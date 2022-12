Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Tot in de jaren negentig was er een overvloed aan huisartsen. Het was een aantrekkelijk beroep en vele jonge mensen werden erdoor aangesproken. De instroom aan jonge huisartsen was groot. Zo groot dat die het in het begin van hun loopbaan soms moeilijk hadden om patiënten te vinden. De patiënten kenden de luxe dat ze overal en gelijk wanneer konden worden bediend.

Wat een contrast met vandaag. Nu is het omgekeerd. Patiënten vinden geen huisarts meer. Wachttijden voor een bezoek aan de huisarts worden langer. Huisartsenpraktijken kondigen zelfs een patiëntenstop aan. Ze willen geen nieuwe patiënten omdat de werkdruk te hoog is geworden. Er zijn dorpen met niet één huisarts. De tijd dat de patiënten aan een telefoontje genoeg hadden om de huisarts in sneltempo thuis te laten komen is voorbij.

Wat is er gebeurd dat een overvloed aan huisartsen in zo’n korte tijd is omgeslagen in een tekort? Of om het in het jargon van de econoom te formuleren: waarom hadden we twintig jaar geleden een overaanbod van huisartsen en vandaag een aanbodtekort?

Vele problemen zijn complex en kunnen niet in een handomdraai opgelost worden. In dit geval is dat niet zo. De oorzaak van de omslag van overaanbod naar aanbodtekort van huisartsen is eenvoudig: we hebben het onszelf aangedaan. In 1997 startte de Belgische overheid met een beleid van beperking van het aantal medische studenten. Een ingangsexamen werd ingesteld en quota werden ingevoerd op het aantal medische studenten die toegang krijgen tot het beroep: een numerus clausus. En zoals gebeurt met elk beleid van aanbodbeperking leidt dit tot schaarste. Het was voorspelbaar en het werd voorspeld. De schaarste aan huisartsen vandaag is het directe gevolg van de aanbodbeperkingen die in 1997 werden ingesteld.

Merkwaardig genoeg is dit niet de analyse van vele commentatoren. De schaarste is het gevolg van allerlei speciale factoren. De jonge huisartsen die begaan zijn met een betere work-lifebalance willen geen 80 uur per week meer kloppen zoals de oude huisartsen. Die laatsten gaan nu op pensioen en moeten dus door 1,5 tot 2 jonge huisartsen vervangen worden om hetzelfde werkvolume te genereren. Of nog: de complexiteit van het beroep is zodanig toegenomen dat de huisarts meer tijd moet besteden aan elke patiënt.

Allemaal waar natuurlijk. Maar hadden we de toestroom van nieuwe huisartsen niet geblokkeerd dan hadden die problemen vanzelf een oplossing gevonden.

‘Ja maar,’ hoor ik sommigen zeggen, ‘jouw analyse over de oorzaak van het huisartsentekort klopt niet. Een vierde van de quota voor huisartsen wordt niet opgevuld.’ Moet ik mijn analyse herzien? In elk systeem van contingentering zal er een verschuiving zijn naar activiteiten die meer renderend zijn. In dit geval zijn dit de specialisaties. De kandidaten voor het medische beroep die het obstakel van de quota overwonnen hebben zullen in eerste instantie specialisaties opzoeken die meer renderen. En dat zijn niet de huisartsen. Zet de sluizen van de quota open en de niet opgevulde quota voor huisartsen zullen opgevuld geraken.

Hoe zijn we zover gekomen om een numerus clausus in te voeren die op voorspelbare wijze tot de hedendaagse tekorten hebben geleid? Het model van vrije toegang tot het beroep dat tot het einde van de jaren negentig bestond had ook tot gevolg dat het inkomen van de huisartsen onder druk stond. Dat leidde op zijn beurt tot een corporatistische reflex: sluit de vrije toegang tot het medische beroep af. Minder huisartsen zou ook een beter inkomen voor dit beroep mogelijk maken. En zo gebeurde.

De rationalisatie van die corporatistische ingreep was echter helemaal anders. De quota hadden tot doel de kwaliteit van de zorg te garanderen en de kosten onder controle te houden, zo werd gesteld. Hoe dat allemaal door quota zou gerealiseerd worden, werd nooit duidelijk gemaakt.

Het vrijwaren van een degelijk inkomen voor de huisartsen is een lovenswaardig doel van het beleid. Zoals dat het geval is met alle beroepen. Het garanderen van een goede toegang tot zorgverstrekking is een ander lovenswaardig doel van het beleid. Die twee doelstellingen moeten met elkaar in overeenstemming gebracht worden. En dat is niet gemakkelijk. Toen de Belgische overheid restricties op de toegang tot het medische beroep instelde aan het einde van de jaren negentig koos ze duidelijk voor de eerste doelstelling. Het gevolg zien we vandaag in de overvolle wachtzalen en patiëntenstops. Tijd om het roer om te gooien.

