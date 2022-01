Alyona Getmanchuk (@getmalyona) is de directeur van het New Europe Center, een denktank die focust op het versterken van de betrekkingen tussen Oekraïne en Europa.

Het is jammer dat Oekraïne grotendeels afwezig was in de gesprekken van vorige week tussen Amerikaanse, Europese en Russische diplomaten. Het is immers onze toekomst die op het spel staat. En men lijkt niet goed te weten wat wij vragen.

Ons land zit niet te hopen op een redding door de NAVO als Rusland zou aanvallen. Wat wij vragen is hulp om ons op een oorlog voor te bereiden, zodat we een kans hebben als de invasie komt.

Terwijl in Genève en Brussel werd gepraat, bracht Rusland militaire helikopters over naar de grens met Oekraïne en hield het opnieuw manoeuvres. Moskou heeft al ongeveer 100.000 troepen samengetrokken en voert naar verluidt nog meer militaire uitrusting en soldaten uit andere delen van Rusland aan. Zelfs als er geen invasie komt zal Vladimir Poetin deze troepenconcentratie gebruiken om Europa en de Verenigde Staten te dwingen opnieuw te onderhandelen over het machtsevenwicht op het continent.

Maar wij zijn geen politieke speelbal. De westerse leiders moeten onthouden dat het echte slachtoffer in dit verhaal Oekraïne is. De gesprekken lijken nu over de onveiligheid van Rusland, de agressor, te gaan in plaats van over de onze. En het is naïef te denken dat Poetin te goeder trouw onderhandelt. Daarom zijn er duidelijke maatregelen nodig om de weerbaarheid van Oekraïne te vergroten, zoals meer militaire hulp, vooral voor de luchtafweer.

Oekraïne vraagt niet dat het Westen het verdedigt. Het vraag wel dat we hulp krijgen om ons op de oorlog voor te bereiden, door onze militaire capaciteit te versterken. Bovendien kan het Westen Oekraïne het best verdedigen door de westerse doctrines en waarden te verdedigen, met inbegrip van het principe van ‘geen invloedssferen’ dat grote landen verbiedt om hun buren te domineren, en het ‘opendeurbeleid’ van de NAVO dat nieuwe leden van het bondgenootschap verwelkomt.

Wij begrijpen het debat over de risico’s van het toelaten van Oekraïne tot de NAVO, maar het alternatief is óók gevaarlijk. Het blokkeren van de toetreding van Oekraïne zou Rusland de boodschap geven dat het een vetorecht bezit, of er voordeel bij heeft om conflicten aan te stoken in andere landen die lid van het bondgenootschap willen worden.

Dat is wat wij vragen. Inmiddels bereiden wij ons voor op het ergste scenario.

Tot voor kort bleek uit de peilingen dat de Oekraïners zich vooral zorgen maakten over de stijgende energieprijzen en de verzwakkende economie. Minder dan de helft van de mensen hield rekening met de mogelijkheid van een oorlog. Dat komt omdat wij na bijna acht jaar agressie gewend zijn aan Poetins sabelgekletter, in zijn pogingen om het Westen zijn eigen voorwaarden op te dringen.

Maar nu neemt de angst voor een nieuwe invasie van Oekraïne toe. De mensen geloven niet dat de gesprekken met Poetin iets zullen opleveren. Ze denken dat Rusland een militair ingrijpen als de enige manier ziet om het land weer in zijn invloedssfeer te brengen. Ik merk die angsten in mijn werk voor de denktank en in gesprekken met vrienden en familie.

Het is geen verrassing dat er nu veel wordt gepraat over het toetreden tot burgerlijke ‘verzetseenheden’ die het leger in het geval van een invasie kunnen bijstaan. In veel steden en langs de wegen sporen affiches de mensen aan om zich bij die eenheden aan te sluiten. Op Facebook zie ik posts over de noodzaak om een valies met noodzakelijke spullen klaar te houden voor het geval Rusland in de aanval gaat.

Zelfs Kiev, dat als een veilige haven werd beschouwd omdat het ver van de oorlog in het oosten en de bezette Krim ligt, leeft vandaag in angst voor een Russische invasie.

Updates over de diplomatieke gesprekken domineren het televisienieuws en de conversaties op Facebook. Volgens een van onze peilingen is de meerderheid van de Oekraïners ervan overtuigd dat Poetin ons land onder druk zal blijven zetten, zelfs als we de hoop om tot de NAVO of de Europese Unie toe te treden zouden opgeven.

De westerse leiders aan de onderhandelingstafel moeten beseffen dat de Oekraïners het verdienen om hun leven volgens hun dromen te plannen en niet volgens de imperialistische obsessies van Poetin. En dat een nederlaag in Oekraïne niet alleen een winst voor Poetins regime zou zijn maar ook een harde klap voor de democratie in de wereld.

© 2022 The New York Times Company