Wat me stoort aan het fenomeen ‘onderwijsadvocaten’? ‘Onderwijsadvocaten’

Frederik De Backer is columnist.

Van al mijn jaren op de middelbare school moet mijn laatste het meest glorieuze zijn geweest. Elke dag met de fiets naar school; jong, mooi, mager, het ene nog relatiever dan het andere; begiftigd met een eerste lief en een eerste band; een lessenaar delen met mijn beste vriend; zowel het minivoetbal- als het basketbaltoernooi winnen én met de vingers in de neus goede punten op alle vakken behalen! Was Pedro De Bruyckere erbij geweest, dan had ook hij moeten erkennen: een dot van een schooljaar.

Wat een verschil met mijn eerste keer in het zesde.

Eén procent te weinig voor wiskunde. In een talenrichting – waaraan enkel de allergrootste mathematici ontspruiten. Gauss, Euler, De Backer, een gelijkzijdige driehoek van vernuft. Daar stond ik met mijn rapport, omringd door dertig leerlingen die wél lachten naar de titularis en haar camera. 87 voor Latijn, 92 voor geschiedenis, 96 voor Engels, en 49 voor een drieuursvak waaraan ik al sinds mijn eerste staartdeling een bloedhekel had gehad, laat staan dat ik er ooit een toekomst in heb geambieerd. Herexamen, weer 49, C-attest. Prettige vakantie.

“Had je toen het woord ‘advocaat’ nog maar gefluisterd, dan hadden ze je doorgelaten”, heeft een bevriend leraar me ooit verteld. En dat zal wel zo zijn, zeker omdat een jaar eerder al een meisje was doorgelaten met slechtere punten dan ik, maar een buis is een buis. Dat waren de regels, en ik respecteerde ze. Vijftig is niet onhaalbaar. Dat ik worstelde met de naweeën van een oude thuissituatie en de alvast verloren slijmprop van een nieuwe, vond ik – althans in mijn geval – geen excuus. En geld voor een advocaat was er niet.

Dát is wat me stoort aan het fenomeen ‘onderwijsadvocaten’: het fenomeen ‘onderwijsadvocaten’. Een school wil er tegenwoordig niet ook nog eens dat gedoe bijnemen. Zo’n vent met een tabbaard mag al blij zijn als er een kuisvrouw is die hem te woord kan staan. En dus volstaat de dreiging alleen al. Mensen die niet zo mondig zijn, die zich wel houden aan de regels of die – o, bijna vergeten… – géén 800 euro en meer kunnen dokken omdat zoonlief geen goede studeer-masturbeerbalans vond, vallen uit de boot. Maar ach, aan een beetje klassenmaatschappij is nog nooit iemand gestorven.

We moeten weer vertrouwen hebben in onze leraren, niet ieders kind kan een schoon kind zijn. Tegelijk hebben we allemaal zeker één klootzak gehad die vastbenoemder was dan hem toekwam. We zijn allen mensen. Maar de slaagkansen van het aanvechten van zo’n ingrijpende beslissing (een jaar later loon, een jaar later met pensioen) mogen nooit afhangen van de financiële toestand van de ouder. Zoiets moet gratis zijn, en van hetzelfde niveau.

Zelfs al heb je dan wat smerigs gedaan met iemands pennenzak.