Wat verlang ik terug naar de open culturele hoofdstad van Europa, Antwerpen 93 en de genereuze Eric Antonis

Wanneer ik Antwerps cultuurschepen Nabilla Ait Daoud of cultuurminister Jan Jambon zo benepen en defensief bezig zie en hoor, verlang ik terug naar de open culturele hoofdstad van Europa, Antwerpen 93 en zijn intendant, de genereuze Eric Antonis. Ook nadien als cultuurschepen (1995-2004) verrijkte Antonis het Antwerps en Vlaams kunstenlandschap met veel ervaring, wijsheid, verregaande visie en charisma. Ik had gehoopt dat hij ook nog Vlaams cultuurminister zou worden, maar helaas. Antonis heeft als politicus de weg geplaveid voor onder meer het Toneelhuis, het Museum aan de Stroom, de Zomer van Antwerpen, Royal de Luxe en hetpaleis.

Politici die in hun beleid en subsidies alleen maar kiezen voor Rubens en kicken op bakstenen kijken niet verder dan hun neus lang is. Het internationaal, nationaal en lokaal perspectief op de nabije en verre toekomst ontbreekt totaal. En dan censureert men en schrapt men op meedogenloze wijze de kruimels die projectsubsidies zijn. Jonge artiesten kunnen zich niet langer tonen, laat staan dat ze mogen vallen en opstaan, groeien en bloeien.

We hebben in het recente verleden en het heden al een paar Vlaamse cultuurministers gehad die serieus de mist zijn ingegaan. Om Joke Schauvliege niet te noemen. In plaats van kunst mogelijk te maken, draait de kunstcreatie juist in de soep. Bruggen met jonge en minder jonge kunstenaars worden opgeblazen. Is het dan echt zo moeilijk om in het spoor van Antonis een bruggenbouwer (v, m, x) te benoemen als cultuurschepen of cultuurminister die waarlijk houdt van de kunsten en die de kleine en grote kunstenwereld ook koestert? Hier kunnen Vlaanderen en België beslist eens te rade gaan in de geschiedenis van de Franse cultuurpolitiek. Melomanen en kunstkenners als André Malraux, Françoise Giroud en Jack Lang hebben bakens verzet in het Franse cultuur- en kunstenleven. “Plus est en nous.”