedasil – hun eerste recht als asielzoeker. Momenteel staan er al 2.000 mannelijke asielzoekers op de wachtlijst voor onderdak; velen van hen slapen op straat. Vrijwilligersorganisaties verzorgen dagelijks voor honderden mensen de basisrechten van ‘bed-bad-brood’ die door de Belgische staat worden geweigerd.

Op de feiten vooruitlopen doet De Moor daarentegen niet. In De ochtend geeft ze immers aan geen nieuwe asielcentra te zullen openen. Maar eind dit jaar sluiten de centra in Sijsele en Koksijde, als het protest tegen die beslissing niets uithaalt. Donderdag worden de honderd alleenstaande mannelijke asielzoekers die de voorbije maanden in een kraakpand in de Wetstraat verbleven op straat gezet. En was er al niet onlangs iets in het nieuws over een daklozenproblematiek in Brussel?

Aangezien alle opvangplaatsen momenteel ingenomen zijn en het uitsluiten van mannen al langer gangbaar is, is het dus verre van duidelijk wat deze nieuwe beslissing op zelfs maar korte termijn zal oplossen. Of wat de volgende rode lijn wordt die overschreden zal worden: geen opvang voor kinderen ouder dan 12?

Waar zou De Moor trouwens wel achternalopen, als het niet de feiten zijn? De internationale rechtsregels, de Belgische grondwet, het Vivaldi-regeerakkoord, duizenden vonnissen van diverse rechtbanken, de christelijke moraal of enig basaal menselijk fatsoen zijn het al zeker niet.

In de val lopen

Is het dan een kwestie van het Vlaams Belang achternalopen? Deze verklaring houdt een grove onderschatting in van wat De Moors nalatenschap zal zijn. Ze marcheert immers met zevenmijlslaarzen voor het Vlaams Belang uit. Niet alleen omwille van haar concrete beleid, dat systematisch en zonder gêne mensenrechten schendt en alleen voor het meest extreme rechts nog onvoldoende kan zijn.

Maar ook omwille van de manier waarop zij de juridische controle van politieke beslissingen openlijk naast zich neerlegt, en daarmee de deur openstampt voor eender welk ongrondwettelijk en discriminatoir beleid van toekomstige politici. First they came for the refugees, maar laten we heel goed beseffen dat voor totalitaire politiek niemands basisrechten blijvend gegarandeerd zijn.

De Vlaams Belang-kiezer dan? Indien De Moor denkt dat ze hiermee burgers een reden geeft om toch opnieuw voor cd&v te kiezen, is ze stuitend naïef. Wat ze werkelijk doet, is de kiezer het signaal geven dat het onmenselijke vluchtelingbeleid waar Vlaams Belang voor staat geen wensbeeld maar een reële mogelijkheid is.

Meelopers

Laat me ook de meelopers niet vergeten. Zij die de discriminatie gadeslaan maar, tenzij misschien voor hun achterban op sociale media, zich in stilzwijgen hullen en zo het onrecht faciliteren. Ik denk aan andere cd&v-politici, maar evenzeer aan de liberalen, socialisten en groenen in Vivaldi: hoe, maar echt, hoe kunnen jullie je gedachtegoed verzoenen met het huidige asielbeleid dat je als regeringspartner mee ondertekent?

Covoorzitter Jeremie Vaneeckhout verdedigde in februari de blijvende regeringsdeelname van Groen door te stellen dat de druk die ze uitoefenen op het asielbeleid effect heeft, en dat een val van de regering op deze thematiek de voorbode van een nog veel harder beleid zou kunnen zijn. Ik liet me toen nog paaien door vooral die tweede afweging. Maar een half jaar later duiken dezelfde vragen met toenemende kracht weer op. Want wie druk, waar druk, hoe druk? Kan het nog wel veel harder? En gaan we dan maar uit schrik met zijn allen de steeds zakkende onderlat achterna blijven kruipen?

Het is de hoogste tijd dat de politici rond De Moor een beleidswijziging afdwingen. En indien zij opnieuw laten belopen, moeten alle verontwaardigde burgers nog maar eens de straat op in solidariteit.