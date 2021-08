Wat is uw mening over de nieuwe ‘burenwet’? Vertel het ons hier

✦ Dagvers Stijn De Paepe In Molenbeek en Anderlecht verloopt het een en ander slecht. In Koekelberg, in Brussel-Stad en ook in Schaarbeek roert entwat. In Molenbeek en Anderlecht verloopt het een en ander slecht. In Koekelberg, in Brussel-Stad en ook in Schaarbeek roert entwat.