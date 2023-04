Wat is het nut? Zonder de filosofie zouden we geen democratie hebben

Alicja Gescinska is schrijfster en filosofe verbonden aan de Universiteit van Buckingham. Ze is voorzitter van PEN Vlaanderen en VUB Fellow. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Al meer dan twintig jaar geldt april als de maand van de filosofie. In Nederland en Vlaanderen wordt de filosofie dan extra gepopulariseerd met gastessays, lezingen en debatten. Ook wordt het ‘beste’ filosofische werk van het voorbije jaar bekroond met een Socratesbeker. In Nederland krijgen ze er om de twee jaar in april zelfs een nieuwe Denker des Vaderlands bij. Maar wat hebben we eigenlijk aan al die filosofen? Wat is het maatschappelijke belang van de filosofie nu echt?

Over de betekenis van filosofie wordt makkelijk meewarig gedaan. Daar waar wetenschappelijk inzicht met rasse schreden vooruitgaat door de eeuwen heen lijkt filosofie vooral te stagneren of zelfs een terugval te kennen. De wetenschappelijke vooruitgang sinds de tijd dat Socrates blootsvoets door de Atheense straten kuierde is immens. Maar de filosofische vooruitgang? We dolen nog steeds door de straten van het denken.

Toen de Franse filosoof Vladimir Jankélévitch ooit de vraag kreeg wat het ‘nut’ van de filosofie is, reageerde hij minzaam kregelig. Die vraag is fout geformuleerd. De vraag moet zijn: wat is de ‘waarde’ van filosofie? “Als filosofie zich nuttig probeert te maken, maakt ze zichzelf nutteloos”, aldus Jankélévitch. Alles wat echt belangrijk is in het leven heeft intrinsieke waarde, geen afgeleid nut: vriendschap, schoonheid en ook filosofie.

Dat is ook het centrale thema van de maand van de filosofie dit jaar: weerloos en waardevol. We leven in een tijd waarin we alles willen kwantificeren en meten. De betekenis van iets proberen we af te leiden uit tabellen en statistieken. Maar wat waardevol is, gaat voorbij aan de meetinstrumenten van het nuttigheidsdenken. Filosofie is de zin van het kuieren en dolen door onze gedachten.

Toch heeft filosofie wel degelijk ook een afgeleid nut, en is zij van grote maatschappelijke betekenis. Zonder de filosofie zouden we geen democratie hebben. De betekenis van die bewering is tweevoudig. Enerzijds doel ik op de historische rol die denkers hebben gespeeld in de ontwikkeling van de morele en intellectuele pijlers van de democratie. Democratie is zelfbestuur én veel meer dan dat. Aan denkers als Alexis de Tocqueville en Hannah Arendt danken we het inzicht dat democratie een mindset is, een levenswijze, een manier waarop wij ons tot elkaar verhouden. Anderzijds doel ik op de cruciale bijdrage van de filosofie aan het publieke debat. Een gezond debat is een absolute voorwaarde voor een gezonde democratie.

De filosofie krikt op minstens drie manieren de gezondheid van dat debat op.

Ten eerste oefent ze ons in het kritische denken. Die kritische scepsis is nodig voor kritisch burgerschap. Filosofie leert ons dat vragen stellen belangrijker is dan ons tevreden te stellen met de gegeven antwoorden. De socratische daimoon dwingt ons om de samenleving, de macht, de gevestigde orde steeds weer tegen het licht te houden.

Ten tweede is filosofie een oefening in conceptuele helderheid. Filosofie kent vele subdisciplines, maar een kerntaak is steeds begripsanalyse: nadenken over de begrippen waarmee we nadenken. Wat betekent waarheid? Wat betekent gelijkheid? Wat is rechtvaardigheid? Wat is vrijheid? Zulke termen worden in ons politieke systeem en in het dagelijkse leven veelvuldig, maar ook veelvuldig gratuit gebruikt. Filosofie wapent ons tegen terminologische misleiding door demagogen, vanuit het besef dat helder denken begint bij heldere begrippen.

En ten derde leert filosofie ons dat mensen die heel lang hebben nagedacht over een bepaald onderwerp tot heel verschillende conclusies kunnen komen. We hebben vaak de neiging om te denken dat een andersdenkende niet voldoende heeft nagedacht. In plaats van te luisteren en te begrijpen waarom iemand anders denkt, proberen we hem te overtuigen van ons eigen gelijk. Filosofie draagt bij tot de dialogische openheid: de ander kan gelijk hebben, ook wanneer die een volstrekt andere mening heeft dan ik. Filosofie is voor een groot deel een oefening in agreeing to disagree, zoals de Engelsen het zo mooi zeggen.

Het cultiveren van heldere begrippen, kritische waakzaamheid en dialogische openheid is vandaag van het allergrootste belang. Het publieke debat is al te vaak een duel in plaats van een dialoog; de retoriek van de gebalde vuist domineert in een sterk gepolariseerd klimaat. Wie zich bekwaamt in de filosofische ingesteldheid hanteert een retoriek van de uitgereikte hand naar de ander.