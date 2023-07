Wat pas echt akelig is, is dat een Vlaams Parlementslid denkt professor Van Houtte even de les te moeten spellen

Marc Van Ranst is viroloog aan de KU Leuven. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met die van Els van Doesburg.

Het is een zonnige zondagvoormiddag en de bestuursleden van de N-VA in Melle wachten enigszins nerveus aan de ingang van de Sint-Bavokerk op de komst van hun gastspreker Theo Francken. Hij zal er met zijn Theo toert-theaterstuk de 11 juli­vie­ring opluisteren. De Sint-Bavokerk wordt sinds 2019 niet enkel gebruikt voor huwelijken, begrafenissen en doopsels, maar fungeert tevens als multifunctionele culturele ruimte. Een honderdtal Mellenaars zit reeds in de kerk. Theo Francken arriveert netjes op tijd. De festiviteiten kunnen beginnen.

Na de voordracht en het zingen van de Vlaamse Leeuw stuurt Theo op Twitter een urbi-et-orbiselfie de wijde wereld in. De achtergrond van de selfie wordt gedomineerd door een kruisbeeld en een reusachtige Vlaamse leeuwenvlag aan de hoogzaal van de kerk. Niet de officiële driekleurige vlag van de Vlaamse Gemeenschap met een leeuw met rode tong en rode klauwen, maar de volledig geel-zwarte Vlaamse strijdvlag. Eenzelfde strijdvlag ligt ook gedrapeerd over het spreekgestoelte. De tekst van de tweet luidt: “Vol huis in Melle, volle kerk eigenlijk. Vandaag geen hoogmis om 11 uur, wel 11 juli toespraak van pater Theo, missionaris voor Vlaanderen.”

Professor Mieke Van Houtte, hoogleraar onderwijssociologie aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent, antwoordde op Theo Franckens hoogmistweet met één woord: “Akelig.”

Koen Daniëls, volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement en de onderwijsspecialist van N-VA, reageerde op Twitter zeer gepikeerd op de tweet van professor Van Houtte: “En hoe ‘akelig’ vindt u de onderwijs- en onderzoeksmiddelen van Vlaanderen voor uw Vlaams onderzoek aan een Vlaamse instelling afkomstig van Vlamingen die op 11 juli hun Vlaamse Feestdag vieren?”

Dat je een nationalistische preek door de ‘missionaris voor Vlaanderen’ in een (niet ontwijde) kerk die versierd is met strijdvlaggen “akelig” vindt, is het goed recht van collega Van Houtte. Beeld je eens in dat een Vlaams politicus een ‘Mohamed toert’ lezing zou geven in een volle moskee, en een selfie op Twitter zou plaatsen met een zwart-witte rayat-al-sawda jihad-strijdvlag op de achtergrond. Stel je voor dat die politicus dan zou tweeten: “Toespraak van moefti Mohamed, missionaris voor Vlaanderen.” Het kot zou te klein zijn, niet?

Maar wat pas echt akelig is, is dat een Vlaams Parlementslid denkt professor Van Houtte even de les te moeten spellen, en de financiering van haar academisch onderzoek in de balans legt van haar negatieve commentaar op een 11 julitweet van meneer Francken. Onderwijs is een Vlaamse bevoegdheid, en het is behoorlijk onkies van Koen Daniëls om zelfs maar tangentieel te suggereren dat wanneer een universiteit geld krijgt van de Vlaamse overheid, de werknemers van die universiteit maar beter hun dankbaarheid en loyaliteit kunnen betuigen door verplicht mee de natievormingstango te dansen.

Een beetje later reageert rector Rik Van de Walle gevat op de tweet van Koen Daniëls: “Akelig is (...) dat Vlaamse regeringen al vele jaren het financieringsdecreet niet nakomen. Waardoor de universiteiten jaarlijks (...) tientallen miljoenen die hun toekomen, worden ontnomen.” De rector legt de vinger op de wonde: Vlaanderen, dat zo graag koketteert met de boutade dat “hersenen de enige grondstof zijn die Vlaanderen rijk is”, onderfinanciert al jarenlang schromelijk haar hoger onderwijs.

Daniëls wil zijn put nog wat dieper graven en antwoordt aan rector Van de Walle: “Het ging over een professor van uw Vlaamse onderzoeksinstelling die de viering van de Vlaamse Feestdag ‘akelig’ vond. Maar daar gaat u niet op in.” Wat parlementslid Koen Daniëls hier onverholen doet, is de rector gebieden om zijn ‘dissident’ personeelslid tot de orde te roepen. Volgens Daniëls moet en zal er van de Vlaamse feestdag gehouden worden. Of anders ga je nare dingen meemaken. Cancelcultuur, dus. Woke! We mogen het afdreigen van wetenschappers door politici nooit normaal vinden.

Dit was de laatste Vlaamse feestdag voor de verkiezingen in juni 2024 en de nervositeit stijgt. De Vlaamse strijdvlag is nu decennialang politiek gekaapt door een separatistische (en in het geval van het Vlaams Blok ook een racistische) agenda. De hardwerkende Vlaming volgt en vlagt niet meer. De meeste Vlamingen zijn polyamoureus qua natiekeuze. We houden wel van Vlaanderen, maar ook van België, en van Europa. Er is in de verste verte geen meerderheid te vinden voor een verdere opsplitsing van ons land. Missionarissen gaan dat niet veranderen.