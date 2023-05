Wat we in de kinderopvang nodig hebben, zijn zowel urgente maatregelen op de zeer korte termijn als een plan op de langere termijn

Michel Vandenbroeck is hoofddocent gezinspedagogiek, vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek, Universiteit Gent.

De crisis in de kinderopvang blijft de gemoederen beroeren. Die crisis laat zich makkelijk samenvatten. Er zijn minstens 7.500 plaatsen te kort. Om die plaatsen te creëren is personeel nodig, maar dat is er niet. Een van de redenen waarom weinig mensen voor deze sector kiezen is de werkdruk. De ratio (het aantal kinderen per verzorger) is veel te hoog (#negenisteveel), maar om die ratio te verlagen is veel meer personeel nodig en… dat is er niet.

Die crisis is aantoonbaar het gevolg van 25 jaar aandacht voor de kwantiteit ten koste van de kwaliteit. Opeenvolgende Vlaamse regeringen hebben steeds gepoogd om zo veel mogelijk plaatsen met zo weinig mogelijk middelen te realiseren. Dat heeft er toe geleid dat de kinderopvang stilaan barsten is beginnen te vertonen en nu begint te breken. We zien dat in de opeenvolgende schandalen, maar ook in het toenemende aantal goede kinderopvang die er tijdelijk of definitief de brui aan geeft.

De diepte en de breedte van de huidige crisis toont dat dit niet in één legislatuur opgelost kan worden. Maar precies omdat ze zo nijpend is, is het van het grootste belang om snel in actie te treden en niet te wachten tot de volgende legislatuur. Wat we nodig hebben, zijn zowel urgente maatregelen op de zeer korte termijn als een plan op de langere termijn.

Drie werven zijn urgent.

1) Ten eerste moeten de middelen vrijgemaakt worden om toe te laten dat iedereen die op Trap 1 gesubsidieerd is en over wil naar Trap 2 dat ook kan doen. Dat was met zoveel woorden in de septemberverklaring van 2022 ook beloofd. Het is immers op Trap 1 dat de meeste problemen zich voordoen. Trap 1 is kinderopvang waar ouders een vast bedrag betalen en die kinderopvang moet – naast een kleine basissubsidie – rondkomen met die ouderbijdrage. Het gaat om ongeveer een kwart van de Vlaamse kinderopvang. Bij Trap 2 betalen ouders volgens inkomen en er zijn ook wat strikte kwaliteitseisen.

2) Ten tweede moeten die organisatoren die nu al een betere ratio hanteren dan de acht à negen kinderen per volwassene daar nu voor beloond worden door een proportionele toename van hun subsidie. Minister Hilde Crevits (cd&v) heeft gelijk als ze zegt dat je niet in één pennentrek de ratio van één op acht naar één op vijf kan verlagen omdat dit tot sluitingen zou leiden. Maar wat we vandaag zien is dat organisatoren die uit eigen middelen de ratio verlagen (zoals mijn werkgever de Gentse universiteit) dit niet langer kunnen volhouden. Dus: beloon hen in plaats van het te bestraffen en je zal zien dat steeds meer van die organisatoren het personeel ook zullen vinden om de ratio te verlagen.

3) Ten derde: maak zo snel mogelijk werk van een loopbaanplan. Uit ons onderzoek blijkt dat twee op de drie van degenen die studeren om in de kinderopvang te werken, niet van plan zijn om dat ook te doen. Een van de belangrijkste redenen is dat ze wensen verder te studeren. Maak dat mogelijk door werk en leren te combineren via een graduaat voor de kinderopvang. Dat is een toegankelijke opleiding die de kwaliteit van de kinderopvang ten goede zal komen en kan gecombineerd worden met een job in die kinderopvang en perspectief geeft op een significante loonsverhoging.

Lange termijn

Tot zo ver de korte termijn. Op de lange termijn zijn er eveneens drie cruciale werven.

1) De eerste werf gaat over het uitbreidingsbeleid. Onderzoek van Wim Van Lancker en mezelf toont dat de schaarste ongelijk verdeeld is. Gemeenten en buurten met hogere inkomens hebben gemiddeld meer kinderopvang. En die ongelijkheid neemt de laatste jaren alleen maar toe, doordat de nieuwe plaatsen meer gecreëerd worden door uitbreiding van bestaande kinderdagverblijven (en dus waar er al opvang is) dan door nieuwe op te richten. Wat we nodig hebben, is een globaal plan van hoe we gedurende één of twee legislaturen die zevenduizend à achtduizend plaatsen te kort zullen verzekeren.

2) Verder dienen we de hele periode van 0 tot 5 jaar in zijn geheel te herdenken en ons de vraag te stellen welk beleid we willen voor onze jonge kinderen en hun gezinnen. Dat betekent twee bijkomende werven.

Het ouderschapsverlof kan best verlengd worden (tot één jaar bijvoorbeeld), voor zover we maatregelen nemen om het voldoende te vergoeden, om te zorgen dat beide ouders (als die er zijn) elk hun deel opnemen, om te zorgen voor plekken waar ouders andere ouders ontmoeten en kinderen ook gesocialiseerd worden.

3) De tweede werf is het gesplitste systeem tussen kinderopvang en kleuterschool in vraag stellen. Het wordt steeds duidelijker dat het opdelen van de voorschoolse leeftijd in een stuk dat we kinderopvang noemen en een stuk dat we onderwijs noemen heel wat contraproductieve gevolgen heeft. Een van die gevolgen (maar lang niet het enige) is dat de peuters vaak te weinig educatie krijgen en de kleuters te weinig zorg.

De situatie is ernstig maar niet hopeloos. Er zijn op korte termijn beslissingen nodig die niet kunnen wachten tot een volgende septemberverklaring, laat staan tot de verkiezingen. Tegelijk hebben we visie nodig over waar het in de volgende twee legislaturen naartoe moet met de hele leeftijdsfase van 0 tot 6 jaar. De expertise is hiervoor aanwezig, zowel bij gedreven praktijkwerkers, organisatoren als onderzoekers. De vraag is niet meer of we ons die investering kunnen veroorloven. Het is steeds duidelijker dat we ons niet meer kunnen veroorloven die investeringen niet te doen.