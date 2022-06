Wat ‘nee’ zeggen tegen die fles wijn of ‘ja’ tegen dat ijsje veel eenvoudiger maakt

Na het lezen van een artikel in De Morgen omtrent reclameacties in warenhuizen waarbij alcoholische dranken direct of indirect worden gepromoot of aangeboden, moet me iets van het hart.

In het artikel is het schrijnende, maar anekdotische verhaal te lezen van een vrouw die, met de gekregen fles wijn na aankoop van meer dan 70 euro in het betreffende warenhuisketen, naar haar behandelende instelling rijdt om herval van alcoholafhankelijkheid te voorkomen. Eerst en vooral wil ik deze dame, en iedereen die dezelfde moeilijkheden ervaart, een hart onder de riem steken. Proficiat. Ook indien u niet kon weerstaan. Het is verdomd moeilijk.

Waar ik het evenwel over wil hebben, is de betutteling in de maatschappij. Onder het motto ‘gezonde keuzes maken’ wordt op elk voedingsmiddel het aantal calorieën vermeld. Een hel voor mensen met een eetstoornis, die telkens weer geconfronteerd worden met datgene waar ze vooral niet mee bezig proberen te zijn. Voor anderen, die niet kunnen weerstaan aan suikers en vetten, wordt voorzien in een ban van alle suikerrijke frisdranken op scholen. Om ‘gezonde keuzes te leren maken’.

En hoewel het hier verschillende soorten maatregelen betreft, gaat het steeds om hetzelfde principe. Regelneverij waaruit een deel van de mensen hun voordeel meent te halen, en een deel dit als obstakel ervaart. Wat men in geen van deze gevallen bereikt, zijn zelfredzame, weerbare mensen die leren om eigen keuzes te maken. We creëren mensen die eens ze dat blikje cola weten te scoren, niet weten hoe ze ‘nee’ moeten zeggen tegen die derde cola van de dag.

Het maken van (gezonde) keuzes heeft deels te maken met je zelfbeeld. Van wie je bent, wie je wil zijn, en de waarde die je aan jezelf toekent. En hoewel alcoholafhankelijkheid en eetstoornissen psychiatrische ziektebeelden zijn waarbij niet steeds op basis van rede wordt gehandeld, werd reeds aangetoond dat een laag zelfbeeld, of een ‘fragiel’ hoog zelfbeeld (waarbij men vooral te gevoelig is voor de mening van anderen) de weg naar zulke ziektebeelden vergroot. Het wegnemen van autonomie, een belangrijk aspect bij het vormen van het zelfbeeld, helpt dus geenszins bij het in staat stellen van mensen om gezonde keuzes te maken.

Wat mij betreft kan het dus wel, die fles wijn bij het afrekenen van de winkelkar. Wat mij nog gelukkiger zou stemmen, is een overheid die stopt met alles te willen controleren, maar die inzet op autonomie, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en weerbaarheid. Die niet uitgaat van domheid van haar onderdanen, maar die inzet op een kwalitatief maatschappelijk debat waarin taboes zoals overgewicht, ondergewicht, alcoholmisbruik etc. kunnen worden besproken. Die het mensen die het lastig hebben ondersteuning biedt om opnieuw controle te verwerven over hun leven. Die preventief omgaat met deze problemen, die mondige burgers maakt die de kracht en vaardigheden hebben om in elke situatie zelf te beslissen. Dat maakt ‘nee’ zeggen tegen die fles wijn of ‘ja’ tegen dat ijsje, een pak eenvoudiger.