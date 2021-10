‘Wat Vlaanderen ook doet, het is nooit genoeg als het handelt als een eiland’

Hoe corona laat zien dat Vlaanderen geen eiland is

De verontwaardiging die opsteeg bij de eerste geruchten van een eventuele verstrenging van de coronamaatregelen in Vlaanderen was: dit kunnen ze niet maken. De meeste mensen zijn gevaccineerd, als dit niet genoeg is… . Wanneer kunnen we dan normaal leven?

Deze maatregelen laten de mensen nu voelen wat op andere beleidsvlakken moeilijk voelbaar is. Vlaanderen is geen eiland. Als wij alleen het goed doen, is dat niet genoeg. De situatie in andere landsdelen en (buur)landen beïnvloedt ons en omgekeerd.

Dit is zo met corona. Het is niet zo dat Vlaanderen alleen corona kan laten verdwijnen. Al zou elke Vlaming gevaccineerd zijn en sluiten we de grenzen, dan nog is dat niet genoeg.

Dat is zo met klimaat. Het is niet zo dat Vlaanderen alleen de klimaatverandering kan stoppen. Al zouden wij allemaal CO 2 -neutraal leven, wonen en werken, dan nog is dat niet genoeg.

Dat is zo met migratie. Het is niet zo dat Vlaanderen alleen het asiel- en migratieprobleem kan oplossen. Al zouden wij de beste migratie- en asielprocedures hebben en integreert iedereen hier super vlot, dan nog is dat niet genoeg.

Dat is zo met drugs. Het is niet zo dat Vlaanderen alleen drugshandel kan stoppen. Al zou Vlaanderen de haven van Antwerpen hermetisch afsluiten, dan nog is dat niet genoeg.

Het is frustrerend dat wanneer je best doen, niet genoeg is.

Wat Vlaanderen ook doet, het is nooit genoeg als Vlaanderen handelt als een eiland. Het is tijd dat politici Vlamingen niet meer als eilandbewoners aanspreken. Het is tijd dat politici handelen in het belang van de Vlaming. De illusie dat Vlaanderen een eiland is in stand houden, dat wij het alleen kunnen oplossen, is niet genoeg.

Jeannette Zuidema, Antwerpen



Vice-presidente Kamala Harris

Men vraagt zich af waarom de vice-presidente Kamala Harris onzichtbaar blijft in het politieke nieuws (DM 25/10). Wellicht heeft het te maken met het feit dat zij de zware portefeuille migratie heeft ‘gekregen’, nu er vanuit Zuid- en Centraal-Amerika een volksverhuizing naar de VS op gang lijkt te zijn gekomen van migranten die het geweld en de armoede van hun geboorteland ontvluchten.

Vreemd is het dat president Biden in het Witte Huis, in het ‘oval office’, een buste heeft geplaatst van de door latino’s vereerde vakbondsleider Cesar Chavez, die een omstreden figuur was. Kamala Harris had in de presidentiële voorverkiezingen de kleindochter van Chavez in haar team opgenomen. Biden werd evenwel in het verleden door de latino’s gestigmatiseerd omwille van zijn betrokkenheid met de deportatiepolitiek van Obama van Mexicaanse migranten. Chavez was de zoon van Mexicaanse immigranten die voorzitter werd van de Union Farm Workers (UFM).

Zijn grote voorbeelden waren Sint-Franciscus en Ghandi. Hij behaalde in de jaren zestig, ook dank zij de steun van Robert Kennedy, grote overwinningen door zijn handig gebruik van geweldloos protest en de door hemzelf bedachte tactiek van secundaire boycot, die niet tegen een product was gericht maar tegen een onafhankelijke handelszaak, zoals een warenhuis die dat product verkocht.

Zijn strijdkreet was ‘Si, se puede’, die door Obama werd geadopteerd als ‘Yes, we can’. In de jaren zeventig begon Chavez erg vreemd te doen, hij kwam onder invloed van de sekte Synanon, waarvan de leden in oranje kledij liepen en er bizarre gebruiken op nahielden, en dwong de bestuursleden van de UFM, tot hun afgrijzen, mee te spelen met het sectair gedoe.

Ook begon hij de Mexicaanse migranten als een gevaarlijk werklozenreservoir te zien die het best over de grens werden gezet en hij hielp de politie door het aangeven van Mexicanen die illegaal in het land verbleven. De werking en de resultaten van de UFW gingen geleidelijk ten onder.

Voor Kamala Harris moet het moeilijk navigeren zijn nu Chavez, de blijvende held voor de latino’s, lijkt toe te kijken van in het Witte Huis. Zij bevindt zich tussen hamer en aambeeld. Een situatie die gemakkelijk iemand paralyseert.

Roger Vyverman, Ninove