Wat je zo treft aan hoe je zoon zijn groenten kweekt, is de zachtheid en liefde waarmee hij te werk gaat

‘Dat is geen komkommer. Volgens mij is dat een paprika.” Twee hoofden staan gebogen over drie plantenbakken. Een vader en zijn zoon. Of liever: een zoon en zijn vader, want het initiatief komt van hem, de jongste. Van een vriendje kreeg John John het idee opgelepeld om op de eigen kamer groenten en kruiden te kweken. Dat wou hij ook weleens proberen.

Hier staan jullie nu dus, zij aan zij aan de vensterbank, de ogen gericht op elk sprietje groen dat de kop opsteekt. “De wortels schieten al goed”, vind jij. “Misschien moeten we die al verplanten naar buiten?”, meent hij. Met een ijver en toewijding die je niet meteen van hem gewend bent, verzorgt je zoon nu al wekenlang de zaaibakken op zijn slaapkamer. Blij met elke millimeter groei van de pompoenplanten, teleurgesteld in de basilicum die weigert te ontkiemen. Dat komt niet meer goed, beseffen jullie allebei. Wat niet verhindert dat John John met evenveel zorg de potjes met water blijft besprenkelen. En je weet dat hij elke ochtend het gordijn openschuift in de hoop dat er toch één basilicumblad boven de grond zal uitsteken.

Soms, als hij nog op school zit en jij thuiswerkt, sluip je alleen naar zijn kamer. Dan ga jij in je eentje aan de bakken staan. Je verschuift ze een tikje zodat ze optimaal van de zon kunnen profiteren. Je geeft ze stiekem een flinke extra geut water, omdat John John daar toch wat zuinig mee is. Je doet het uit liefde voor hem, in de illusie dat er straks, als hij thuiskomt, niet één maar twee komkommerplanten fier rechtop staan. “Niet doen”, zegt zijn moeder. “Dit is zijn project, niet het jouwe. Laat hem nu maar proberen.”

Ze heeft gelijk. Natuurlijk heeft ze gelijk. Maar je gunt hem zo dit plantkundige succes. Zelfs boven de plantenbak is loslaten moeilijk. Wat je zo treft aan hoe je zoon zijn groenten kweekt, is de zachtheid en de liefde waarmee hij te werk gaat. Het zijn eigenschappen die je niet altijd ziet in een jongen die zelf sneller groeit dan zijn planten, en die in zijn lijf krachten ontdekt die voor jullie allebei nieuw zijn. Hier, met je neus boven de snel opschietende peterselie, tref je toch weer een ander kind aan dan de prepuber die uit verveling een kaatsbal door de keuken knalt, een handstand in de zetel doet, of het knuffelkonijn van zijn zus ontvoert, omdat hij met zijn energie geen blijf weet. Hier, met je neus boven de basilicum die elke medewerking weigert, besef je dat alles hoe dan ook wel goed komt.

Er is geen plek ter wereld waar je de stress zo kunt loslaten als op je eigen perceel volkstuin. De hoop dat je daar samen met de kinderen kon planten, wieden en oogsten heb je gaandeweg moeten loslaten. Te saai. Nu flitst er toch weer een nieuw toekomstbeeld door je hoofd. Van een vader en een zoon, liefdevol verenigd in het zwijgend aanplanten van een rij aardappelen.