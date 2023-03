Mark Coenen is columnist.

Nooit hing iemand langer en bekoorlijker in de lucht dan Michael Jordan. Hij had tijdens zijn vlucht nog ruim de tijd om zijn neus te snuiten en zijn zakdoek op te vouwen, om daarna de bal keihard door de ring te jagen. Jordan leek aan de zwaartekracht te ontsnappen, maar altijd net niet: na eindeloos lijkende seconden landde hij elegant op zijn Nikes maatje 48, brutaal lachend, tong uit de mond.

De enige sportlui die nog langer dan Jordan in de lucht hangen zijn de hoog- en polstokspringers. De meest memorabele daarvan was Dick Fosbury. Toen hij 14 was, stierf zijn broer Greg, 10, aangereden door een dronken autobestuurder op een onverlicht bospad. Niet veel later scheidden zijn ouders.

Wat kan mij nu nog gebeuren, dacht Fosbury, ik heb het ergste al meegemaakt. Het gaf hem de moed om door te zetten in zijn sport, want een echte hoogvlieger was hij tot dan niet. Tot hij het hoogspringen dynamiteerde tot een gebeurtenis waar veel mensen naar kwamen kijken.

Voor Fosbury sprong men zo hoog mogelijk door snel aan te lopen en zich daarna met een krabachtige schaarbeweging over de lat te werpen, om vervolgens te landen in een stoffige grindbak. Fosbury deed het anders en wierp zich - de eerste keer totaal instinctief - ruggelings over de lat. Dat had nog nooit iemand gedaan, maar hij dus wel, en hij won met die techniek een gouden medaille op de Olympische Spelen in Mexico in 1968.

De vondst was geniaal, maar levensgevaarlijk: als hij die sprong gedaan zou hebben in een ouderwetse grindbak, dan had hij zijn nek gebroken en de rest van zijn leven in een karretje langs de lijn gezeten. Maar ongeveer op hetzelfde moment vond iemand een opblaasbare atletiekmat uit, waardoor hoogspringers ook met de nieuwe techniek een zachte landing konden maken.

Toeval bestaat niet.

Fosbury ging bijna vliegen: plots kon hij moeiteloos tien centimeter hoger springen. Ik leef graag in het moment, zei hij daarover, en dat moment zei: je moet iets vinden om je achterste omhoog te krijgen om over die lat te geraken. Raise your butt! Dat bleek met zijn katachtige techniek veel makkelijker te gaan.

De Fosbury-flop was geen flop maar een triomf: nooit eerder veranderde één atleet op eigen houtje de fundamenten van zijn sport. Na zijn carrière werkte Fosbury als ingenieur bij de stad en ontwierp hij onder meer fietspaden die afgescheiden waren van het drukke verkeer, opdat iedereen veilig kon rondfietsen. Hij noemde ze Greg’s Trails, als herinnering aan zijn verongelukte broer.