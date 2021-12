Wat het meest verontrust: niet alleen de politiek lijkt het niet meer te weten, ook de experts gaan in overdrive

Roel Wauters is journalist bij De Morgen.

De basisschool bij ons om de hoek zit al even stevig in de greep van het coronavirus. Het begon met enkele quarantaines net na het herfstverlof, eerst van enkele leerlingen, dan van hele klassen. Begin vorige week moesten de deuren in alle leerjaren onverbiddelijk toe: te veel besmettingen, te veel uitval bij het personeel.

De directeur en leerkrachten plooien zich elke dag dubbel om alles min of meer georganiseerd te krijgen, ouders improviseren opvang bij elkaar. Kinderen zijn nog het grootste slachtoffer: de leerachterstand loopt op. Sommigen onder hen kregen na bijna drie weken nu voor het eerst weer normaal les op school.

Het beeld moet herkenbaar zijn: al weken zitten schooldirecties, leerkrachten, ouders en leerlingen tussen hangen en wurgen. Inmiddels zijn er 114 scholen gesloten vanwege corona. Bij Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is het zoeken naar een coherent en krachtdadig beleid. Er werd geaarzeld met maatregelen rond ventilatie en CO 2 -meters, quarantaineregels werden versoepeld en dan weer (een beetje) verstrengd. Veel miserie had de scholen bespaard kunnen blijven.

Eén doel was heilig: er zou geen collectieve schoolsluiting komen. Ook de experts zaten vorige week nog op die lijn. Tot vandaag. Nu pleit de GEMS, het adviesorgaan van experts, voor een ‘afkoelingsperiode’ van tien dagen, in aanloop naar de kerstvakantie. Na weken ploeteren zou dat er nog eens bij komen, voor het personeel, de ouders en de kinderen. Een mokerslag.

Het GEMS-advies kwam er in aanloop naar alweer een nieuw overlegcomité vrijdag, het derde in dik twee weken tijd. De cijfers evolueren in de foute richting, maar dat zou geen reden mogen zijn om te beginnen zwalpen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) pleitte dinsdag nog voor soepelere maatregelen voor repetities, een dag later stelt hij voor om de cultuursector weer beperkingen op te leggen. Plots is hij voorstander van strenge maatregelen. Intussen moet minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) tot twee keer zijn beleid ternauwernood bijsturen. Eerst over de uitgestelde dringende medische zorg, daarna over de teststrategie.

Wat het meest verontrust: niet alleen de politiek lijkt het niet meer te weten, ook de experts gaan in overdrive. De GEMS haalt de zware ingrepen boven, met mondmaskers vanaf zes jaar, een tijdelijke sluiting van de scholen en de herinvoering van de bubbel van vijf - net voor kerst. Een heel stuk straffer dan het advies van een week geleden. Had Marc Van Ranst, net als vele andere experts, vorige week na het Overlegcomité niet geruststellend gezegd dat er “een breed, evenwichtig pakket aan maatregelen” was genomen?

Voor alle duidelijkheid: als de nood hoog is, is ingrijpen nodig. Maar door de ene dag stellig het ene te verkondigen en de volgende het tegenovergestelde, raakt ook de bevolking het noorden kwijt. Het zijn moeilijke tijden, dat geldt ook voor politici en experts, maar als het draagvlak de dieperik ingaat, is het einde zoek.