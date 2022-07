Tour de France

Iedere dag lees ik dat wij op allerlei vlakken moeten bezuinigen. De oorlog in Oekraïne, schaarste, milieucrisis, opwarming van de aarde en andere actoren verplichten ons daartoe. Dit geldt blijkbaar niet voor de organisatie van de Tour de France. Na drie dagen in Denemarken moet dit ganse circus vervolgens bijna 2.000 kilometers overbruggen met renners, verzorgers, personeel, journalisten, en tutti quanti. Met massa’s auto’s, bussen en volgwagens de baan op en een extra vliegtuigen voor het peloton. Wat is de ecologische impact van deze onzinnige verplaatsing? Ja, dan zal ik maar een zonnepaneel bijplaatsen zeker.

Willy Van Hove, Gavere

Boerenprotest

Als Kempenaar wil ik graag reageren op het boerenprotest. Wat het te laat verwittigd worden en tegenstrijdige berichtgeving hebben de boeren zeker en vast gelijk. De vorige ministers hebben het landbouwbeleid laten liggen en onvoldoende gedaan om te komen tot een verantwoord landbouwbeleid. De boeren werden door de Boerenbond steeds aangezet om nog groter, nog meer, nog... Steeds verder van het boeren rekening houdend met de omliggende natuur.

De laatste 20 jaar zien we hier in de grensstreek steeds meer Nederlandse boeren boerderijen en gronden kopen of huren. Ze vestigen hier de grote bedrijven met kippen en varkens waar ze in Nederland al lang geen toestemming meer voor krijgen.

Ze brengen hun mest in containers en mestzakken van duizenden liters naar Vlaanderen en bemesten er hier de gronden mee. Als ik dan het nieuws zie en de eerste boer die aan het woord komt een Nederlander is, kan ik dat niet bevatten. Ziet de regering en haar ministers dan niet wat ze in de hand gewerkt hebben? Ze hebben de landbouwers niet gesteund.

Nu worden natuurverenigingen gezien als kop van Jut. Maar zij zijn niet degenen die geen beleid voerden, die de Boerenbond steeds geholpen hebben met meer en groter, die onze boeren niet beschermd hebben door te zorgen voor een eerlijke prijs voor hun producten.

Zonde dat een mooie stiel als boer geworden is tot wat het is. Waar is de binding met de natuur naartoe? De koeien staan allemaal in een gesloten stal, de weides zijn omgevormd tot vlakke grasakkers, de varkens en kippen zitten met duizenden in een stal. Ik ga er vanuit dat de dieren goed verzorgd worden, maar ik mis ze in ons mooie Kempische landschap.

Naam en adres bekend bij de redactie

Amerikaans Hooggerechtshof

Het Amerikaanse Hooggerechtshof: een verzameling verbitterde fossiele rimpeldozen die, uit pure afgunst, het leven zuur maakt van iedereen die dat stadium nog niet bereikt heeft. Hoe krijg ik deze nieuwe definitie op Wikipedia?

Raf Vandenbergh, Gent