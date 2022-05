Wat minister Weyts zegt over islamitisch onderwijs is simpelweg ongrondwettelijke discriminatie

De Raad van State vernietigt de weigering van de Vlaamse regering om een islamitische school in Genk te erkennen. Dit tot ontzetting van de bevoegde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). De minister meldt “sowieso geen voorstander van een apart islamitisch onderwijs” te zijn. Want: “Moslimkinderen zijn eerste slachtoffer van zulke segregatie.”

Die uitleg heeft het voordeel van de duidelijkheid. Als ze hun zogenaamde ‘inclusieve nationalisme’ belijden, haasten politici van N-VA zich altijd om te bevestigen dat ‘uiteraard’ ook moslims volwaardig deel kunnen uitmaken van de Vlaamse gemeenschap. Bij de minste praktijktest blijkt evenwel telkens weer dat dat in werkelijkheid toch moeilijk valt. Het grootste onderwijsnet in Vlaanderen wordt georganiseerd door de katholieke kerk. Ook de joodse en protestantse gemeenschappen hebben eigen scholen. Alleen bij moslims is er blijkbaar een principieel probleem en vrees voor ‘segregatie’.

Behalve duidelijk, is wat minister Weyts zegt simpelweg ongrondwettelijk. De Belgische grondwet garandeert de vrijheid om onderwijs in te richten volgens de eigen levensbeschouwing of overtuiging. Burgers die in de islam geloven hebben net zoveel recht op die vrijheid als alle anderen, wat de minister daar verder ook over vindt. Het staat meneer Weyts natuurlijk vrij om van de aanpassing van de grondwet en afschaffing van de godsdienstvrijheid zijn persoonlijk politieke project te maken. Zolang dat niet gelukt is, wordt de minister evenwel geacht de huidige grondwet na te leven en uit te voeren.

Ook ten gronde valt er te discussiëren over het standpunt van minister Weyts. Klopt het wel dat moslimkinderen ‘slachtoffer’ zijn van onderwijs dat geïnspireerd is op de eigen religie? Nederland bewijst alvast van niet. Daar helpen officiële en kwaliteitsvolle, islamitisch geïnspireerde scholen juist mee aan de sociale mobiliteit van kinderen met een islamachtergrond.

In een vorige fase van deze schoolkwestie waren er nog redenen tot bezorgdheid wegens de banden tussen de Genkse schoolorganisatie en een radicaal-islamitische Turkse beweging. Die banden zijn intussen officieel doorgeknipt, er kwam een verklaring van onafhankelijkheid en de school omarmt, ook in haar naam, het pluralisme. Daarmee, zo stelt de Raad van State terecht vast, vervallen alle bezwaren tegen de erkenning.

Vermoedens dat er misschien toch ergens iets niet helemaal pluis zou kunnen zijn, volstaan niet om iemand zijn grondrechten te ontnemen. Dan gaat het om discriminatie, punt. Te vrezen valt dat het voor de verdediging van de school ook niet meer zo moeilijk is om te bewijzen dat het daarom gaat, na de ‘communicatie’ van de minister over zijn bezwaren tegen ‘islamitisch onderwijs’ tout court.

In de veelbesproken peiling De Stemming oordeelden acht op de tien Vlamingen dat respect voor “de politieke instellingen en wetten” essentieel is om écht Vlaming onder de Vlamingen te kunnen zijn. Het zou al een mooi begin zijn mochten beëdigde ministers zoveel blijk van inburgering geven door de grondwet na te leven.