Wat is het verschil tussen de Arabische lessen van Rousseau, het ‘hellhole’ van Trump en de ‘dansende moslims’ van Jambon?

Je zal maar een leerkracht zijn in bijvoorbeeld de Vier Winden Basisschool in oud-Molenbeek. Met al je inzet en kunde probeer je er het beste van te maken in je gekleurde, diverse klas. Dat lukt je nog ook, of toch meestal. In de leraarskamer slingert een Humo rond. “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”, zegt de voorzitter van de zogenaamd progressieve partij Vooruit. Een klap in je gezicht en in het gezicht van alle kinderen in je klas. Ze mogen op hun kop gaan staan (wat ze in de circussklas in dezelfde school overigens vaak doen), ‘Belgisch’ zullen ze nooit zijn.

Het punt is niet dat gezegd wordt dat Molenbeek problemen heeft. Het punt is niet dat een zogenaamd progressieve partijleider dat zegt. Natuurlijk zijn er problemen. Ten dele zijn die vergelijkbaar met de uitdagingen in andere ‘wijken van aankomst’, ten dele zijn die het gevolg van de mislukte lokale integratiepolitiek van de voorbije decennia. Die analyse is niet nieuw. Ze is vijf, tien, vijftien jaar geleden al gemaakt.

Het punt is wel dat politici zich blijven profileren door die problemen uit te vergroten, te verabsoluteren en zelfs nog te fantaseren. Dat er in Molenbeek scholen zijn waar leerkrachten bij gebrek aan kennis van het Frans of Nederlands in het Arabisch lesgeven is, tot bewijs van het tegendeel, een kwalijke onwaarheid. Wat is het verschil tussen de Arabisch sprekende leerkrachten van Conner Rousseau (Vooruit), het ‘hellhole’ van Donald Trump en de ‘dansende moslims na de aanslagen’ van Jan Jambon (N-VA)? Er is geen verschil. Het zijn feitenvrije, stigmatiserende uitspraken die bij een deel van de bevolking de angst of het wantrouwen opwekken over een ander deel van de bevolking, binnen en buiten Molenbeek. Is dat onwetendheid of is dat kwade wil? En wat is het ergste voor de leider van een zogenaamd progressieve partij?

Dat Conner Rousseau zich geen illusies maakt. Hij zal aan de borst gedrukt worden, maar niet omdat hij pleit voor meer investeringen in kinderopvang of taalcursussen. Hij zal geknuffeld worden door al wie graag bevestigd wil zien dat er niets goeds kan komen uit de Molenbeken van deze wereld, van wie de inwoners voor eeuwig en altijd anders, ‘niet Belgisch’ zijn, ook al spelen hun kinderen voor de Rode Duivels en de nationale hockeyploeg. Want ‘eindelijk’ heeft eens iemand gezegd wat je al vijf, tien of vijftien jaar bijna dagelijks hoort op elk tv-platform, aan elke cafétoog.

Ondertussen mogen de leerkrachten in de Vier Winden en andere scholen de scherven bijeenrapen. Alweer mogen ze proberen de motivatie in de klas hoog te houden, ondanks de profilerende prietpraat. Alweer mogen ze onwetenden uitleggen wat ze doen en waarom ze het doen. Alweer mogen ze de verwijten incasseren dat ze ‘wegkijkende islamknuffelaars’ zijn.

Er zijn weinig voorschriften waaraan een voorzitter van een zogenaamd progressieve partij zich dient te houden. Niet trappen naar wie al op de grond ligt, zou er misschien wel een mogen zijn.